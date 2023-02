“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Esteban canta golondrinas a los “aviadores”

También le darán gracias a los “comisionados”

Están saliendo los “maestros” de hule o “patitos”

Los faltistas, por igual se irán a tirar hueva

Alejandro Mojica nuevo líder en el Congreso

“Alejandro Mojica, el nuevo líder de la JUCOPO, entra a las ligas mayores de la política estatal…”

Juan Camaney

Inconcebible que sea el propio gobernador Esteban Villegas quien pida a sus colaboradores, familiares, conocidos y seguidores que no le llamen para defender a un “aviador” o un corrupto, porque no les escuchará…..FUERA.-Es de lo que se trata, de quitarle esa verdadera sarta de alacranes de encima al sector educativo, que no tiene los recursos necesarios, y los pocos que hay se los llevan los indecentes escondidos por ahí en las nóminas…..ALTO.- Y no son uno, ni dos. Lo hemos dicho varias veces, son cientos o miles de personas que cobran mucho por no hacer nada. Una gran tajada del presupuesto educativo se lo llevan esos “trabajadores” incrustados en la nómina quién sabe valiéndose de qué, pero ahí siguen recibiendo y disponiendo de un dinero que no les corresponde. El tema de los “maestros” que ocupan un lugar que no les corresponde por no tener los estudios correspondientes, es otra cosa, pero también se está yendo al fondo del asunto para ponerlos de patitas a la primera oportunidad. El escándalo es grande, porque son muchos los indecentes que están en esas condiciones y que además están haciendo derechos que no les pertenecen, por lo mismo el gobernador ha pedido públicamente que no le llamen, que no le mensajeen y que no lo molesten para defender o justificar a un “aviador”. El chiste es regularizar ese renglón, que es muy amplio y que significa mucho dinero y que por lo mismo encontrará resistencia en el grupo que son cientos o miles. Lo mejor que le pudo pasar a la educación es lo que está haciendo Guillermo Adame. Se debió hacer años atrás, pero todo lo que se pueda rescatar ahora, que venga, y que venga pronto, por el bien de la educación, por la preparación de nuestros niños y jóvenes estudiantes. Advertir que ayer que se anunció el plan para reordenar la educación en Durango, también se subrayó con plumón rojo aquel cáncer de los maestros faltistas, que son miles también, que de algún pretexto se agarran para tirar clases, que comisión sindical, que molestias parecidas al covid, que una gripa imposible que puede contagiar a los alumnos, etc., etc…También ese es un filón de oro por el que se han fugado miles de millones de pesos, pues no hace mucho, el entonces secretario de Educación Jorge Herrera Delgado estimó que los aviadores de entonces eran algunos cinco mil. ¿Imaginan los que serán en este momento, que han pasado 10 o 12 años?…..CARAJOS.- O sea que, ente los 24 puntos anunciados a reordenar la educación, los que sobresalen son los de los aviadores, los de los faltistas y los de los embusteros que se dicen y se creen maestros, pero nunca hicieron los estudios como para pararse frente a grupo, de modo que esos, como no aprendieron nada, simple y sencillamente no tienen qué enseñar, pero pronto se encaramaron en el sindicato y vienen las licencias sindicales con las que hacen la antigüedad suficiente para en el breve plazo salir pensionados con doble y hasta triple plaza, porque hay casos. El problema se radicaliza en distintas líneas, tiene varias aristas, pero se tiene que resolver, para lo que habrá necesidad de enfrentar a esa Real Fuerza Aérea Educativa, que son muchos, algunos hasta violentosos que están dispuestos a hacer lo que sea, maromas de ser preciso, para que no les toquen “su sueldo”, que es sagrado, y es de esperarse que empiecen a mover influencias, para lo que ya el gobernador Villegas pidió públicamente a familiares, colaboradores, amigos y simpatizantes que se abstengan de intervenir en esos casos y de pedir que se les mantenga como hasta ahora, sin hacer nada y con un sueldo seguro, que se les dejen las dos o tres plazas, que se les siga pagando sin tener para qué revisar su preparación y ni se diga los que no hacen nada, y se dejan querer esperando su quincena puntualmente y sin incomodarse, sin merecerla. Bien por nuestro gobernador, ojalá que los intereses políticos no se interpongan y que impidan llevar a buen puerto el enorme propósito puesto en marcha…..TERRIBLE.- Las tristes escenas que estamos viendo en Turquía y Siria, donde creen que el saldo fatal pudiese llegar y hasta sobrepasar los 20 mil muertos, lo tuvimos esta mañana en nuestra capital. La acumulación de gas en un negocio de reciclado provocó una explosión como no se había visto en Durango. Hubo un muerto, empleado de una gasera, que surtía de gas al fallido negocio. No se sabe cómo sobrevino la explosión, pero se cree que fue por una llamada telefónica, dado que las llamadas de celular traen chispas, para decirlo de alguna forma, y se encendió el gas que se había acumulado. No tenemos ningún consejo para el caso, porque si eso le pasó a un profesional del gas, qué no nos podrá ocurrir a los que no dominamos ese tema. No obstante insistamos en que no le tengamos miedo al gas, que lo respetemos sí, y que nos abstengamos de encender alguna luz, un cerillo, etc., y en su caso, apagar el teléfono celular para evitar una de dichas chispas, que parece es el origen de la explosión de esta mañana en la colonia Morga, donde como decimos, vimos en vivo y a todo color la desgracia que viven ahora en una magnitud mucho mayor en Europa y Asia. Los rescatistas batallaron lo indecible para encontrar y rescatar los restos del infortunado trabajador gasero. Hubo necesidad de utilizar perros de rescate, maquinaria pesada y equipo hidráulico como no habíamos visto antes en nuestra capital…..APROBADO.- Esta mañana la mayoría al interior del Congreso del Estado nominó a Alejandro Mojica Narváez como líder de la junta de coordinación política. Alejandro, sin duda es un revelación agradable en la legislatura actual, es de lo más productivo y por eso los más coincidieron en que es quien debe encabezarlos. Hay que seguirlo de cerca, porque Mojica Narváez trae su propio brillo y de mantener ese ritmo de productividad bien pudiéramos decir que se prepara para las ligas mayores.

