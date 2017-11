“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Meade, casi panista, el candidato del PRI a la presidencia

Nadie se ha ofendido en el PRI por el arribismo

Es para todos: “mi amigo, “mi hermano”, “mi tío…”

Sirva el despido de doctora para buscar mejoría en el IMSS

Hace mucho debieron echar a esa bola de irresponsables

“No hay ‘dedazo’ presidencial en José Antonio Meade. Todo es producto del análisis de grupos, sectores e individuos en el PRI…”.

Rubén Escajeda Jiménez

El candidato del PRI a la Presidencia de México será José Antonio Meade Kuribreña, un hombre más bien identificado con el PAN, que habrá de desplazar los merecimientos de muchos y…nadie se ha dado por ofendido…..HISTORIA.- Sí, el PRI permite ahora que un fuereño como Meade Kuribreña sea su candidato. Nada hay de ilegal en la posible postulación, pero…entre los tricolores la felicidad es total. No obstante que en nada mejoran las perspectivas de triunfo para el PRI, a los más se les resbala…..AMIGOS.- Y de pronto, como por arte de magia, para todos Meade es “mi amigo”, “mi maestro”, “mi hermano”, “mi gran líder”, “mi guía…”, “el hombre que llenará los graneros de trigo…”, etc., etc… Y a pesar de que sabemos todos que la gran decisión de que el PRI escoja a Meade es del presidente Enrique Peña Nieto, todavía asegura Rubén Escajeda que “por primera vez en la historia un candidato no es escogido por el presidente en turno…..TENDENCIAS.- Las fanfarrias desbordadas de respaldo a José Antonio Meade nada tienen que ver con la realidad política del país en la que el PRI sigue anclado en el tercer lugar de posibilidades de victoria, con más perspectivas de descender al cuarto lugar antes que aspirar al segundo. O séase, no se le entiende a esto, pues en vez de que las bases hagan presión para que su partido por fin escoja un buen candidato, o de perdido que escuche a las bases para designar al mejor abanderado priista, se van por la libre y designan a Meade Kuribreña a pesar de que el prospecto tricolor no tiene la menor idea de lo que es una campaña política. Nunca ha militado en ningún partido político y nunca ha sido sometido al escrutinio popular de una elección. No pocos creen que por la sola carita de José Antonio habrá de ganar en las urnas, y bueno, pues se respeta esa forma de pensar, aunque tenga muy pocas perspectivas de reflejarse positivamente en las urnas…..AGONÍA.- Tarde está reaccionando la delegación del IMSS en sancionar a su irresponsable personal, pero hace mucho debió correr no nada más a la doctora Flor Robles Alvarado, sino al montón de irresponsables por cuyos actos han muerto muchos asegurados…..NÚMEROS.- Hace años que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha respondido con muerte y otras secuelas de por vida en enfermos que son mal atendidos. Unos han llegado caminando y han salido con los pies por delante, y otros se han muerto esperando que alguien los atienda…..ACCIÓN.- Sirva el despido de la doctora Robles Alvarado para que tanto la delegación como el sindicato se sienten a revisar dónde están fallando, o dónde están acertando, que sería más sencillo precisar, puesto que los servicios médicos del IMSS están reducidos a una verdadera calamidad en la que todos o casi todos, desde intendentes hasta directivos, algo le ponen para terminar ofreciendo muerte en vez de salud…..TIEMPO.- No es ocurrencia decir que hace tiempo debió pasar lo que está sucediendo en este momento, que la doctora despedida y sus seguidores montaron un puesto donde ella se ha declarado en huelga de hambre por su reinstalación, pero…todo hace suponer que hay razones para haberla corrido. Un desacierto suyo provocó la muerte de una derechohabiente, pero…no era la primera gran falla. Había tenido ya varias equivocaciones con resultados parecidos. Por eso le rescindieron el contrato…..FONDO.- El tema, insistimos, debe propiciar una serie de acciones en las que tanto la delegación del IMSS como el sindicato, la mayoría de las veces palero de la bola de irresponsables, revisen el mevalemadrismo que caracteriza a la mayoría del personal, no obstante la sensibilidad del trabajo que hacen, que muchas veces los enfermos van en busca de salud, por lo que incluso pagan puntualmente sus cuotas, y lo que reciben es desprecio, indiferencia e irresponsabilidad que acaban en muerte. Ojalá que la “huelga de hambre” obligue a las autoridades a de una buena vez tomar ese toro por los cuernos y corregir lo que haya necesidad de corregir, haciendo a un lado a quienes no sirven para ese trabajo. Es sabido por muchos pacientes que la irresponsabilidad está en todos los rincones del IMSS. Empezando por la gente de intendencia, por los camilleros, enfermeros, médicos y directivos, que la mayoría de las veces van solo a cumplir un horario, independientemente del trabajo que deban desempeñar, pero van más bien a pasar el rato antes que pensar en ayudar a los enfermos a sanar. En la mayoría de las secciones que conforman el IMSS los trabajadores van a cumplir con su horario, pero buscando formas de sacarle la vuelta al trabajo, o por ahí haciéndose pendejos. No en balde el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de ser una institución económicamente poderosa, padece las grandes calamidades, en la mayoría de los casos por la irresponsabilidad de esa gente, que no le interesa cumplir con responsabilidad, sino eludir hasta la más mínima actividad. Aunque parezca tarde, no estaría de más que tanto delegación como sindicato se sienten a revisar los perfiles de cada trabajador para detectar a los que han metido en “terapia intensiva” los servicios del Seguro Social, aunque…nos parece más facil que pase un elefante por el ojo de una aguja. Y eso es lo lamentable. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

