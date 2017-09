“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No gana uno para vergüenzas tras terremoto

¿Quién junta los dineros donados por el mundo?

Malo si los recibe el gobierno, se los está robando

Graco Ramírez, de Morelos, otro damnificado

Hay que donar, sí, pero no a los lobos encubiertos

“Hay cada indecente que, en medio de la tragedia, se las ingenia para vender pañuelos a los dolientes…”

Juan Pueblo

No tiene nombre lo que está pasando alrededor de las secuelas del terremoto, o de los terremotos, porque los indecentes, del gobierno, o “voluntarios” del altruismo, se han valido para hacer sus chingaderas…..ORDEN.- Los mexicanos en tumulto han reaccionado con donativos de todo tipo, hasta dinero en efectivo, pero en este momento hay damnificados que no han recibido un vaso de agua, mucho menos algo de comida…..ALARMA.- Las alarmas se encendieron antier cuando la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México se hizo a un lado del “centro de acopio” que los universitarios habían instalado en el estadio olímpico. Asegura que la UNAM perdió el control de los donativos ante la llegada de un grupo de “desconocidos” que sin más echó a los representantes de la institución educativa y se adueñó de las cosas con insanos propósitos…..VERGÜENZA.- Antes, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa Elena Cepeda, fueron denunciados por adueñarse de donativos que los mexicanos mandaron a los damnificados de aquella entidad. La denuncia asegura que el gobernador y su esposa exigieron que cualquier donativo pasara por el DIF Estatal, para meterlo en bolsas de esa institución y hacerlo pasar como aportación de la cuestionada pareja. El “pequeño incidente” tiene a Graco como el peor gobernador del país, o el más ruin del terremoto, al lucrar con la necesidad ajena, pero más que eso, por adueñarse de cosas que no le pertenecen, que no le costaron a su gobierno…..SOSPECHAS.- Ayer, no en balde, alguien empezó a preguntar quién se está quedando con los donativos internacionales que se están recibiendo, pues ni el gobierno ni nadie revela cuánto se ha recibido, quién lo ha recibido, dónde está ese dinero y en qué se va a utilizar. La comunidad internacional, dicho con el debido respeto, no debía de ser tan suelta. Lo mismo hemos sugerido a quien lo ha permitido, hay que donar, pero asegurarnos de que los donativos llegarán a los necesitados, toda vez que del dinero internacional, que ya es mucho, o que habla de una respetable suma, nadie sabe nada. Y lo peor sería que lo hubiese recibido el gobierno, porque si eso pasó, ya nos acabó de cargar. Ese dinero quizá ya está depositado en cuentas de paraísos fiscales que no siempre informan sobre el origen de sus depósitos. ¿Y por qué nuestro pesimismo sobre los donativos? Muy sencillo: En 1985 el gobierno de Japón donó miles de casas de campaña para los damnificados que se quedaron en la calle, que de pronto se vieron sin casa y sin nada. Unas horas después de arribar la aportación nipona, las susodichas casas de campaña aparecieron en venta en tiendas de Tepito. La burra no era arisca, decía mi abuela, y tenía razón, la hicieron a punta de madrazos, pero el caso se agrava si pensamos que es el gobierno quien está recibiendo esos donativos, toda vez que el gobierno es el que más se ha resistido a poner algo para los desamparados. Literalmente dicho, no ha puesto un clavo. No ha pasado de lamentos, provocando la compasión de los más, resumiendo quizá el monto de los daños, pero de ahí a disponer tal o cual ayuda a los perjudicados, ni en sueños. Por eso los rescatistas de buen corazón que están metidos en busca de conocidos, familiares o seres queridos, no los apetecen ni en salsa verde. No quieren ver a los políticos ni por accidente cerca de las zonas de crisis. Lo peor sería que sea el mismo gobierno quien está recibiendo los donativos internacionales, lo más probable es que ya se los robaron…..RIESGOS.- Trascendió ayer que en Oaxaca, un grupo católico que llevaba para entregar directamente sus aportaciones a los perjudicados en aquella entidad, fue asaltado. Les quitaron lo que llevaban, muchos víveres, agua y otros artículos, y por si fuera poco violaron a una de las mujeres que iba en aquel convoy. No tiene madre lo que hicieron con esa gente, pero…nos advierte la realidad de que aun en la desgracia hay que ser cautos, desconfiados y no ponernos “de pechito” a merced de cuanto demonio anda suelto. Valorar bien nuestro dolor y no demostrarlo al primero que va pasando, porque puede tratarse de un lobo con piel de oveja……CAUTELA.- México y el mundo debían saber que entre los “rescatistas” que llevan casco y guantes, dispuestos a “ayudar a los desvalidos”, hay muchos vividores, no pocos criminales de la peor calaña que para mantener su estado “productivo”, seguirán pasando por encima de quien se atraviese, y de esos debemos cuidarnos. La más clara muestra la podemos confirmar en el atraco a dicho grupo católico en Oaxaca. Antes, los “Topos” dieron su propio espectáculo al aceptar que bajo ese mote hay muchos indecentes; también se produjo el robo en Puebla de un tráiler cargado de víveres para los damnificados. Aquella vez bajaron al chofer y lo amarraron a un árbol, donde lo dejaron hasta que fue rescatado por la gente. Por lo menos le respetaron la vida…..CONSEJO.- Hay que condolernos de los damnificados, de toda esa gente que se quedó sin casa, sin comida, sin vestido y sin nada para pasarla, pero tenemos que ser algo más sensatos, no entregar los donativos al primer maleante que va pasando, así sea parte del gobierno. No podemos pecar de inocentes y dejar que sigan pasando por encima de uno. O explíquenme cómo Televisa montó todo su equipo de producción para concebir entre los cuerpos su telenovela Frida Sofía y su malogrado rescate en el colegio Enrique Rébsamen…..SHOW.- Ojalá que Protección Civil Estatal y Municipal se pongan de acuerdo en su trabajo a favor de la sociedad. Ambas instancias le son altamente necesarias a los duanguenses, y le sirven más unificadas en criterios y esfuerzos. El fallido rescate del deportista trabajador del Municipio José Manuel Loera ha profundizado la división entre ambas entidades y, peleadas, no le sirven a Durango, como no han servido en la búsqueda de aquel hombre. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

