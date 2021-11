“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Es primero la gubernatura, luego las alcaldías

Los alcaldes ya los pone el próximo, ¿estamos?

Nervios de acero ante la presencia de marinos

Preocúpense los que anden mal, dijo Ismael

Acelerados en el historial de Pedrito Ávila

“Los suspirantes de todos los partidos están desesperados, ya no aguantan la espera interminable…”

Juan Sin Miedo

La historia nos marca que…es primero la candidatura al gobierno y, después, cuando lo disponga el interfecto, la candidatura a la alcaldía de la capital. El próximo gobernador ya escoge al presidente municipal…..NOMBRES.- Si para la candidatura estatal hay de menos medio centenar de suspirantes, para la alcaldía también hay muchos, decenas que, en un momento dado, se harán bolas a la salida y por lo menos le pondrán ruido a las nominaciones…..NERVIOLINA.- Muchos andan nerviosos ante la supuesta presencia de personal de la Marina Armada de México, aunque en realidad nadie los ha visto y por lo mismo nadie sabe a qué vienen, o a qué vinieron, porque la otra posibilidad es que ya se hayan marchado…..MEMORIAS.- Una vez, siendo gobernador de Durango Ismael Hernández Deras, lo dijo a los cuatro vientos: “Preocúpense quienes anden mal”. Y los que andan bien no tienen por qué incomodarse, pero en serio que el rumor de la presencia de marinos en Durango trae atorzonados a muchos conocidos e incluso otros no tan conocidos, pero que cada quien responda por sus actos…..ÉPALE.- Jorge Clemente Mojica, director del periódico Victoria, sugiere que aunque se diga lo que se diga, Leticia Herrera sobrevivirá a la eliminatoria y quedará entre los últimos dos, no obstante que, para lo que hemos venido manejando el listado, alguien asegura que nada más queda uno: Esteban Villegas Villarreal. Sería el mejor productor de votos para el PRI según los últimos sondeos o en dado caso para la alianza del PRIAN “Va por México”. Posición para la que se dice que el PAN también tiene a Héctor Flores Ávalos para lo que pudiera ofrecerse. Ayer decíamos que en terrenos blanquiazules se asegura que en primer lugar está Flores Ávalos, pero que hay una segunda opción sobre la que no tenemos las iniciales, aunque pudiera ser cualquiera de los muchos que se han manejado en los últimos días…..ÓRALE.- El morenista Juan Cruz Martínez pide al Congreso del Estado que se rechace, que por nada del mundo autoricen el crédito de 80 millones de pesos que pretende Jorge Salum, pues sospecha que lo quiere para la campaña. Es que, hasta ahora no ha respondido con precisión para qué carajos quiere tanto dinero. No debe pasar, dice Cruz Martínez, porque de entrada no explica en los hechos para qué quiere ese dinero. Esta es la segunda ocasión que Juan llama a los medios para advertirles el crédito sospechosista que pretende Salum, y la alcaldía es hora que no aclara o de menos rectifica lo que asegura el morenaco…..ACELERADOR.- Se están cociendo las habas en todos los aspirantes en partidos y alianzas. Empiezan a ponerse nerviosos los suspirantes pensando que el mes de marzo está demasiado distante y, mejor para todos si se toma la decisión a la brevedad. Hay los que quisieran los “destapes” ya, para acabar con la zozobra de esa espera sin final, aunque…es muy probable que el tema llegue hasta los primeros días de diciembre. Otros apuestan a que no llegan ni siquiera al fin de noviembre, aun cuando las postulaciones tendrán que hacerse hasta el mes de marzo, según lo dispuesto por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana…..CELERINOS.- Igual que entre priistas, el desasosiego está haciendo un manojo de nervios entre los morenos, quienes igual que los prianistas quisieran que ya se definieran las cosas para terminar con la angustia. Hoy, distintos espacios capitalinos advierten que la “buena” es Marina, y de un plumazo borran a todos los que quedan en la lista, incluyendo a los dos que el nacional de Morena quedó de proponer antes de que termine el mes de noviembre, especie que nos marca la probabilidad de que se incluya en la lista a Gonzalo por una parte y a Margarita Valdez por la otra, no obstante que otros sugerían que en la lista estaban faltando Alejandro y Manuel Espino, de modo que, son tantos los rumores surgidos en las últimas horas que, en serio, ya no le entendemos a este merequetengue, aunque no obsta para seguir haciendo elucubraciones y fantasías quitando y poniendo prospectos en un lado y otro…..CALMA.- El sabio duranguense Lic. José Ignacio Gallegos Caballero, de feliz memoria, una vez recomendó a los duranguenses esperar hasta que se cumplieran cien años de la revolución como para tener una visión certera, o de menos más creíble sobre nuestros héroes o villanos, pues a unos se les confundía con los otros. Gallegos Caballero se refería concretamente a los “héroes” de la Revolución, pero nosotros nos referimos a Pedro Ávila Nevárez, de reciente fallecimiento, que muchos ya lo ven como un gran héroe, mientras otros lo ven exactamente como lo otro. Nosotros también sugerimos que esperen un poquito para que sea el tiempo el que le identifique en su justa dimensión y no acelerar nada para no exponernos a la confusión. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp