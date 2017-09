“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mañana sábado 23 de septiembre se acaba el mundo

Un gran objeto desconocido viene hacia la tierra

Se trata de “Nibiru” o Planeta X que acabará con el cuadro

La NASA niega la existencia del tal “Nibiru”

Televisa, la gran damnificada por la novela “Frida Sofía”

“Político que saca de su bolsa para la campaña o para ayudar al jodido, político que se sala…”

Maximiliano Silerio Esparza

Mañana sábado 23 de septiembre de 2017 se acaba el mundo, según los pronósticos de los agoreros del desastre, que les parece poco lo que acaba de suceder en la Ciudad de México como para que me vengan con esta mala noticia…..AJUSTES.- La destrucción de nuestro planeta se iba a dar originalmente el 21 de diciembre de 2012. Algo no se aclaró bien que obligó a la aplicación de una serie de ecuaciones matemáticas que, total, concluyen que mañana sí nos lleva la tía de las muchachas…..ARREPENTÍOS.- Tienen pues, todos aquellos que hayan ofendido de alguna manera a la sociedad, unas cuantas horas para arrepentirse, reconocerlo y aceptar el castigo supremo por todos aquellos a quienes con sus acciones hayan agraviado. Y si alguno considera que se adueñó de lo que no le correspondía, tiene nada más unas horas para devolverlo, porque mañana, ya en el fin de nuestro planeta, no se aceptarán arrepentimientos de última hora. Tal vez ya no valgan a la hora que nos llamen a cuentas allá arriba…..RAZONES.- Un gran objeto desconocido que algunos identifican como Nibiru o Planeta X, se dirige hacia la tierra y habrá de impactarla mañana en algún momento del día, hora de México, quién sabe a qué horas en los demás puntos de la tierra, pero nuestra suerte está echada, según una de las últimas profecías apocalípticas de Nostradamus, que advierte del fin de nuestros días…..CIENCIA.- La NASA, Agencia Nacional Aeronáutica de los Estados Unidos, que aglutina en su seno a los más grandes expertos en el acontecer planetario o celeste, niegan cualquier posibilidad de que se acabe nuestro planeta, o de que sea impactado por el tal Nibiru, toda vez que no existe. No ha existido en el sistema en los últimos diez años, puesto que de haber existido ya hubiese sido descubierto. Si tuviera alguna posibilidad de suceder el día de mañana, lo más probable es que al tal objeto desconocido pudiésemos observarlo a simple vista, por muy distante que estuviera y por muy rápida que fuese la velocidad con que se dirige hacia nosotros…..CALMA.- No necesariamente tendríamos que considerar los negros pronósticos de Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, puesto que tuvo sus yerros y, eso que nos valga. No consideró nunca algo tan sencillo, que nuestros políticos habrían de convertirse en los más grandes ladrones que pasarían por las distintas instancias de gobierno. Si algo hubiese percibido aquel galo de nuestros gobernantes, no estaríamos sufriendo las calamidades de ahora, por lo tanto, algo de lo negro obra a nuestro favor. Ojalá que Michel se haya confundido y no haya podido visualizar bien lo que le sucederá mañana a nuestro planeta, o que haya visualizado otras cosas y no la apocalíptica destrucción que, ahora, los agoreros de la tragedia, fijan para mañana…..APLAUSOS.- Mucho muy lamentable que se haya confirmado nuestro adelanto de ayer respecto a la telenovela “Frida Sofía y sus Rozaduras…”. El más importante medio de comunicación de habla hispana de todos los tiempos, Televisa, ha quedado del tamaño de una caricatura, con burlas y sarcasmo de muchos millones de mexicanos que juran no volver a sintonizarle por mucho tiempo en respuesta a la rapiña encabezada por la televisora con el cuento de la niña que estaban a unos centímetros de su rescate. No midieron consecuencias los responsables de la información de la televisora, que así como consiguieron atraer la atención de millones y millones de mexicanos por el mentiroso rescate, ahora les restregan en la cara la insana y enfermiza explotación del dolor de todo un pueblo. La “telenovela” encabezada por Denisse Merker y Joaquín López Dóriga, con la complicidad de varios reporteros y reporteras, lograron en cosa de horas atraer la atención de los mexicanos, de muchos millones de mexicanos que por horas dejaron de hacer sus tareas por no despegarse de las transmisiones de El Noticiero y presenciar el momento cumbre de los esfuerzos de aquellos heroicos rescatistas. Uno de los reporteros llegó a decir que habló con una tía de “Frida Sofía”, otro aseguró que le estaban pasando oxígeno por una manguera, un tercero dijo que la pequeñita pidió respeto, pues estaba muy cansada y quería descansar, y otro más afirmó que según las palabras de la imaginaria “Frida Sofía”, junto a ella había cinco niños más, todos con vida, que era menester utilizar todos los esfuerzos a la mano, no se diga los recursos, para sacarlos vivos. Luego, durante varias horas estuvieron “aclarando”, que era mentira que ya hubiesen rescatado a la pobre “Frida Sofía”, como alguien trataba de adelantarse en la exclusiva. Y tanto Denisse como Joaquín repitieron una y otra vez, o muchas, que no había sido rescatada, pero que en el momento en que ocurriera los televidentes tendrían la primicia en Televisa, porque eran los únicos que habían dedicado toda su capacidad tecnológica, humana y periodística a ese objetivo. Millones y millones se pegaron a los televisores esperando la gran noticia, que…sin embargo, empezó a diluirse con la aparición de una maestra del colegio Enrique Rébsamen que afirmó no identificar a la tal “Frida Sofía”, que el nombre no le sonaba en ninguno de los salones del desaparecido plantel educativo. Luego, otros preguntaban y los padres de “Frida Sofía”, y de los demás niños que están junto a ella, dónde están, o por qué no van a preguntar por sus hijos. La fantasía se fue por las cañerías de la Ciudad de México, junto con la otra historieta que también la televisión mexicana inventó 32 años antes, aquella del famoso “Monchito”. Anoche, la Secretaría de Marina intentó lavarle la cara a Televisa al admitir errores de su personal, pero…para los mexicanos, fueron los conductores y los reporteros, con el respaldo de los técnicos, los creadores del malogrado “reality show” “Frida Sofía y sus Rozaduras…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualqueir hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

