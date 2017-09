“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Puntual la tragedia reaparece en la Ciudad de México

Tristes recuerdos de un infeliz y negro 19 de septiembre

Sobresale la solidaridad de los “chilangos”

Unen esfuerzos y echan a los políticos y su rapiña

Algo le debemos a la naturaleza que nos la está cobrando

“Rateros, merolicos y políticos, por lo que más quieran, absténganse de menos estos tres días de duelo nacional…”

Las dolorosas y desgarradoras escenas registradas ayer tras el terremoto en la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Morelos y Guerrero, dan para llorar y seguir llorando. Y de paso preguntar por qué la naturaleza se ensaña con nuestro país…..TERRIBLE.- Lo primero, que no tiene ninguna explicación, es cómo entender que a 32 años de distancia de aquella terrible tragedia, se repite en la misma ciudad y con la misma gente. Hasta el cierre del presente comentario el número de muertos se acercaba a los 250, pero los temores seguían siendo de que la cifra de fallecimientos es mucho mayor…..HISTORIA.- La historia de hace 32 años, la remoción de escombros y la extracción de hermanos nuestros de entre las grandes columnas y los hierros retorcidos, puntual se repitió prácticamente en las mismas condiciones de 1985…..SOLIDARIDAD.- Y, no podía faltar, la espontánea solidaridad de miles o millones de habitantes de la Ciudad de México que de inmediato, casi en el acto, se pusieron el casco, tomaron los guantes y a remover lo que quedó de aquellos endebles edificios. No esperaron ni siquiera la coordinación, o descoordinación de las autoridades. Los grupos de civiles armados con pico, pala, mazo y mucha decisión de auxiliar a los desprotegidos se pusieron de inmediato manos a la obra y no esperaron lo más mínimo a la gente del gobierno. Se la brincaron de manera natural, pues cuando la organización gubernamental llegó a los puntos de la tragedia, los vecinos o la gente que pasaba por el lugar ya había atendido a los que requerían auxilio o ya los había extraído de entre los derrumbes. Trasciende que esta mañana el secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong arribó a los puntos en crisis respaldado por decenas de guaruras y, antes que escuchar sus indicaciones, fue echado a grito abierto por los rescatistas. No pocos creyeron que el funcionario iba a sacar raja del momento para adjudicarse puntos en su búsqueda de la candidatura presidencial. Es que, muchos otros además de Osocho Chong, están de la misma manera llevando agua a su molino. Van cubiertos con piel de oveja para no exponer la furia avasallante de los políticos, y aunque se sabe poco, a otros también los han echado en Oaxaca, Guerrero, Puebla y Morelos. No tienen madre en querer hacer campaña entre los escombros y pisando los cadáveres. Creen los rescatistas que no se necesita la presencia de los políticos en los puntos de la desgracia. Servirían de mucho si en realidad se pusieran el overol y se pusieran a trabajar, pero no, van a sacar partida del mal momento y a lucirse como algo que distan mucho de ser. La voz del pueblo es la voz de Dios, dicen los que saben, y por suerte, están levantando barreras invisibles contra los políticos que no los quieren ni cerca de los trabajos de recuperación…..CÓMPLICES.- La gente, informada o no, cree que los políticos son los principales causantes de la tragedia, o los que más le pusieron para que aquello se agravara. Piensan que los políticos son los principales culpables de mucho de lo que ocurre, puesto que siendo gobierno autorizaron construcciones debiluchas que, ante los temblores de ayer, igual que en 1985, con las primeras sacudidas se vinieron abajo aplastando todo lo que estaba en su interior o su inferior. O -pregunta la gente- cómo entender que no se hayan caído los edificios modernos, o ni siquiera la Torre Latinoamericana, que a pesar de ser una construcción antigua ahí está intacta, pero señal de que fue levantada con los materiales y la calidad necesarios para soportar las sacudidas de la tierra. Ayer vimos que muchas construcciones relativamente recientes se desplomaron piso sobre piso, la más clara señal de que tenían como columna verdaderas porquerías, por decir lo menos, pues no resistieron lo más mínimo y acabaron convertidas en un montón de cemento y algo de alambrón, que ni siquiera varilla, y mucho menos del grueso que obligaba el riesgo. Por eso, la gente, sin organizarse y sin ponerse de acuerdo, no quiere ver a los políticos cerca. No quiere saber nada de ninguno de ellos, y menos que les lleven cuentos partidistas. Ojalá que lo entiendan los políticos y se quiten la chamarra y el chaleco tricolor, blanquiazul, amarillo, turqueza o marrón y se pongan a ayudar en el retiro de los escombros, si quieren, aunque no hacen mucha falta. Por suerte el año venidero hay elecciones y entonces esa gente encabronada habrá de cobrárselas y con creces. Ya lo verán…..ESTUPIDECES.- Ha de haber estado borracho o será su estado normal, pero ayer el expresidente Felipe Calderón se expuso a la rechifla cuando preguntó: “No entiendo por qué no consiguen maquinaria pesada y remueven los escombros. Con una máquina es más rápido…”. Todavía no acababa de dar su sesuda recomendación cuando le llovió, todo mundo lo pendejeó aclarándole que lo peor para un derrumbe es mover los escombros con maquinaria, puesto que en su interior hay muchos cuerpos, quizá algunos todavía con vida, algunos sin ella, pero traer máquinas es la peor estupidez que se le pueda ocurrir a alguien. Pues bien, se le ocurrió a FECAL. Vicente Fox, otro bueno para nada, o para saquear al país, también levantó la mano: “Todos los mexicanos estamos unidos en nuestros corazones…”. Cada vez me convenzo que la Presidencia de México apendeja a los que la han ocupado. José López Portillo, dizque un hombre muy culto, acabó en una vil caricatura. Luis Echeverría era un hombre muy habilidoso física y mentalmente, pero terminó como un verdadero fiasco. Miguel de la Madrid es calificado por la historia como el mandatario más gris que ha tenido este país, y de los otros, de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, de plano me abstengo, pero uno ya pagó por un exilio de muchos años en el exterior, y el otro, parece que ya tiene casa en Miami a donde tendrá que irse inmediatamente que acabe su administración de pesadilla a disfrutar de las mieles del saqueo. 