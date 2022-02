“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Lety Herrera se abre al PRI en Gómez Palacio

+ Va por la alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD

+ Los Herrera no nos volteamos ni en la cama, dijo

+ Hay pelea contra Morena en Gómez Palacio

+ El gobierno municipal de Durango, el peor de la historia

“Las nuevas “ciclopistas” son una verdadera porquería, peligrosas y estorbosas…”

Juan Pueblo

Lety Herrera va con todo por la alcaldía de Gómez Palacio. Hoy hizo su pre registro en la alianza Va por Durango, y se comprometió a disputar la jefatura edilicia en todos los rincones del municipio…..APROBADO.- Leticia se presentó esta mañana junto a Esteban Villegas, pre candidato a la gubernatura y Homero Martínez, que busca la reelección en Lerdo, sin duda un trabuco complicado de descifrar…..ALTO.- La aparición en el acto de la hija de don Carlos Herrera, Lety, acabó con los uno y mil rumores de que finalmente aceptaría la postulación por otro partido, pues ella volvió a asegurar que repetidamente la siguen invitando a otros partidos, pero hoy lo marcó: “Este día es muy, muy importante para mí. Estoy muy feliz por mi pre registro, pero no nos engañemos, que no nos engañen, los Herrera, como decía don Carlos, no nos volteamos ni en la cama..”, frase muy socorrida precisamente por el desaparecido y bien recordado político lagunero. Terminó así la especulación en los distintos sectores sobre el cambio de partido de la señora Leticia. Esteban, al referirs a ella, advirtió que en el municipio había muchas personas que no querían que se registrara Lety para llevársela a otro lado. Eso ya no pasó. Vamos con todo y por todo en el municipio con ella. Unidos PRI, PAN y PRD somos una fórmula potente y poderosa, pero con los pies bien puestos sobre la tierra…..EPALE.- Se dice en el Tribunal Local Electoral que hasta este momento no ha recibido comunicado alguno que indique reencausar la demanda de José Ramón Enríquez. “Resulta extraño, pues el equipo del senador ya repartió copias del documento en todas partes. Incluso, lo hemos visto en redes sociales, pero de manera formal no hemos recibido nada, y mientras no llegue ese documento, la acción de Enriquez no prosperará en lo absoluto…”. El war room de Joserra mantitene el optimismo del que platicaba ayer, dado que el comunicado de marras obliga al tribunal local a reponer el proceso de selección del candidato de Morena, pero…mientras no aparezca tal documento, será como bordar en el bacío…..COCHINADAS.- Las mentadasciclopistas que está “costruyendo” el municipio sobre varias arterias al oriente de la ciudad, en serio, son una verdadera porquería. Un vil capricho que habrá de generar percances con consecuencias desastrosas además del gasto multimillonario innecesario. Está bien que el municipio es autónomo como para hacer tales proyectos, pero el mismo órgano de gobierno debía tener una verdadera contraloría que impida llevar adelante tales extravagancias. Nadie pidió la “nueva” ciclopista, pero ya la pintaron con cal sobre banquetas de distintas calles, seña de que por ahí pasará la tal “ciclopista”, mientras en otras ya tienen pintado el piso como si eso fuera suficiente para detener a los cafres del volante. No se vale, ni debe valerse que nomás por quítame estas pajas se diseñan porquerías como la que nos ocupa y la llevan adelante, quizá para justificar la administración o no sabemos para qué ese tipo de estorbos, la verdad. Es que en la mayoría de los casos ya cancelaron banquetas para los transeúntes, también accesos y estacionamiento de los dueños de casas y en otros levantaron cordones de baqueta absolutamente innecesarios además de peligrosos que pronto estarán dando de qué hablar. Van a ver…..APLAUSOS.- Esta mañana, Alejandro González Yañez, por cierto, habló del municipio que encabeza Jorge Salum del Palacio y precisó, palabras más palabras menos: el actual gobierno municipal de Durango es uno de los peores de la historia, al no haber cumplido una sola de las promesas de campaña, dejando la ciudad en un deplorable estado en sus calles y áreas verdes y sin obra pública, por lo que más que azul, el Ayuntamiento tiene un color gris. Gonzalo, para los que lo ignoran, fue uno de los mejores alcaldes de la historia y la gente lo recuerda más por eso que por sus desaciertos políticos que también los ha tenido a lo largo de su carrera. No se explica Alejandro, ni nosotros,cómo es que con esa hoja de servicios Jorge Salum quiere reelegirse en la alcaldía. Es una locura, subrayó…..PATADAS.- Mucho lamentamos la raquítica victoria de México sobre el pobrecito equipo de Panamá. Se les venció de puro milagro, pero hubo una jugada en la que se le fue el balón a “manos de mantequilla” Guillermo Ochoa y para su fortuna, la pelota le pegó en la cara y se desvió hacia la línea de meta, pero iba directo a la portería. Total, se ganó 1-0, pero se pudo perder, y de haber perdido, México se habría despedido del mundial de Qatar en el que ahora tiene metido medio pie. Ojalá y que los últimos juegos del octagonal resulten positivos para nuestro futbol, porque de lo contrario suicidios van a sobrar…..TACOS.- Hoy queremos platicarles de uno de los mejores restaurantes especializados en tacos y todo tipo de carnes. "Taquito Grill" Tacos & Sport Bar. Un lugar muy cómodo para comer al aire libre o en lugar cerrado. Se encuentra a la izquierda parte superior de la plaza Punto Guadiana. Aparte de todo, por si aquello fuera poco, es quizá el restaurante más rápido del condado, para aquellos que ya no aguantan el hambre. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Mucha gracias

