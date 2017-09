“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

México, de los pocos países que pagan las elecciones

Aprovechemos para sacudirnos ese gran lastre

Benítez dice que mejor cierran… pues que cierren

El dinero sucio, de cualquier forma llega al PRI

No los quisiera ver haciendo campaña entre los muertos

“Más vale poco y bien allegado, que mucho pero bien robado…”

Juan Sin Miedo

El sistema político mexicano es uno de los pocos en el mundo que se sostiene con dineros del pueblo. Esa sí es una falacia que no debe persistir más. Aprovechemos la coyuntura para cambiar la forma y el fondo de hacer política…..RESISTENCIAS.- No obstante que los más, refiriéndonos a los partidos políticos, están de acuerdo en que se deje de gastar tanto dinero en las campañas, el dirigente tricolor no termina de aceptarlo y por el contrario, como gato boca arriba se defende…..ALTO.- Luis Enrique Benítez, presidente del CDE del PRI, advirtió ayer que la propuesta de los otros partidos para reducir al máximo el gasto en campañas, como la del 2018, sí es una falacia, puesto que renunciando a las prerrogativas se abriría la puerta al dinero ilícito…..ORDEN.- Benítez es uno de los duranguenses que mejor conoce hacia adentro los recovecos tricolores y sabe que buena parte de los recursos que gasta el PRI provienen de la delincuencia organizada. Ayer lo dijimos y hoy lo repetimos: Mucho del financiamiento tiene orígenes cochinos, por decir lo menos…..CAUSAS.- Los priistas, Benítez entre ellos, creen que se acaba el mundo si no les dan el dinero autorizado por el Instituto Nacional Electoral para el 2018, aunque…no pasa nada. No debe pasar nada, puesto que una cosa son los recursos oficiales y otros los extraoficiales que, por lo general, llegan por carretadas de manera invariable. Ayer, Luis Enrique adelantó que si les quitan el dinero formal de plano se cierra el PRI. Habría que preguntarle a los sobrevivientes del doble o triple terremoto si ya están listos para salir a votar, o de menos para empezar a revisar las propuestas de los candidatos. No manche Benítez, la gente, y nosotros nos consideramos entre ella, no quiere saber nada de procesos electorales. Toda esa gente que está durmiendo en la calle, y con estos infelices aguaceros, pues se quedaron sin muchos de sus familiares y sin sus casas, no quieren saber nada de elecciones. Tenemos que ser un poquito solidarios y de menos no ir a salirles con que “bríndenme su apoyo, verán que no les voy a fallar…”. Ya dijimos y lo repetimos: El horno no está como para bollos. La Ciudad de México y sus millones de habitantes alcanzados por los tres terremotos tienen como prioridad ver qué recuperan de lo perdido. Estamos absolutamente seguros que ni uno, ni uno solo, estará de acuerdo en que le vayan a pedir el voto sin antes entender la terrible circunstancia que viven. Los partidos políticos no tienen más que ceder sus prerrogativas para la reconstrucción, a ver qué se alcanza a hacer. Esa es la gran prioridad de esos hermanos nuestros y, en solidaridad, tampoco nosotros queremos saber nada de elecciones, ni de aspirantes, candidatos o partidos…..FUERA.- Ven la tempestad y no se hincan nuestros políticos. Son los primeros damnificados de los terremotos. La gente no quiere saber nada de ellos, ya los ha echado a mentadas de madre, por decirlo de la mejor manera posible sin que se sientan, y no quieren verlos cerca. Saben de los políticos, de sus mentiras, de sus transas, de sus raterías, de sus hijeces, y aun así insisten, el PRI sobre todo, en negar la solidaridad con esa gente hartamente agraviada…..CAMBIO.- La terrible circunstancia que viven los políticos, con la que ya venían arrastrando desde hace tres o cuatro años, habrá de complicarse y de qué manera cuando se resuelva la emergencia que se vive en la Ciudad de México y lo estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero. Hace tiempo que el pueblo no quiere saber nada de ellos, sabe cómo se las gastan, y todavía buscando leyes o reglamentos que eviten ceder el dinero oficial a los damnificados. Eso es no tener madre y, al final, que cada quien se haga responsable de sus actos, que entiendan a la gente a la hora de emitir su veredicto…..ÉPALE.- Alguien por ahí se sacó de la manga la idea de pedir a la iniciativa privada que financie las campañas políticas, pues sería otra de las vías de financiamiento hasta ahora poco exploradas, según dicen, aunque…querer sacarle el dinero a las empresas para la promoción de las personas y los grupos, sería tanto como extraerlo de la misma bolsa social y, pues…¿cómo?…..SANGUIJUELAS.- Ya encarrerados, que de una buena vez se terminen las posiciones plurinominales en los congresos y en los cabildos. Es mucho el dinero que se gasta en esos “buenos para nada”, que en realidad no le sirven a nadie, no representan a nadie, y sin embargo sí succionan mucho del recurso que pudiese ser mejor aprovechado en carencias sociales. Y por si fuera poco, ya los vemos en el cabildo, ya en la cámara, luego en el cabildo, luego en la cámara y así hasta que venga la muerte. Y después, pero solo al final, ya eliminadas las “pluris”, que el país en pleno se vuelque a borrar del mapa administrativo las millonarias pensiones a los expresidentes y sus camarillas, a quienes, como dijimos ayer, se les paga por lo mucho que se robaron y dejaron que sus pandillas robaran, pues no me dirán que les pagan por lo mucho que se entregaron al trabajo…..COLA.- Este sábado Luis Ángel Tejeada presenta su nuevo libro. Un adelanto a lo que viene en 2018, dice él. “Rumbo al 2018”, se titula la obra y, según planes, echará la casa por la ventana para que lo agenden y por nada del mundo vayan a faltar. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios no dice otra cosa, o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

