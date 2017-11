“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Algo tienen que hacer los magos priistas ante la adversidad

Mi Toño no termina de prender en su predestape

No convence a unos, pero la decisión está tomada

La Generación Podrida, una losa pesadísima a cuestas

Podrá ganar Meade, pero… debe empezar ya el milagro

Tienen que sacarse algo de la chistera los magos del Partido Revolucionario Institucional para posicionar a José Antonio Meade Kuribreña como el “bueno” para la Presidencia de México, porque…nomás no termina de prender…..SILENCIO.- Lo que en otras ocasiones sirvió para echar a rundar la máquina de los sueños ahora se ha estacionado en el silencio, en la indiferencia, en la nada. O peor aún, en las culpas que le achacan al “doctor” sobre nuestras penurias económicas, especialmente en las que se refieren a los gasolinazos, pues no son pocos los que le adjudican esas traperas y frecuentes puñaladas a los mexicanos de los últimos tiempos…..REVERSA.- La posible postulación de José Antonio Meade es considerada por no pocos como “la entrega anticipada de la Presidencia de México a la oposición…”. No hallan muchos explicación a la probable candidatura, puesto que el exsecretario de Hacienda tiene muchos lados flacos por donde lo están llamando a cuentas. El de los gasolinazos es tema en boga en redes sociales, donde “nuestro amigo “Toño” no puede explicar nada aunque lo intente…..ACCIÓN.- No obstante, debe decirse que la decisión suprema ha sido tomada. El presidente Enrique Peña Nieto ha decidido que su probable sucesor sea José Antonio Meade Kuribreña, o por lo menos que sea el próximo candidato a la Presidencia de México, que gane será otro cantar. Ya no tiene reversa la gran decisión, por tanto los tricolores tendrán que tragar camote, o como dicen: “Así, se ha entregado anticipadamente la Presidencia de México a la oposición…”…..MILAGROS.- Mucho se ha dicho que el PRI llegará a la elección siguiente mucho muy alejado de la victoria. Tendrá que hacer milagros diarios, o a cada paso de “mi Toño en la campaña…”, porque deberá sublimarse. Crecerse al castigo y emprender un proyecto pegador, que en realidad convenza a los electores. Antier, que se “destapó” a Meade Kuribreña, en redes sociales los mexicanos se catapultaron con una andanada grande de críticas para el prospecto priista, campaña que…seguramente habrán visto, se mantiene y con una tendencia al alza inocultable. Entre los priistas hay los que piensan que se equivocó Peña Nieto, que pudo echar mano de otro elemento, quizá con menos lados flacos como le han encontrado a “Mi Toño”. Ayer, la Agencia Proceso publicó una investigación en la que asegura que Meade Kuribreña es dueño de una gran fortuna que, extrañamente, ha ocultado pretextando razones jurídicas, y en el supuesto no dará conocer a los mexicanos ni siquiera como candidato. El pueblo, que no es tonto, empezó ayer mismo a preguntarse de dónde salió esa riqueza y por qué insistir en ocultarla…..ARRANCAN.- Esta mañana el alcalde José Ramón Enríquez desayunó con los medios para presumir el primer lugar nacional en contraloría social, con lo que se declaró listo para ir en busca de la candidatura senatorial, para lo que pedirá licencia en unos días, aunque…el Frente Ciudadano por México está virtualmente desecho, o eso tratan de demostrar sus detractores, aun cuando el conjunto de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano suman un buen bonche de votos que tiene bastante ocupados a los de enfrente, que no hallan cómo frenarlos, si con Margarita, si con El Bronco o, de plano, acusándolos de que SON UN PELIGRO PARA MÉXICO, como “acabaron” hace seis y doce años con Andrés Manuel López Obrador. Acabaron -decimos- entre comillas en virtud de que al Peje no le hicieron ni cosquillas. Junto con las mil y una historietas que le inventaron, el tabasqueño acabó aplastándolos en las urnas, aunque en la mesa los ganadores fueron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto es, que ese cuento de que “son un peligro para México…” ya no casca, porque ahora en las mismas redes sociales la gente ha volteado el concepto: “El verdadero peligro para los mexicanos son otros, y todos sabemos quiénes…”. Quién sabe si “Mi Toño” tenga algo qué ver con La Generación Podrida, la de los 25 o 50 exgobernadores que saquearon sus estados en los últimos 15 años, pero…de lo que sí se sabe es que pudo hacer algo contra algunos de esos súper ladrones que ahora van por decentes y con traje, y no movió un dedo. Ese, el de La Generación Podrida, será un tema bastante pesado con el que tendrá que cargar “Mi Toño” en la campaña, pero además tendrá que llevar arrastrando el desprestigio del actual Gobierno Federal, que está llamado a ser el más violento de la historia. Los que saben de números aseguran que ya superó y por mucho la encarnizada disputa de los cárteles de la droga en tiempos de Felipe Calderón. Además del bajísimo índice de aprobación de los mexicanos a Peña Nieto, que por algo ha de ser. Esto es, para resumirlo con claridad: José Antonio Meade Kuribreña tendrá la posibilidad de convertirse en el próximo presidente de México, pero…para lograrlo tendrá que irse de rodillas a Chalma y venderle el alma al diablo, de lo contrario, en estos momentos se antoja una empresa por demás complicada. Que no es imposible, cierto, pero sí difícil por todos los obstáculos que se encontrará en el camino. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la oche.

