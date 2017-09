“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No divierte el tongo televisivo “Frida Sofía”

La televisión y muchos políticos están organizando el más doloroso de los “reality show” que se haya protagonizado en nuestro país a costillas de los cientos de muertos y miles de millones de daños del terremoto…..HIJECES.- Está científicamente comprobado que la telenovela “Frida Sofía” es el argumento que más seguidores le está dejando a las televisoras y no se diga a Presidencia de la República. Inventaron el nombre de Frida Sofía y le dieron una cobertura que poco o nada le faltó para compararlo con un súper bowl, en tiempo real y desde el mismo escenario de los lamentos…..FALSO.- El nombre de Frida Sofía empezó a sonar desde antier por la tarde, cuando los rescatistas, incluyendo varios de la Marina Armada de México, en el supuesto empezaron a hablar de una tal “Frida Sofía” que estaban a unos centímetros de rescatar con vida. El caso es que ya van más de 24 horas desde que sonó la primera vez ese nombre, bueno en cuanto a lo telenovelero, y no terminan de rescatarla. Anoche, el cuestionadísimo Joaquín López Dóriga advirtió más de una vez: “Es falso que ya hayan rescatado a Frida Sofía…pero les advertimos a los televidentes que en el momento en que sea realmente rescatada nosotros les daremos la primicia. Nosotros les diremos en el momento exacto a qué horas es rescatada…”. Habló con tanta seguridad que hasta parecía tener ya la grabación para pasarla como en tiempo real. Y…hasta la hora de cerrar el presente comentario, la tal “Frida Sofía” no es rescatada, pero ya más de una maestra del fatídico colegio Enrique Rébsamen aclaró que el nombrecito no le suena. Nadie la recuerda en ninguno de los niveles del plantel, por tanto…y con el perdón que me merece López Dóriga, estamos ante un lamentable argumento telenovelero que, dicho sea de paso, en poco habrá de ayudar al exconductor estelar de Televisa en su problema con María Aramburuzabala, que le acusa a él y su esposa Adriana Pérez Romo por un intento de extorsión por 5 millones de dólares que le exigió ella a nombre de su famoso esposo a cambio de no interferir en la construcción de un complejo habitacional a cargo de la constructora de la exdueña de Grupo Modelo. Así, o más claro…..RAPIÑA.- Los más grandes damnificados de este gran terremoto en la Ciudad de México, sin duda, son los políticos de todos los partidos. Las víctimas, sus familiares, los rescatistas y la gente de a pie no quiere saber nada de ellos, de ninguno. El más grande repudio se lo restregaron en la cara ayer al secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, a quien echaron junto con su ejército de guaruras, pues los rescatistas y gente que ayudaba en un edificio desplomado creyeron que el funcionario iba a tomarse la foto con la camisa arremangada para luego salir a pedir votos. Lo echaron a grito partido y le advirtieron que no regresara, pero…el rechazo es para todos, que poco o nada han hecho para ayudar a aliviar el grandísimo dolor. Por el contrario, en las cámaras los legisladores han externado su oposición a que se les descuente algo de sus dietas. “Yo por qué…”, han preguntado varios…..FUERA.- La exigencia de los mexicanos en redes sociales está haciendo mella precisamente en los partidos. La gente pide que los 25 mil millones de pesos que se piensan gastar en la elección del año 2018 los destinen en su totalidad a la reconstrucción de la Ciudad de México, pero…los dueños de los partidos creen que les están quitando la vida y por distintas vías han dejado aclarado su rechazo a esa posibilidad. Ayer, “Clavillazo”, Enrique Ochoa Reza, quizá movido por el clamor de los mexicanos, de que no se gaste un peso en la elección siguiente, sino que todo se destine a la reconstrucción, levantó la mano y aseguró que el PRI está de acuerdo en que el 20 por ciento de sus prerrogativas sea destinado a la recuperación de la ciudad y los daños en otros estados. Aparentemente es real el convencimiento y el anuncio de “Clavi”, aunque…sabiendo cómo se las gastan los políticos, lo más probable es que no pongan nada, que a la hora de la hora se vuelvan a robar el dinero y se hagan pendejos para no ponerle nada a la charola. Andrés Manuel López Obrador ayer informó que Morena está de acuerdo en que se entregue el 20% del dinero que le corresponde a su partido para la recuperación, pero de ahí en más, PAN, PRD y la chiquillada no se han dado por aludidos. Quizá ofendidos por el rechazo que de sus colores han hecho los rescatistas que sí se han solidarizado con sus hermanos en desgracia. Por eso, el grueso de los mexicanos no quiere saber lo que se llama nada de partidos, mucho menos de sus “cuadros distinguidos”. Por el contrario, los quiere lo más alejados posibles, no sea que les agandallen las tortas y el refresco que les están llevando para mitigar el cansancio y el agotamiento…..ORDEN.- Ojalá que los mexicanos actúen con sensatez a la hora de hacer un donativo para las víctimas del terremoto, que no entreguen su aportación al primero que se encuentren, que se aseguren de que su aportación será bien administrada y que al final llegará a quienes la necesitan, pero…es que hay mucha rapiña. Mucha gente de forma por demás sospechosa está pidiendo lo que sea, desde dinero hasta víveres para llevar, cuando en México están requiriendo otras cosas en lo particular, como herramientas, medicinas y material de curación, no comida, y en ocasiones ya ni agua potable. No es gratuito que haya aparecido un grupo de “topos pirata”, que se estaban metiendo a edificios desplomados pero a ver qué se podían robar. Es menester extremar cuidados, y más cuando se trate de dinero en efectivo, pues dicen que con el arca abierta hasta el más justo peca y, pues unos pesos más a la bolsa a nadie le caen mal. No debía ser, pero existe la rapiña humana para desgracia de los mexicanos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

