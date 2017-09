“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El PRI sí quiere poner, pero…poquito, no abusen

Los otros renuncian a todo, el PRI ni por descuido

Merece Joserra la mismísima candidatura presidencial

La iglesia católica, de las principales ausentes del terremoto

Ni uno de los favorecidos acudieron a apoyar a Rafita

“Nadie se va de este mundo sin pagar las que hace en la tierra…”

Lalo Mora

El Partido Revolucionario Institucional ya vino a ponerle mocos al atole. Acepta donar el 100% de las prerrogativas, pero las pasadas, no las que vienen para 2018, y… no nos extraña, lo sospechábamos…..PILLERÍAS.- Sugiere Enrique Ochoa Reza, en lo que coincide Luis Enrique Benítez, que se done el 100 por ciento de las prerrogativas pero…casi proponen las del año 2016, para que no se les toque ni con el pétalo de una rosa, aun cuando los demás partidos aceptan que sea el total de los dineros que habrían destinado para 2017 y 2018…..HIJECES.- El “Clavillazo” y Benítez sugieren que se done el total de los dineros programados, pero nada más por lo que toca a 2017, mucho de lo cual incluso ya ha de haber sido gastado, quizá por eso proponen el 100%, pero…que no se toque en lo absoluto los dineros de 2018, que los demás partidos sí quieren donar en su totalidad…..ALTO.- Ochoa Reza es o se hace pendejo, Enríquez quién sabe cómo piensa, pues ante la tragedia del martes pasado media Ciudad de México ha quedado destruida. Mucho es lo que se requiere para reparar las averías causadas por la naturaleza y las corruptelas de las oficinas de gobierno que autorizaron obras chafas. Ni las víctimas ni los demás mexicanos queremos elecciones el año de 2018, o por lo menos no queremos que se gasten las grandes millonadas en la promoción de partidos y candidatos. Lo que exigimos, al fin que son dineros aportados por todos los mexicanos, que se inviertan en la reparación de los daños. Eso es lo que queremos, y no tener que lamentar la muerte y los perjuicios de tanto hermano nuestro, mientras esos personjes insensibles van en busca de votos. El ánimo de los mexicanos no está para una elección en el corto plazo, y eso deben entenderlo los partidos y sus miembros. Tienen que ingeniársela para hacer campaña sin los grandes furgones de dinero, porque esos dineros deben ir a parar a otro lado. Han de entenderlo ahora, o en un año sufrirán el rechazo totalitario de los mexicanos en las urnas, si es que se llegan a instalar…..INVENTIVA.- Los partidos políticos tienen, lo hemos dicho varias veces, pero solo el PRI no lo entiende ni acepta, la obligación de acudir a la inventiva, a la creatividad, a la imaginación, para hacer sus propuestas, para proponer a sus candidatos sin pasar por encima de los cadáveres y los lesionados o sus familiares. Si no se hacen al lado de los perjudicados, que ni se les ocurra acercarse a los puntos de crisis en busca de votos. Los echarán no solo a cintarazos, sino a punta de mentadas de madre y lo que se atraviese. No es posible entender que haya tanta insensibilidad en el PRI, sobre todo, dado que como hemos dicho, el Frente Ciuadadano por México que conforman PAN PRD y Movimiento Ciudadano, además de Morena, están absolutamente de acuerdo en que los dineros programados por el Instituto Nacional Electoral para la elección del año próximo se destinen en su totalidad a los damnificados. Nada más el PRI está buscando artimañas para poner, pero poquito, y en un momento dado no poner nada y decir que pusieron mucho…..TEMORES.- Entendida la verdadera intención de “Clavillazo” y Benítez, no es de dudarse que están buscando en el tri alguna fórmula que los levante como “El partido del terremoto” que más ayudó a los damnificados sin poner nada. Por eso, no se equivocan los que piensan que son tan gandallas que estarían ya buscando la manera de robarse los dineros para “repartirlos entre los damnificados…”, aunque a la larga no pongan nada. Poca madre, pero…ocurre…..APLAUSOS.- No, hombre, son tantos los galardones alcanzados en apenas un año de gobierno municipal por el alcalde José Ramón Enríquez que, en el fondo, pero bien en el fondo, no pocos están valorando sus verdaderos alcances, no para una senaduría, mucho menos para una diputación federal, sino para la mismísima Presidencia de México. O sea, la capacidad de movilidad de Enríquez Herrera anda superando cualquier expectativa senatorial, y más que traerlo cerca, el huachicolero Rafael Moreno Valle debía sacudírselo, porque en riesgo está de que Joserra se quede con la grande y al final termine cargándole el maletín al duranguense. O díganme, ¿quién llegó a sospechar que un día la Organización de las Naciones Unidas le entregaría el reconocimiento que le acaban de enviar? Nadie, ¿verdad?, entonces considérenlo para la grande. Además, tan golpeados están los principales personajes de los partidos, Moreno Valle entre ellos, que José Ramón pudiese alzarse como el líder que le está haciendo falta a México. ¿O me equivoco…?…..LAMENTABLE.- Sí, claro, es de lamentarse que mi Santa Madre Iglesia haya salido a poner una misa por los damnificados en el terremoto del pasado martes. La Iglesia Católica ha brillado por su ausencia en la gran tragedia, aun cuando sabemos muchos que es de las organizaciones más poderosas en lo económico no solo de Durango y México, sino del mundo, y que debió ser una de las primeras entidades en auxiliar a nuestros hermanos en desgracia. Es que, a ocho días del terremoto, nadie, ni el cardenal Norberto Rivera, mucho menos el sacerdocio, se han fletado para auxiliar a la gente afectada. Mejor el Papa Francisco se acordó de ellos enviándoles 100 mil dólares, pero de acá, ¡ni sus luces…!!! No le doy la razón a todos esos seres humanos que de pronto le han dado la espalda a mi Santa Madre Iglesia, pero… ¿cómo defenderla…?…..KARMA.- Está o estuvo tres días en el Hospital San Jorge el primo de Jorge, Rafael Herrera Piedra, y hasta esta mañana ninguno de los varios cientos de favorecidos, incluyendo al famoso Cartel del Sobre Amarillo, acudió a agradecerle lo mucho que hizo por ellos. Hoy, por desgracia, tenemos que reconocer que: “Nadie se va de este mundo sin pagar las que hace en la tierra…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

