“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Marina se queja de guerras sucia y negra

Aunque no señala a nadie en lo particular

Y se empalma a evento de José Ramón

Siguen punteando Joserra y Alma Marina

Joserra, por lo menos, enseña otra perspectiva

“Juntaron más seguidores los “prianerredistas” que José Ramón Enríquez en el mismo lugar y a la misma hora…”

Juan Sin Miedo

Aunque no denunció a nadie en lo personal como responsable, Marina Vitela se quejó de que existe una guerra sucia y una guerra negra para desplazarla del primer lugar entre los aspirantes a la candidatura estatal de Morena…..REACCIÓN.- Marina llamó a rueda de prensa esta mañana, a la misma hora en que José Ramón Enríquez desayunó con reporteros y representantes de distintos sectores. No quedó claro quién se llevó la mañana, aunque suponen los analistas que la lucha seria por la candidatura ha empezado…..ACCIÓN.- El encuentro de Joserra con los medios sucede luego de que Marina visitó varios municipios “con el propósito de saludar a amigos de hace muchos años a los que hace tiempo no saludaba, pero que ahora me he dado a la tarea de visitar distintos puntos de la entidad para saludarlos…”…..REZAGOS.- O sea que, la lucha emprendida por Vitela y Enríquez viene a confirmar que en los hechos se trata de los dos mejor calificados en las distintas encuestas. Luego uno dice que es el primero, y después viene el otro a reclamar ese espacio, pero lo cierto es que son los prospectos más adelantados a la candidatura. Nos están faltando las propuestas de última hora de la dirigencia nacional, ciertamente, pero José Ramón y Alma Marina creen con firmeza que la candidatura saldrá de entre ellos, y los que propongan de la Ciudad de México no podrán alterar la realidad que recogen los distintos estudios de mercado levantados por diversas empresas, en los que no figuran para nada ni Gonzalo, Margarita o Espino. Es decir, que al final la dirigencia nacional no podrá proponer a alguien que no pinta en las encuestas, o que advierte que no ganarán en las elecciones. El comité nacional no se va a hacer el hara-kiri proponiendo a elementos sin perspectivas de triunfo, y de lo que trata esto es de presentar opciones ganadoras, no de prospectos condenados al fracaso. O sea, los observadores empiezan a dudar de que al final se proponga a los tres mencionados aunque los estudios marcan con precisión muy pocas posibilidades de triunfo…..TRANCHETES.- Además de que no da a entender quién le está haciendo la guerra sucia y la guerra negra, Marina Vitela tampoco demuestra cómo le están haciendo ambas guerras. Los analistas hasta ahora no han detectado nada en contra de la alcaldesa con licencia, excepto los señalamientos de los cuartos de guerra de que su gallo es el más trinchón del gallinero y que su adversario no tendrá argumentos para llegar hasta la designación del candidato, lo que en otros tiempos se conoció como “destape”. Es que, además, hay quienes se resisten a hablar de “dedazo” y esas yerbas, como para no recodar los viejos estilos del PRI, pero en esencia eso será, el vil “dedazo”, si al final es la dirigencia nacional la que propone al que será el abanderado moreno. Ese razonamiento lógico es el que anima tanto a Marina como a José Ramón a empujar hacia adelante en el entendido de que en la eliminatoria solamente quedan dos. Los demás, si no están en los “sobrevivientes” a las listas, no alcanzarán nada al final de los tiempos…..APROBADO.- Alguien soltó por ahí el borrego de que Morena tendría candidato para antes de que terminara noviembre. El penúltimo mes del año está muriendo lentamente y no se ve por ningún lado la decisión final, aun cuando, por acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y los partidos, acordaron una extensión de tiempo para la selección de su candidato estatal y el plazo se otorgó hasta el mes de marzo del 2022, o sea, no hay para qué acelerarse, pero ya muchos andan que se les queman las habas, como creyendo que les sacarán la candidatura de la bolsa. Hay quienes, y no decimos nombres para no molestar, no solo se creen con la candidatura, sino están ya avanzando en la distribución de los distintos puestos de gobierno. Están haciendo barbacoa sin tener listo el borrego, cuando la triste realidad nos marca que primero es la candidatura y después cabrá cualquier sueño, por imposible que parezca…..CAMBIO.- No es por acalambrar a nadie, ni por poner nervioso a alguien, pero lo cierto, lo verdadero, es que José Ramón Enríquez pretende la candidatura desde otra filosofía, desde otra idea, distinta por completo a lo que hizo en otras campañas, dado que, nos cuentan, ha sumado a su cuarto de guerra a personas experimentadas, con una gran experiencia en la materia que pueden hacer la diferencia en su lucha por la estafeta morenista. Los resultados del trabajo de ese personal se verán al final de la competencia, pero desde ahora se empieza a notar ese cambio…..APLAUSÓMETRO.- Si comparamos la encerrona de Enríquez con la presentación de la agenda legislativa común de la alianza Va por Durango, José Ramón fue goleado por los “prianerredistas”. El poder de convocatoria tricolor no se compara con el del oftalmólogo, al menos en eventos similares. Aunque…en la realidad, el juego apenas empieza y le queda mucho tiempo como para reponerse y remontar el marcador. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

