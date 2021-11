“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ómicron alarma al mundo, solo a México no

Ojalá no se equivoque nuestro presidente

México ya es de los países con más muertos

Mientras el mundo se cierra, acá no pasa nada

Aclaran crimen de tapicero en la Santa María

“No hay problema, el ómicron no es tan ofensivo como dicen…”

Andrés Manuel López Obrador

La alarma sube de tono en el mundo ante la aparición de la nueva cepa del coronavirus denominada ómicron, pero el señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo menosprecia y sugiere que sigamos abrazándonos…..S.O.S…- El jefe de la nación se equivocó una vez al desdeñar la pandemia. México es uno de los países con más muertos en el mundo, lo que se hubiera evitado si nos hubiésemos preparado con anticipación…..ALARMA.- Ahora, con la aparición del ómicron en Sudáfrica que pronto se está extendiendo por el mundo, pues ayer aparecieron los primeros casos en Canadá, nuestro presidente le resta importancia. Ojalá no se vuelva a equivocar, porque quién sabe qué pueda pasar…..ÓMICRON.- Acorde con las medidas de la Organización Mundial de la Salud, el ómicron es la nueva variante B.1.1.529, que es la decimoquinta letra del alfabeto griego, equivalente a la letra inglesa breve “O”. Términos que no explican nada a los mortales sobre el exagerado poder de infección y que alcanza por igual a vacunados que a no vacunados, además de que es una variante del virus que se aloja en cualquiera de nuestros órganos internos con terribles consecuencias. O sea que, mientras el mundo está alarmado, cerrando sus aeropuertos, puertos y fronteras, acá todo sigue igual, y nuestro presidente nos llama a seguir abrazándonos como si nada…..CALMA.- Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el ómicron debe preocuparnos, pero de ninguna manera debemos exagerar. El mundo ha perdido enormes millonadas con el cierre de las distintas actividades productivas, y no aguanta un día más de inactividad, cosa con la que estamos de acuerdo, pero se puede hacer la anotación advirtiendo de los peligros y llamando a seguirnos cuidando todavía por tiempo indefinido, y no que por el contrario, nuestro mandatario le resta importancia a la gran amenaza no obstante que por sus primeras reacciones ante la llegada del virus han muerto más de millón de mexicanos y siguen muriendo todos los días porque AMLO sigue negándose a utilizar el cubrebocas no obstante que es la principal herramienta para contener el contagio, además del lavado de manos, uso de gel o alcohol y de mantener la sana distancia. Ojalá que tenga razón el mandatario, que no hay para qué alarmarnos, pero no quisiéramos lamentarlo desde el hospital o, peor aun, desde el más allá, puesto que nadie está a salvo de esa temible enfermedad…..ORDEN.- Los primeros casos de ómicron fueron descubiertos ayer en Canadá. Lo más probable es que se brinque pronto a los Estados Unidos y, con la llegada de nuestros paisanos en los próximos días, lo más probable es que nos traigan también la nueva y temible variante del coronavirus. Ayer, el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, declaró que le gustaría que los paisanos que nos visitarán en los próximos días se hicieran la prueba antes de viajar hacia acá para asegurarse que no traen la maldita enfermedad, pero…sabiendo cómo se las gastan nuestros paisas, a los más les ha de valer y así se dejan venir. Entonces debía aparecer la autoridad y hacerles las pruebas necesarias para si traen el virus, se sometan a la cuarentena correspondiente o que se regresen por donde llegaron, que sería lo más lógico, pero…esa lógica parece solamente nuestra, de modo que los paisas llegarán, quizá nos traigan el ómicron y todo mundo contento…..MIEDOS.- Están sobradamente justificados los miedos que engendra la nueva variante, toda vez que una gran parte de la población en México y el mundo no ha sido vacunada, particularmente los menores de edad, y por tanto ellos son los más expuestos, independientemente de que el ómicron ha afectado por igual a vacunados que a no vacunados, con la diferencia que, según los expertos, los vacunados con su esquema completo presentan una mayor resistencia a los efectos, y los contagiados vacunados salen más pronto del problema, según han dicho los laboratorios fabricantes de las distintas vacunas y la propia Organización Mundial de la Salud…..APROBADO.- Está totalmente aclarado el crimen de la colonia Santa María, donde fue asesinado un hombre dedicado a la tapicería. El total de los autores está ya a buen recaudo en el Cereso No. 1, donde habrán de pagar quizá con el resto de sus vidas la osadía de arrancarle la existencia a ese hombre de bien, productivo y responsable. El caso nos confirma que cuando se quiere, se puede, y por muy lejos que hayan ganado los criminales, ya están asegurados y pronto volverán a juntarse, pero ahora en el interior del reclusorio, donde deben estar muchos otros que andan sueltos y por los que claman justicia familiares de muchas personas lastimadas por esas lacras sociales que quizá no debieron existir nunca. Nuestro aplauso sincero a los policías que de inmediato se dedicaron a buscar a los asesinos, los localizaron y los aseguraron todavía con parte de los móndrigos cien mil pesos por los que le quitaron la vida a ese hombre. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp