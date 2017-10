“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿Y las cabalgatas nada más para eso sirven, apá..?

Nunca hemos sabido para qué más sirven las cabalgatas, aparte de sangronear con los mejores caballos de la región, las trailas más perronas, los nuevos productos de la materia y no se diga de los novedosos tequilas, pero ayer, ayer se fueron licras los cabalgantes…..AUTORIZADO.- Tras la primera cabalgata municipal realizada en los patios de la vieja estación del ferrocarril, cientos o miles de jinetes invadieron el primer cuadro de la ciudad con sus briosos corceles, pero entrándole al chupe que era un contento…..PARRANDA.- Las cabalgatas no serían cabalgatas sin cerveza, tequila y mezcales generosos, cierto, pero…insistimos, ayer se brincaron las trancas, pues no nada más chuparon penca en los patios de la estación, sino que con la autorización del organizador, el mismísimo alcalde José Ramón Enríquez, los cabalgantes se pasaron al primer cuadro de la ciudad y lo descompusieron todo. Por suerte, fue domingo, de lo contrario el desmadre vial que hubiesen ocasionado…..ATRACTIVOS.- Sin duda, una gran atracción para las familias que frecuentaban el centro de la ciudad el admirar tanto hermoso caballo, pero…un pésimo ejemplo para los chiquitines que los hubo por todas partes, que al admirar los ejemplares que lucían los jinetes a la mayoría se le resbaló el mal ejemplo para los chavalitos, pues todos o casi todos los cabalgantes se surtieron de alcohol y se propusieron tomarlo en plena calle a “picoebotella”, al mediodía, y delante de quien fuera. Una experiencia inolvidable para cientos o miles de chiquillos que, seguramente, se quedaron con la idea de que para eso son las cabalgatas, para hacer desmadre donde sea, delante de quien sea y a la hora que sea, y no se diga si se tiene la autorización del señor Presidente Municipal…..AMARRES.- Sobresalió en la cabalgata de ayer el “guachicolero mayor”, Rafael Moreno Valle, que parece montado ya en la idea de rebasar por la derecha a FECAL o Margarita Zavala, no obstante que en el Partido Acción Nacional se suspendieron las precampañas cuando nació el Frente Ciudadano por México, en el que punteaba la esposa del borrachales. Hasta el último “corte de caja”, le seguía en segundo lugar Ricardo Anaya y hasta el tercer lugar se hallaba el exgobernador poblano. Rafa piensa que es el “tapado” en el frente y está tirado a la pesca para alzarse con la candidatura al costo que sea. No estamos seguros de que se salga con la suya, toda vez que en la conformación del Frente se acordó entre los tres partidos dejar de lado la candidatura presidencial por un proyecto amplio para México, no para los partidos, de modo que la candidatura sea complementaria del plan, y no a la inversa. No está fácil para Moreno Valle, pero él sigue montado en su brioso corcel, y José Ramón Enríquez haciéndole segunda, en el entendido de que de lograr la estafeta presidencial el controvertido líder guachicolero, nuestro alcalde está más que puesto para lo que se ofrezca…..INADMISIBLE.- Nada justifica, ninguna idea celestial justifica la barbarie prepetrada esta madrugada en Las Vegas. Son muchos los muertos y muchos más los lesionados producto de la sinrazón de una persona que se armó de valor para cometer la más grande ruindad perpetrada contra un grupo humano. No es un acto heroico, tampoco una acción de valentía o algo que se le parezca. Es una acción cobarde en toda la extensión de la palabra que quizá se ajuste a las reglas máximas del terrorismo, que tiene, que siempre ha tenido en la cobardía a su principal aliado. Será la autoridad gringa la que aclare hasta dónde tuvo qué ver en Las Vegas el Estado Islámico, que de inmediato se adjudicó el resultado de la masacre, aunque el responsable del ataque nunca ligó su acción a alguna idea religiosa…..BARBARIE.- Otra acción bárbara se registró ayer en Cataluña donde la policía arremetió contra la población que insiste en independizarse de España. El gobierno de Barcelona llamó a referéndum a pesar de que lo prohíbe la constitución y en el supuesto votaron más de dos millones de personas, que debe acatarse la disposición popular. Los catalanes no quieren pertenecer más a España y exigen por todas las vías la separación de la madre patria, pero el gobierno español no lo acepta pretextando la prohibición legal. Mariano Rajoy, el presidente de España, desconoce el resultado del referéndum y llama a los catalanes a someterse al imperio de la ley. Hoy, autoridades catalanas pidieron a Rajoy negociar la secesión para salir de una buena vez de tan incómoda condición que ayer dejó casi mil lesionados y que pudiese derivar en algo mucho más complicado en las horas siguientes, pero el mandatario español insiste en que se acuda a la norma…..REVERSA.- El alcalde José Ramón Enríquez sorprendió a medio mundo el pasado sábado cuando dijo a los cuatro vientos: “No se confundan, que no se confunda nadie. El doctor José Rosas Aispuro Torres no nada más es el gobernador de Durango, es el verdadero líder moral de todos los duranguenses que andamos buscando mejoras para nuestro estado…”. No pocos se quedaron azorados, con los ojos cuadrados ante el dicho del jefe de la comuna, pues muchos le escucharon más de una vez cuando aseguró otra cosa: “Se equivoca quien piensa que ganó el doctor Aispuro Torres en las urnas. Yo lo hice ganar la gubernatura con mis seguidores…”. Ah, caray, dijeron el sábado quienes le escucharon durante la presentación del libro de Luis Ángel Tejada, “Rumbo al 2018”, José Ramón necesita a Aispuro y no quiere irse a la aventura sin el respaldo del mandatario, aunque José Rosas conoce al alcalde y le cree nada más una parte, no todo lo que dijo allá por el fraccionamiento Guadalupe. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

