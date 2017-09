“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Muerte de Mara despierta o debía despertar a la sociedad

Protestas en distintas ciudades contra violencia de género

La autoridad aún no reacciona ante persecución femenil

La sociedad se está tardando en actuar ante el mal

“Canelo” recibió fábrica de cuero y se dice inconforme

Juan Pueblo

La muerte de Mara Fernanda Castilla Miranda, de 17 años de edad, es el crimen más aberrante de cuantos hayan ocurrido en los últimos tiempos, y debe servir para poner punto final a una estúpida e injustificable violencia de género…..AMENAZA.- Mara Fernanda murió en Puebla a manos del chofer que contrató para que la llevara a su casa. La autoridad no tiene duda de que el infeliz chofer es quien la mató quizá solo para ocultar la falta de respeto a la jovencita, pero sin ningún otro motivo…..SILENCIO.- La muerte de mujeres en el país está tomando relieves por demás lamentables en los que, sin embargo, y en contrasentido, ninguna autoridad lo considera tema importante como para reaccionar con un plan de acción acorde con la gravedad del problema. Muchos lo lamentan, pero de ahí no pasan y siguen y siguen registrándose muertes por todas partes, y eso es lo que no debe suceder más…..ACCIÓN.- Ayer, quizá sin organización o sin llamados masivos, se registraron marchas de mujeres para protestar ruidosamente contra el grado alarmante de violencia contra el sexo femenino, y ojalá sea el inicio del fin, en el que cese toda acción contra el ser más bello sobre la tierra, del que venimos todos, del que dependemos todos, del que vivimos todos. Son muchas las mujeres muertas y no queremos que muera una más, puesto que en la familia también tenemos mujeres y aunque tienen nuestra protección, no es suficiente para contener la enfermiza persecución contra el sexo debil en nuestro país…..VERGÜENZA.- Los elevados índices de violencia contra la mujer debían ser motivo de vergüenza para todos los seres humanos. Ya no hay respeto por lo más hermoso que tenemos los seres humanos a la mano, y aunque somos más los que le queremos y procuramos lo mejor para ellas, los otros se han salido con la suya precisamente por las debilidades de las autoridades, que no les preocupa la protección, mucho menos la procuración de su seguriad…..ALTO.- El problema no nada más ha rebasado a las autoridades, se está saliendo del control de la sociedad y eso sería todavía más riesgoso, por lo que es menester la implementación inmediata de un programa persecutor de los antifeministas, que parecen brotar hasta de las piedras, cuando por necesidad de sobrevivencia estaríamos obligados a cuidarlas, a protegerlas, a asegurar su vida…..REACCIÓN.- La sociedad debe estar atenta ante el problema y reaccionar lo antes posible si la autoridad no hace lo suficiente para contener ese cáncer, los demás, ustedes y nosotros, organicémonos y solidaricémonos con nuestras compañeras de vida para preservar su existencia por sobre cualquier cosa. Estamos puestos para lo que sea necesario y en el momento que sea preciso. No debemos perder más tiempo en buscar la fórmula que nos garantice la prerservación de lo que debía ser lo más sagrado para los humanos sobre la tierra. Ojalá que nuestros líderes sociales, representantes populares, etc., hagan lo conducente, y si no, hagámoslo entre todos y mientras más pronto, mejor…..VACILADAS.- Saul “Canelo” Alvarez está inconforme con el empate que le regalaron los jueces en Las Vegas para igualar cartones con el súper salvaje Gennady Golovkin. Por poco lo mata con uno de sus bombazos el kasako, pero aún no está conforme. Es más, tras la pelea, cuando le propusieron la revancha, Saúl se creció al castigo y aseguró: “Sí, claro que sí voy a la revancha, aunque estoy seguro de volver a ganarle…”. Cómo que volver a ganarle, si de acuerdo a los corruptos jueces el robado fue Golovki, como para salir con esa barbaridad. La verdad sea dicha, asaltaron delante de mucha gente al europeo. El tapatío no fue pieza para aquel, y si vuelven a pelear, le volverá a ganar. El sábado pasado vimos otra vez el verdadero nivel del “Canelo”. Es una copia fiel de aquel Saúl que “peleó” contra Floyd Maywhather, en donde “Mr. Money” hizo del mexicano una verdadera caricatura, que no lo noqueó porque no le dio la gana, pero los que vieron más de cerca aseguran que el norteamericano le puso una fábrica de cuero, que le obsequió madrazos de todos tamaños, sabores y colores que, pena ajena, ridiculizaron al gran “Canelo”. El sábado Golovkin también se lució frente al mexicano y, aunque no lo conectó con uno de sus poderosos bombazos de derecha, sí lo hizo ver mal durante todo el encuentro. Sí, “Canelo” logró conectar varios golpes al europeo, pero nunca como para empatar, y aun así recetaron la igualada. Por cierto, se dijo que las autoridades estaban investigando a una juez que incluso vio ganar al “Canelo” a pesar de la madrina que le regaló el europeo. Se respetan opiniones, pero hablar de revancha es entender que el tapatío volverá a recibir una cantidad industrial de madrazos que no quisiéramos ver, pues Saúl volverá a representar al boxeo mexicano y no está al nivel, ni siquiera en la defensa, de los mejores peleadores aztecas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

