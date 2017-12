“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Priistas se equivocaron, dice AMLO, pueden rectificar

Meade no mejora a pesar de los 700 mil bots en Twitter

Mantiene el tercer lugar del PRI en posibilidad de triunfo

Movimiento Ciudadano se abre por el “Chico Maravilla”

El Frente por México vive sus últimos días, lástima

“Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice…”

Es de humanos fallar, pero de sabios rectificar, reclamó ayer Andrés Manuel López Obrador al PRI que prefirió a José Antonio Meade en vez de Miguel Ángel Osorio Chong. “Les dije a tiempo que era mejor Chong, pero ahí están de aferrados…”…..ASEGUNES.- Escogieron al peor de los prospectos que tenían en la baraja, les refirió el tabasqueño a los tricolores, pues ayer en la última encuesta levantada sobre la materia se aclaró que Meade se mantiene en el tercer lugar de posibilidades de victoria, y con riesgo de que lo alcance el cuarto que acercarse al segundo…..FRAUDE.- También ayer se rumoró en redes sociales que no obstante los gritos y sombrerazos que operaron en torno a la “aceptación” del panista en el PRI, no mejoró un mísero punto en las tendencias electorales. Poco o nada le ayudaron las más de 700 mil cuentas “bots” o falsas de Twittercreadas precisamente para echarle porras y confeti al exsecretario de Hacienda…..SUGERENCIAS.- El propio López Obrador propuso a los priistas distintas acciones para componer el cuadro en torno a la elección, cada vez más cercana. “Todavía pueden corregir la plana si admiten que se equivocaron y hacen una nueva propuesta. Es de humanos equivocarse, pero de sabios rectificar…”, les dijo, esperando que repongan el proceso y mejoren el cuadro que tienen ahora los priistas, que se estrelló y de frente ante la propuesta de Meade, pues tiene más malas que buenas, y la gente empieza a identificarlo, a ligarlo en torno al Robaproa, por el que miles de millones de pesos de deuda bancaria pasaron a deuda de ustedes y mía, de todos los mexicanos, además de achacarle la autoría intelectual y formal de la mayoría de los gasolinazos, desde tiempos de Vicente Fox Quesada hasta el aumento que se espera para enero, y no se diga las últimas cargas impositivas aplicadas por el Gobierno Federal…..REVERSA.- La cizaña brutal emprendida por el gobierno contra el Frente Ciudadano por México está rindiendo lamentables frutos. Ayer el PRD anunció que va con Miguel Ángel Mancera, aunque los representantes de las diversas tribus sostienen que el Frente sigue más vivo que nunca, y hoy Movimiento Ciudadano adelanta que va con Ricardo Anaya en la candidatura. Es decir, ya solo un milagro, de esos que no se dan seguido, puede salvar aquello que arrancó como un inmejorable proyecto político que en realidad tendería a corregir muchas cosas en este país. El gobierno representado por distintos personajes, empezando por los mercenarios Vicente Fox y Felipe Calderón, finalmente está por alcanzar su objetivo de impedir que el Frente vaya con un solo candidato. Es que mientras haya menos candidatos el PRI se las verá negras para ganar, y así, con más aspirantes, las perspectivas de triunfo mejoran y mucho. Pulverizado el voto, el ganón siempre es el tri, por eso se tiraron con todo contra Ricardo Anaya, a quien acusaron hasta del violento movimiento de 1968, cuando quizá ni había nacido. Ayer el PRD se abrió por Mancera, hoy Movimiento Ciudadano lo hace por Anaya y con ello quedan descubiertas las profundas heridas de que adolece el Frente. O sea, cruzan por la etapa más difícil de ese proyecto que se les está diluyendo como agua entre las manos a Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado…..REALIDADES.- Y, remitiéndonos a lo local, de concretarse la candidatura del “Chico Maravilla” por Movimiento Ciudadano, las posibilidades de ir en la boleta por parte del guachicolero poblano Rafael Moreno Valle también se diluyen, y con ellas pasan a perjudicar de manera notable las posibilidadades de José Ramón Enríquez por irse a senar a la Ciudad de México. Nada es definitivo hasta este momento, pero…los tiempos se agotan y las perspectivas se están difuminando para el alcalde capitalino…..APROBADO.- Es una locura la propuesta de Andrés Manuel López Obrador por amnistiar a los narcos, le respondieron propios y extraños al aspirante de Morena, y por momento se creyó un error garrafal del tabasqueño, pero…quizá sin proponérselo metió el tema en la escena nacional y, tibiamente, muchos se están metiendo al tema. El Peje consiguió que lo mencionaran no nada más el presidente Enrique Peña Nieto, sino los secretarios de la Defensa y de Marina, y bueno, pues…lo que está logrando AMLO es lo que pretenden todos los políticos, que hablen de ellos, aunque sean mentadas de madre, pero que se acuerden de ellos. Eso por una parte, aunque por la otra las sumas de la tropa en la calle hablan de que hace años andan entre nosotros no menos de 50 mil soldados, y todos dispuestos a lo que venga. La Ley de Seguridad Interior está hallando una gran oposición entre los mexicanos. Ojalá que los senadores sepan interpretar el sentir del grueso de los mexicanos, que al final de cuentas los representen adecuadmente y los defiendan de ser necesario, de otra forma, habrá borlote…..ACEPTADO.- No se equivocan quienes creen que el alarmante índice de suicidios en Durango es consecuencia al manejo irresponsable del tema en los medios, en los diarios, en los noticieros, en la televisión, en internet, etc., mucho de culpa tenemos los medios, ni cómo negarlo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos: www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

