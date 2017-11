“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Tiempos traen tiempos, “destape” casi en lo oscurito

José Antonio Meade Kuribreña será el candidato del PRI a la Presidencia de México. Aunque lo negó el presidente Enrique Peña Nieto, al final será el abanderado tricolor a la primera magistratura en inédito proceso que en nada se parece al pasado…..HISTORIA.- Antes, los “destapes” de los aspirantes presidenciales priistas emergían de un conjunto de locuras que en serio sacudían al país en lo social, económico y hasta deportivo, no se diga en lo político. Hoy, el “descobije” casi casi habrá de darse en lo oscurito…..MEMORIA.- Meade Kuribreña, de 48 años de edad, hasta ayer secretario de hacienda, prácticamente se “destapó” él solo, al anunciar que se registrará para buscar la candidatura presidencial del PRI, a pesar de que no es priista. Más bien es panista, y sin embargo se hará de la estafeta tricolor. Hoy, en su perfil de Facebook, José Antonio asegura que va por la candidatura, “luego de 20 años de servicio a la nación…”, pero no menciona nada de su “militancia” priista…..APROBADO.- Así, finalmente se hace bueno el adelanto que nos regaló a mediados de la semana pasada el canciller Luis Videgaray, quien se deshizo en elogios para el entonces titular de Hacienda y lo puso a la palestra de la competencia por la candidatura priista. Anoche, cuando la bufalada corría a echar las campanas a vuelo, Miguel Ángel Osorio Chong dobló las manos y se descartó de la candidatura. No lo dijo, pero casi lo gritaba que el bueno pasaba a ser Meade Kuribreña, como hasta el momento de escribir la presente parece consolidarse en un hecho raro en el extremo, dado que absolutamente en nada se parece a lo que ocurría en otros tiempos, que alguien de la bufalada salía corriendo y gritando que los brujos de la región coincidían en que “el bueno” era Fulano o Zutano, y tras él salía todo mundo congratulándose con los mexicanos, visto que por fin el país tendría alguien que vendría y muy pronto a resolver los problemas de la nación. Ustedes ya lo vieron, en la semana Videgaray nos dibujó de cuerpo entero a José Antonio Meade, y puntualizó que es un hombre con la inteligencia sobrada para atender las dificultades de la patria. Le madrugó al presidente Peña Nieto algo que hasta entonces era potestad del presidente en turno. Ahí como que intentó recuperar el poder presidencial para anunciar “la buena buena” asegurando que “creo que andan bien despistados todos…”. La cosa es que, anoche, Peña Nieto inauguró un nuevo estilo de “destapar”, y aseguró “he aceptado la renuncia del secretario de Hacienda…”. La noticia de ayer fue esa, el haber aceptado la renuncia, y hoy, la confirmación de que “buscaré la candidatura presidencial del PRI…”, pero…lo fuerte se decidió anoche, algo que para muchos pasó por demás desapercibido, puesto que no hubo cargada ni bufalos puestos para hacer el desmadre de otras veces…..SILENCIO.- O será que a pesar de los pesares, las perspectivas de triunfo del PRI no terminan de mejorar puesto que todavía esta mañana los últimos estudios marcaban el mismísimo tercer lugar que siempre ha tenido el tri en sus posibilidades de victoria el año venidero. Aun con José Antonio Meade -dicen las encuestas- el PRI sigue estando en tercer lugar, y con más perspectivas de hacerse del cuarto lugar, antes que acercarse al segundo. Será esa gran verdad la que silenció no nada más a los fieles de la balanza, sino a la misma bufalada que guardó su euforia para mejor ocasión. Sin ignorar que en la última elección en Edomex y Coahuila el PRI parecía ir hacia el quinto lugar de posibilidades, y véanlo, ganador por sus cinco costados…..SILENCIO.- Otras veces, para cuando se empezaba a hablar de algún prospecto ya cercano al destape, los barberazos de acá ya tenían tres o cuatro autobuses llenos de gente para salir en tropel hacia la Ciudad de México a manifestar su “solidaridad y respaldo irrestricto” al “bueno”…..TAREAS.- Meade, será el segundo candidato presidencial en abrirse a la palestra. El otro lleva 16 años en campaña, Andrés Manuel López Obrador, precisamente el gran puntero de la competencia, que a pesar del golpeteo se mantiene en el primerísimo lugar de las perspectivas de victoria el año próximo. Falta el abanderado frentista, que pudiera ser Miguel Mancera o en su defecto Ricardo Anaya, que por la encarnizada golpiza que le están obsequiando sus amigos y no se diga sus enemigos, hace suponer que “el chico maravilla” será el bueno por la alianza conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. O sea que, la Presidencia de México empieza a mover las aguas electorales que llegarán a su punto máximo de ebullición el primer domingo de julio próximo…..ORDEN.- Es primero el candidato presidencial, luego todo lo demás. Es decir, una vez que se confirmen los nombres que están ahora en el ánimo de los que mandan, empezarán a concretarse las fórmulas senatoriales y diputadiles, estimándose que todos los partidos deberán tener sus planillas debidamente planchadas para antes de que empiece la segunda mitad del mes de diciembre. Mientras, si usted pretende una senaduría, o de perdido una diputación, no se duerma. Apúrele a sus planes de tocar puertas, porque tantito que se descuide se anda quedando como el perro de las dos tortas: Sin Juan y sin las gallinas. Es todo esta tarde, nos leemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, cualquier hora del día o de la noche.

