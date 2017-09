“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Eureka: El ITD tendrá equipo de fut profesional

Nacerá pronto el conjunto “Burros Blancos”

Posible que la UJED también conforme equipo

“Burros Blancos” será sucursal de Pumas UNAM

La UJED puede hacerse de sucursal del Cruz Azul

“Te acuso de ratero, no de pendejo…”

Juan Pueblo

El Instituto Tecnológico de Durango tendrá pronto el segundo equipo profesional local de futbol en el circuito mexicano. Se llamará, o se llama, “Burros Blancos” que casi seguro compita a partir del próximo torneo nacional en la tercera división…..PRIMICIA.- Y la Universidad Juárez del Estado de Durango, si el diablo no mete la cola, pudiese conformar el tercer conjunto profesional del balompié mexicano en esta capital, según revelaciones de quienes están a cargo del proyecto…..APLAUSOS.- Lo real, incluso con papeles y toda la cuestión, es el de la inclusión del conjunto “Burros Blancos” a la Federación Mexicana de Futbol, por lo que es mucho muy probable que empiece a competir en el siguiente torneo, como dijimos, en la tercera división, y con posibilidades de ascender hasta el máximo circuito…..AVANCES.- Tan es real la conformación del conjunto “Burros Blancos” que se tiene ya el logotipo correspondiente. Nos lo mostraron, pero no nos dieron copia, por lo mismo no podemos compartirlo con ustedes, pero…incluye los principales motivos guindas, un burro y por ahí escondida alguna “garra” de los Pumas de la UNAM, pues el conjunto será sucursal directa del poderoso equipo de la liga mayor…..APROBADO.- Serán las fuerzas básicas de los Pumas las que auxilien a los “Burros Blancos” en su andar por el circuito mexicano, aunque desde sus orígenes se decidió que el equipo lo conformen en su mayoría o en su totalidad, de ser posible, jugadores duranguenses, y si son estudiantes del ITD, mejor, aunque actuarán bajo las directrices técnicas y administrativas de la UNAM…..PUMAS.- Los organizadores de los “Burros Blancos”, para no despertar celos o rivalidad insana con la Universidad Juárez, también tienen la solución: Una franquicia del poderoso equipo Cruz Azul para jugar en la misma tercera división. No pocos advierten incluso la magnitud de un clásico entre ambos equipos, aun cuando el ITD no dispone de un estadio para albergar más aficionados…..ACCIÓN.- Y, hasta lo que se sabe, nada tienen que ver las autoridades deportivas estatales y municipales. Alejandro Álvarez Manilla y Jaime “Batata” Correa, como responsables principales del deporte en Durango, ni cuenta se han dado de la verdadera revolución deportiva que le espera a Durango con la integración de los referidos equipos que de entrada traerán la “tirria” natural contra el equipo Alacranes de Durango, por cierto, amorcillado desde hace tiempo, no avanzó ni retrocedió, sino todo lo contrario. Tiene el conjunto arácnido unos cuantos aficionados como fieles seguidores, pero ni esperanzas de un día llenar el Francisco Zarco, a menos que traigan al Barcelona o al Real Madrid, lo que habrá de cambiar ya con la conformación de los equipos “Burros Blancos” y “Pumas Azules” (por decir algún nombre, aunque ese no sería el título de guerra, claro) dado que Durango siempre ha estado dividido, deportivamente hablando, por “Pumas” y “Burros Blancos”, solo que por el momento podemos asegurar que el equipo del ITD está 99% avanzado, y nada más un terremoto como el del otro día pudiese echarlo abajo. Sobre el cuadro universitario todavía habría que aterrizar algunas cosas administrativas, dado que se tiene la oferta de la sucursal del Cruz Azul, y hasta el momento no lo ha autorizado el H. Consejo Universitario, la máxima autoridad de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero…vemos más factible su integración que su rechazo…..ALACRANES.- La filosofía de los alacranes dice que cuando un alacrán (o un paisano) vaya destacando o esté a punto de alcanzar un objetivo, hay que jalarlo de las patas o de donde se pueda para que se venga abajo el proyecto, aunque al final perdamos todos. No importa que perdamos, pero el chiste es que perdamos todos. Así reza el pensamiento alacrán que vemos prácticamente en toda actividad duranguense. Y en este momento, los proyectos futboleros para el ITD y la UJED están grandemente avanzados, están más para allá que para acá, con mayor tendencia a su realización, pero…ojalá que no aparezca un “filósofo” de los anotados, porque entonces sí se viene abajo cualquier gran propósito…..TRISTEZA.- Exhibida lamentable la que están haciendo los medios en el mundo del embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra. Aquel hombre bonachón y hartamente respetuoso, líder en su momento de la CNOP, al menos esa imagen veíamos en la televisión a la hora de los informes presidenciales o de las tomas de posesión de varios presidentes de la República. El chaparrito de lentes infaltable en esos bailes, que parecía no romper un plato, tiene millones de pesos depositados en paraísos fiscales de Andorra. Asegura el hombre que el 1.2 millones de dólares que le hallaron en una cuenta es dinero legal, que pagó incluso sus impuestos. Otros le responden: “Te estamos acusando de ratero, no de pendejo…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

