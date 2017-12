“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El sorteo pone de nuevo a soñar a aficionados mexicanos

Aunque las posibilidades de México siguen nulas

No conviene a los grandes intereses que califiquen

El “Ame”, dando lástimas, pero ahí va avanzando

No descarten al guachicolero Moreno ni a Joserra

“Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora van vestidos de traje y gobiernan estados y países…”.

Anónimo

México tiene tras el sorteo mundialista para soñar y empezar a cruzar “marcadores probables” con los que se estaría calificando no solo a la segunda etapa, sino a una tercera y al final…colarse hasta la gran final…..SUERTE.- México tendrá de rivales a Corea del Sur, Suecia y Alemania. Ya veo las sugerencias de siempre: Le ganaremos y de calle a los coreanos, a los suecos y quizá por ahí empataremos a Alemania para pasar caminando a la siguiente etapa…..PAMPLINAS.- Se realizó esta mañana el supuesto sorteo con el que se ubicó a los equipos que participarán en el mundial de Rusia 2018 y a México le acomodaron las cosas de tal forma que…por muy mal que jugaran, clasificarán los “ratoncitos verdes”, y casi casi sin despeinarse…..SUEÑOS.- Y junto con los expertos, uno como zonzo dejándose llevar por el “cruce” de resultados, aunque luego venga la realidad: Las casas de apuestas, que mueven el mundo futbolero, anuncian sus predicciones, y nuestro futbol repite las perspectivas de hace cuatro años. No tiene la menor posibilidad de clasificar, económicamente no le conviene a las grandes potencias que pase el conjunto tricolor. No es atractivo para los expertos en el mundo. Las entradas a los estadios serían raquíticas y para la televisión no importa más que a unos cuantos mexicanos que seguimos creyendo en los Santos Reyes. Esa es la gran verdad del por qué México no ha pasado del tercer partido: Económicamente no le sirve a nadie. Nada beneficia a las grandes potencias jugar contra México, así sea la gran final, que desde luego no ocurrirá ni ahora, ni nunca…..ILUSIONES.- Se vale soñar, sí, pero al despertar hay que tomar las cosas en serio, entender que se pierde en el futbol porque no hay perspectivas económicas para que se gane, y aunque se llegue a jugar bien es complicado pensar en el quinto partido. Aceptemos que es más atractivo para la televisión mundial que juegue un Brasil, un Argentina, un Italia o un España que un México. México no calienta una gorda a petardazos. Solo por eso no se pasa al quinto partido, porque de pasar, el equipito azteca desplazaría a un grande y se perderían miles de millones de pesos en la televisión y entradas a los estadios…..ODIOS.- Ódienme más si gustan, pero hay que decir con claridad que “El Mejor Equipo de México…” va dando tumbos en las finales del futbol mexicano. No le hizo un solo gol al Cruz Azul y calificó a semifinales, no le ha hecho ninguno al Tigres, y sigue en posibilidades de calificar sin anotación. Ese es nuestro futbol, en el que se gana sin ganar o luego perdiendo se gana, puesto que aun sin meter un gol, el América sigue con posibilidades del título, y eso cómo debe entenderse. Claro, el “Ame” tiene la posibilidad de calificar como el menos ganador o el peor perdedor, y eso nada más se da en el futbol mexicano. Por eso, no le conviene a nadie en el mundo, mucho menos a las mafias televisivas, que los “ratones verdes” califiquen a ninguna etapa más adelante en el mundial de Rusia…..TÍTERES.- Cruzamos por la temporada fuerte de títeres y titiriteros, según los expertos, dado que en los hechos fue Luis Videgaray quien destapó a José Antonio Meade, y no el presidente Enrique Peña Nieto. Es cierto, el “madruguete” del canciller en etapa de aprendizaje movió al mandatario a tibiamente desmentir lo que ya era un hecho y que salió de la boca de Videgaray. “Creo que todos andan despistados…”, dijo Peña Nieto como queriendo recuperar la vieja potestad que tuvieron y que usufructuaron sus antecesores en la primera magistratura, aunque no impidió que la bufalada saliera en estampida a respaldar la propuesta de Videgaray, puesto que para cuando quiso EPN “mi Toño” ya estaba recibiendo aplausos y fanfarrias de propios y de extraños en el tri. Una cosa fue el destape, cierto, y otra, muy distinta, lo que suceda en la campaña, puesto que acorde con la opinión de los que saben de números, está primero y muy arriba Andrés Manuel López Orador, y le sigue Ricardo Anaya, aun cuando no es el candidato formal del Frente Ciudadano por México, y como es bien sabido, hasta el tercer lugar se halla “Mi Toño”, Meade tendría que remontar varios puntos que le saca “El Chico Maravilla” para alcanzarlo, pero por ahora, como dicen los que dicen, el PRI, o Meade, estaría más cerca del cuarto lugar que del segundo, y eso desde luego que es lamentable para las necesidades priistas…..APLAUSOS.- Es plausible que el municipio está renovando importantes tramos del pavimento en distintas arterias de la ciudad. La oficina de Obras Públicas está haciendo lo fuerte de la inversión en la obra misma, pero…cómo carajos entender que los trabajos no se realicen con las previsiones o prevenciones necesarias para evitar lo que ha sucedido en el bulevar Armando del Castillo. Carambolas de tres y cuatro autos, y choques simultáneos en uno y otro carril. Hasta ayer los percances solo habían dejado fuertes daños materiales y algunas heridas leves, pero por qué esperar hasta que suceda algo más lamentable para actuar. Total, si se ha de pavimentar una calle, que se cierre a la circulación con todos los efectos que pueda producir, pero que se haga bien la obra, y no que ahí se la llevan por pedacitos y por etapas que acaban a medias, dado que no pueden desplegar todo su potencial por permitir que circule de menos un auto. Los técnicos debían antes de empezar una obra como la referida arriba prever y evitar consecuencias. Por mínimas que sean es obligado evitarlas, pero… los encargados de la obra parecen empeñarse en lo contrario, en complicarle la vida al vecino. El municipio dispone de patrullas y policía propia, cómo entender que esos frentes de trabajo no sean abanderados o protegidos por sus policías para evitar, de menos el qué dirán. Es que con semejantes problemas muchos la piensan para agradecer la obra, no obstante las bondades que ella implica…..POSIBLE.- Las posibilidades de que el guachicolero Rafael Moreno Valle sea candidato presidencial no se han disuelto. Más bien, los que saben de eso sugieren que el poblano todavía pudiese alzarse con la candidatura del Movimiento Ciudadano, el partido de José Ramón Enríquez, y que de salir esa jugada, que supondría la desintegración del frente, Joserra pudiese amarrar su anhelada senaduría, de otra forma los que saben qué se mueve en la olla sugieren que el alcalde pedirá liencia el día 19 y la retomará el día 20, o quizá pasandito la Navidad. Eso dicen. Y ahí le paramos, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

