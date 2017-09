“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El PRI cede un poquito, pero… solo un poquito

Juan Pueblo

El PRI hizo ayer una nueva propuesta para quitar prerrogativas a los partidos y aportar a la reconstrucción de los daños causados por el terremoto, pero…sigue quedándos corto. Sigue hablando solo de 2017 y se brinca la elección del 2018…..ALTO.- Los mexicanos, repetimos para que se entienda, o para que lo entiendan los que no quieren entender, no quieren saber nada de elecciones el año próximo. No es prioridad la cosa electoral. Es urgencia, y esa sí inaplazable, la reparación de los daños…..DEMENCIA.- El PRI, sobre todo, se está haciendo el desentendido para tragar a puños. El grueso de los mexicanos dan por terminado 2017, como para que el tricolor se refiera solamente a las prerrogativas de este año, al que le restan unas semanas. Le urge a los mexicanos disponer de los dineros del año próximo, no del año pasado o de lo que está por pasar…..APLAUSOS.- También propuso ayer el PRI eliminar tanto diputaciones como senadurías plurinominales, algo que los mexicanos venían exigiendo a grito abierto hace muchos años, y ahora, aprovechando el viaje, el pueblo también grita que de una buena vez le quiten las pensiones a los expresidentes. Es que, para el grueso de los mexicanos, es pagarle a los rateros por el saqueo que encabezaron durante su mandato. Es una gran mentada de madre que ahí sigue ante el asombro del mundo. Las pensiones debían pagarse hasta que se comprueba que los expresidentes cumplieron con su función y no se robaron un quinto ni dejaron a su pandilla enriquecerse. Antes no debe autorizarse un solo peso de pensión a la bola de ladrones que encabezaron los más grandes hurtos en este país, más bien debían enviarlos a la cárcel antes que seguirles pagando por el súper asalto que encabezaron contra las arcas nacionales…..BARATA.- Los priistas son así, que hasta de los malos momentos saben sacarle raja positiva, pues a pesar de que se tardaron, porque reaccionaron hasta que las redes sociales los arrinconaron, ahora se adueñan de la invaluable iniciativa de pedir que quiten el dinero a los partidos, empezando por el tri. Y por todo el país los tricolores van levantando las pancartas donde se creen héroes nacionales al sugerir que esos dineros se gasten en la reparación del terremoto. Tal vez la gente se vaya con la finta y crea que por fin los priistas están actuando con el corazón y con la solidaridad hacia miles de damnificados, pero…no hay tal. Es llevar agua a su molino y querer alzarse como los grandes salvadores de la patria al exigir que las prerrogativas de este año ya no se le entreguen al PRI. Es que en la realidad, México lo que pide es que se cancelen los 7 mil o 25 mil millones de pesos que se autorizaron para la elección del año venidero. Hablar de lo que resta de 2017 es hablar de 258 millones de pesos que no servirán de nada. La cosa sería distinta si ya montados en gastos la petición priista se corre hasta 2018, que ni en este ni en el año venidero se gaste un peso en la cuestión electoral. Entonces sí habrá solidaridad con los mexicanos arrasados por la naturaleza el martes pasado…..RIESGOS.- Políticos priistas y opositores “ven altísimos riesgos de que pronto empiecen a llegar carretadas de dinero sucio, o manchado por el color del narcotráfico…”, aunque en el fondo debe decirse que el dinero cochino siempre ha aceitado las maquinarias partidistas, y de unos y de otros colores, para que no nos asustemos. No pasaría nada si sucede en la próxima elección, no sería la primera, y lo más seguro que tampoco la última. El dinero sucio ha penetrado a las campañas electorales desde antes de que se inventaran las elecciones, ¿para qué nos hacemos…???…..CHAROLA.- El PRI debía hacer suya la idea de muchos mexicanos, de convocar a los 25 o 30 exgobernadores de las distintas entidades para que por única vez en su existencia se desprendan de algo de lo mucho que se llevaron. Hay los que proponen que incluso la convocatoria incluya una cláusula en la que el interfecto no tenga que apersonarse a ninguna parte, que lo deposite en una cuenta secreta y remediado el asunto, pero que la aportación la hagan en los hechos, que no finjan la demencia que está fingiendo Enrique “Clavi” Ochoa, que se hace como el que le habla la Virgen para mirar hacia otra parte, cuando en los hechos el grueso de la población ha entendido su “altruista” posición y le ha descubierto el as bajo la manga, pues con una bicoca quiere alzarse como el gran salvador de la patria, mientras la patria exige que por los próximos años la cosa electoral pase a un segundo término. No es prioridad para los mexicanos, y menos debe ser el exorbitante gasto programado y autorizado por el INE…..ÉPALE.- Está para pensarse la oferta lanzada esta mañana por el Notariado de Durango de elaborar los testamentos TOTALMENTE GRATIS, por tratarse del “Mes del Testamento”, dado que…en los hechos, sabemos cómo se las gastan muchos de los fedatarios, que no le regalan a usted ni un saludo, mucho menos un vaso de agua. Es cierto que muchas de las disfunciones familiares, de los dolorosos problemas eternos entre parientes nacen en la ausencia del testamento, que a la muerte de alguien vienen los jaloneos por los bienes del fallecido, y quizá se ahorren esa clase de problemas, pero…hay que caminar con pies de plomo, dado lo movedizo de esas arenas…..ACCIÓN.- Anda por aquí Horacio Llamas, el primer basquetbolista mexicano en pasar por la NBA en los Estados Unidos. Ofrece esta tarde una conferencia en el Gimnasio “Mariano Cuéller” del Instituto Tecnológico de Durango, donde mañana y pasado ofrecerá sus experiencias en la National Basquetbol Asociation, que mucho habrá de servir a los practicantes del deporte ráfaga que en esta capital se cuentan por miles, no se diga en el interior del estado. La charla de hoy arranca a las tres de la tarde, de modo que todavía alcanzan cupo quienes vengan del exterior. Es todo esta tarde, no vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

