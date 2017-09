“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Terrible doble temblor en la ciudad de México

Vuelven la destrucción y muerte a la capital

Ha fluido muy poca información esta tarde

Justo vuelve a temblar en fatídicos simulacros

Hombre, de perdido miéntenme la madre: ACF

“Aunque sea de manera respetuosa, miéntenme la madre para que la gente crea que hay oposición…”

Armando del Castillo Franco

Justo en torno a la conmemoración del 32 aniversario del terremoto que causó destrucción y muerte en la ciudad de México, otro doble temblor sacudió a la “Gran Tenochtitlan” esta tarde, aunque se desconoce las consecuencias…..TERROR.- Internautas ubicados en distintas posiciones, sobre todo desde lo alto de grandes edificios, subieron a redes sociales fotografías y videos a la distancia que reflejan virtuales tolvaneras, o polvaderas resultado de la caída de edificios, casas y otros. Ninguna autoridad ha informado nada sobre las consecuencias, pero ello tampoco indica que no las hay. No las tenemos como para compartirlo, pero seguramente habrán de llegarnos pronto…..HIJECES.- No obstante la terrible realidad, no pocos se han dado a la diversión haciendo circular fotografías y videos de otros temblores, que poco o nada tienen qué ver con la realidad, la terrible realidad de esta tarde en la ciudad de México, por lo que sugerimos a quienes nos leen que hagan caso omiso a dichos materiales hasta que lo aclare y detalle la autoridad, en dado caso la Secretaría de Gobernación, la mejor informada de lo que realmente sucede…..ESPERA.- Ahora, todo mundo está a la espera de que se confirme la realidad del terrible doble movimiento telúrico, aunque la autoridad se está tardando, dejando un profundo vacío informativo sobre algo que tiene con el Jesús en la boca a los mexicanos tanto en el país como fuera de él. No obstante nosotros mantenemos abierto este canal para informar con lujo de detalles lo que vayamos recibiendo en nuestras mesas de redacción…..MENTADAS.- Hombre, no sean tan pasalones. Miéntenme la madre aunque sea de manera respetuosa, para que la gente crea que hay algo de oposición, así hasta parecen todos del PRI y ni mi padre Dios los quiere tan respetuosos…..RECUERDOS.- Así, con términos tajantes, el ex gobernador Armando del Castillo Franco se dirigió a los diputados panistas de entonces, que no hallaban dónde ponerlo para no incomodarlo luego de un informe de gobierno. Barberazos pues los señores representantes populares…..MEMORIAS.- El recuerdo vino a la mente de muchos diputados de ahora que ayer en la comparesencia del secretario de finanzas José Arturo Díaz Medina, no hallaban cómo felicitarlo. La unanimidad volcada en vítores, hurras y vivas para el señor de los dineros. Vamos, lo visto ayer no sucedió ni siquiera con el gobernador José Aispuro, con quien los legisladores se pasaron de irrespetuosos. Ayer, poquito faltó para que se pusieran de tapete y que pasara por encima el señor tesorero…..MENTADAS.- Es lamentable que ayer nadie, absolutamente nadie, ni del PRI, ni del PAN, ni del PT, mucho menos de la chiquillada, hallan presentado alguna inconformidad contra el funcionario. Todos tuvieron motivos para felicitarlo, cuando era la mejor oportunidad para reclamarle “algo” que no se haya hecho bien durante el primer año de gobierno. Es lamentable porque quienes pudieron de perdido meter las manos por los desvalidos, desprotegidos o abandonados, no hallaban cómo pasarle el rastrillo. Ni en sueños habrían de reclamarle algo, no se fuera a incomodar el compareciente…..LEYES.- Los que saben de derecho piensan que entre los nuevos miembros del CDE del PRI hay muchos, bueno no tantos, pero sí varios “encarcelables” que quizá por lo mismo fueron apuradamente designados en distintas carteras del PRImoroso, aun cuando en su mayoría ni siquiera conocían el edificio estatal priista. O sea, son tricolores de reciente cuño, pero más bien para tratar de echarles la mano no sea que llegue la señora de la justicia y les pida cuentas de dónde dejaron el dinero que “esfumaron” a su paso por distintas oficinas estatales en el pasado reciente, algunas de ellas como la Dirección de Pensiones dejaron absolutamente quebrada. Ahora entiende uno por qué el nerviosismo con que Luis Enrique Benitez organizó su encerrona del domingo, pues quiso hacerla en lo oscurito, sin que se diera cuenta la perrada, pero…le adivinaron la jugada. Intuyeron que algo escondía y fueron solo unos cuantos a la reunión del H. Consejo Político Estatal, aunque hubo de esperar horas para hacer quorum y darle validez a las designaciones, según el relato de Ernesto Escobosa. Ah, orale, pues con razón el otro día Benitez se echó a cuestas la defensa de los ladrones al pedir al gobernador que ya no solicite más ordenes de aprehensión. “Si no tiene elementos para pedir más mandamientos judiciales, absténgase de seguir litigando en medios…”, le dijo, aunque otros entendieron que estaba pidiendo a nombre de los ratones que ya los deje en paz, que se olvide de escarbarle al complicado asunto, y que de una buena vez decrete el “jale limpio”, que ya los deje disfrutar de lo mal habido sin el temor de ser detenidos. Ah caray, sí es así lo que pidió Benítez…? Bueno, no fue tan cínico, pero…casi casi. Es todo esta tarde nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

