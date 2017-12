“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Se va a hacer, o no se va a hacer la… nevada mañana

Aguanieve y nieve ya cae en el vecino Chihuahua

Y según los últimos reportes, ya llueve en La Laguna

Rotundo no a la Ley de Seguridad; el Senado la discutirá

“Habrá ley de seguridad…”, advierte Emilio Gamboa

“Prohibido robar, el gobierno no acepta competencia desleal…”

Anónimo

¿¿¿Se va a hacer, o no se va a hacer…la nevada mañana..??? Quién sabe si se haga la nevada, pero de lo que estamos seguros es que sí se hará la carnita asada, ya sea en La Fogata o en El Rincón Ganadero, pues ambos comedores están usando muy buenos cortes por estas fechas, y por una o por otra razón, allá nos vemos…..CEROS.- La renuncia y destape del señor que no sabe “ler”, Aurelio Nuño, como jefe de campaña de José Antonio Meade, poco o nada le ayudó a la campaña. Quién sabe de dónde se sacarían a Aurelio como para tan grande encomienda, pues hasta ayer nunca había coordinado ni siquiera una elección en un jardín de niños…..NÚMEROS.- El propio Andrés Manuel López Obrador advirtió que Meade necesitará un poquito o un mucho como para meterse a la pelea, pues según la última encuesta levantada por EL UNIVERSAL, calificó mejor Margarita, la esposa del borrachales Felipe Calderón…..CUENTAS.- Y, según los que saben, para pensar que Meade será impuesto por la vía del “chanchullo”, se requerirá de un fraude absolutamente grosero, materialmente imposible de perpetrar, puesto que tendrían que quemar todas las boletas, todas las actas y hasta los paquetes, dado que, en contrasentido, López Obrador siguió sumando adeptos gracias a su propuesta de amnistiar a los narcotraficantes. La propuesta del tabasqueño, contra lo que muchos pensaron, no fue una gran equivocación como pensaron algunos, sino un campanazo publicitario inmejorable. Tan inmejorable que logró meter a su juego al presidente Enrique Peña Nieto, a sus secretarios de la Defensa y de Marina y a miles y miles de priistas que han opinado del tema, y aunque concluyen en que se trata de otra “locura” del Morenazo señor López, ahí están todos promocionándolo gratis y sin que nadie se los haya pedido. Una vez, cuando el burro guanajuatense era presidente, sugerimos que no se acordaran del tabasqueño, que no le hicieran caso, que no intentaran desaforarlo ni trataran de sacarlo de la competencia, pero…me hicieron el caso del perro. Todos hablaban de Andrés Manuel y terminaron, empezando por el de San Cristobal, catapultándolo hacia la victoria en las urnas. Hoy, 12 años después de aquella gran equivocación del partido en el poder, el también partido en el poder en este momento se tira con todo a tildar de “loquito” a López Obrador y acaba obsequiándole la mejor publicidad que lo sostiene a la punta de las tendencias del voto, y contando, pues a medida que más atacan al Peje más sube en las perspectivas de victoria…..ERRORES.- Entre muchos priistas tampoco es descabellado pensar en la idea del propio López Obrador, que sugirió que cambiaran de candidato. No pocos creen que las cosas pudiesen mejorar con otro gallo, quizá mejorarían con Miguel Ángel Osorio Chong, pero todo hace pensar que el único que no piensa en cambiar es Enrique Peña Nieto, por tanto…los más se disponen a entrar a una competencia que, para muchos, está perdida desde hace años…..APLAUSOS.- La opinión del juez Baltazar Garzón tiene que considerarse respecto de la Ley de Seguridad Interior, que coincide en todo con las opiniones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es con el Ejército como ha de combatirse la inseguridad y violencia adueñadas de México. La clave está en la profesionalización de los cuerpos policiacos civiles, pues son los policías los preparados para perseguir a los delincuentes, y no los soldados. No obstante la respetable sugerencia de Garzón, ayer Emilio Gamboa Patrón, presidente del Senado de la República, advirtió que “Habrá Ley de Seguridad Interior”. O séase: Va porque va, aun cuando el grueso de los mexicanos no la aceptan, como tampoco la aceptan las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil, etc., etc… Es decir, de aprobarse la controversial ley, será el gusto de unos cuantos contra la voluntad abrumadora de la gran mayoría de los mexicanos aquí y en el extranjero. Sospechan los más que es un adelanto priista para sofocar las protestas que pudiesen generarse en el posible fraude del año próximo. Por eso nadie la quiere, excepto los priistas y sus satélites. Ojalá que en el Senado de la República quepa la razón, la cordura y la inteligencia de escuchar a los más, de entender la voluntad del pueblo que, evidentemente, es mayoritaria. Ayer, que le pidió lo mismo la senadora Layda Sansores al presidente Enrique Peña Nieto, le dijo traidor y cobarde en su cara, y el jefe de la nación ni se dio por aludido, por el contrario, a la petición de la chiapaneca siempre le respondió con: “Yo a usted la respeto mucho…”, pero al final le echaron montón y entre empujones el mandatario pudo llegar a la tribuna de la cámara alta donde entregó la medalla “Belisario Domínguez” a la ecologista Julia Carabias, quien en su discurso, por cierto, también le pidió a Peña Nieto y a los senadores que escucharan al pueblo, que se abstuvieran de aprobar la cuestionada ley, pero…nadie la oyó. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias