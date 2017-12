“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Todo hace suponer que sí habrá Ley de Seguridad Interior

La aprobarán contra la opinión de los mexicanos

Ignoran el llamado internacional a cancelarla

Obvio, se judicializará al llevarla a la Suprema Corte

El centro de la ciudad hecho un desmadre por la CNTE

“Los pueblos tienen los gobiernos que merecen…”

Winston Churchill

El Senado de la República, una de las instituciones historicamente más respetadas en México, se expuso anoche a la rechifla de los mexicanos al aprobar la discusión de la Ley de Seguridad Interior llevando todo en contra…..TRUCOS.- La discusión en las comisiones unidas se hizo al más puro estilo de una elección estudiantil. Se votó, y la mayoría dijo una cosa, luego…al verse abajo anularon la votación, pues “no es nominal, sino económica…”, y solo así “consiguieron mayoría”…..ACCIÓN.- Obvio, a toda acción hay una reacción, y el caso no será la excepción. No nada más los mexicanos rechazan la tal ley. El mundo en pleno está pidiendo la cancelación de ese sospechoso proyecto. Ayer se expuso que la Comunidad Económica Europea pidió se cancelara, pero los senadores “paleros” no le vieron la fuerza de la unión, pues “hay que investigar si es la petición de alguno de sus miembros o es la consideración de todos…”, y de ahí se agarraron para desdeñar la sugerencia del Viejo Continente. Aunque…no es nada más la Comunidad Económica Europea la que rechaza la tan paseada ley. Antes ya pidieron su cancelación la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchas más organizaciones sociales en el mundo. Ayer, en la sesión de las comisiones unidas los senadores de oposición advirtieron que estaban aprobando una ley sobre las rodillas, pero más que eso, ignorando las peticiones de la comunidad internacional que advierten la preparación del gobierno para “defender el triunfo del PRI” el año próximo, pero con el Ejército en las calles. Lo dijo la semana pasada el mafioso Emilio Gamboa, que “habrá ley de seguridad interior la próxima semana…”. O sea que, quizá la aprueben hoy o mañana a más tardar, pero los mexicanos ya dejaron por demás claro que no la pidieron, que no la quieren y no la respetarán, pues se sospecha que es una ley para protegerse nada más algunos, y que en virtud de las circunstancias, lo primero es protegerse los que se van, pero al costo que sea. Aun cuando los mismos senadores opositores advirtieron anoche que, aunque se apruebe, queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia para combatir la inconstitucionalidad. Algunos legisladores propusieron evitar la judicialización de la afamada ley, que se evitaran consecuencias posteriores en los tribunales, pero los senadores maiceados (empezando por el súper ladrón cíni Carlos Romero Deschamps y otros grandes ratas) entre carcajada y carcajada levantaron su mano aprobadora. Les valió madres la opinión de la comunidad internacional y el rechazo total de los mexicanos. Ahora, en pleno los mexicanos irán a los tribunales a intentar echarla abajo, cueste lo que cueste. ¡Qué lamentable!!!…..DESCONCHINFLE.- Si ustedes no han entrado al primer cuadro de la ciudad, más les vale que no lo hagan. Eviten por todas las vías transitar o caminar hacia la zona centro. El bloqueo obsequiado a los duranguenses por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ha convertido aquello en un gran embudo vial en el que, quien se aventura a llegar al centro de la capital ha de tardarse tiempo importante para salir y, sobre todo, la paciencia para resistir las hijeces que hemos de pagar unos por culpa de otros. ¿Nosotros por qué tenemos que cargar con las protestas magisteriales?, tienen razón en protestar porque no les pagan, ¿pero nosotros qué pitos tocamos? No se vale que por las fallas de unos, paguemos todos. Son chingaderas, por decir lo menos…..VACILADAS.- Y mientras lamentábamos los bloqueos en el centro, nos encontramos con la advertencia del Instituto Nacional Electoral: “Vamos con todo contra los tramposos…”. No manche Lorenzo Córdoba, deveras se expone a la risión el hombre a quien en el supuesto respetaban por el pasado ejemplar de su padre, pero…¿qué ya se le olvidó que hace días puso a dos tramposos como gobernadores de Coahuila y el Estado de México, que validó sus trampas, sus hijeces? Si ya se le olvidó, a nosotros no se nos olvida y, por eso, desde que tomó tan complicadas decisiones, perdió nuestro respeto. Así como hicieron una marranada para darle el triunfo a los priistas, así volverán a tolerar las chingaderas que ya están haciendo varios en la elección. Y lo que haga el INE, no nos sorprendamos, de ninguna manera debemos sorprendernos. Una mancha más al tigre no se le nota, el chiste es que ganen los que no tuvieron la mayoría de apoyos del electorado, ¡así de fácil…!!!…..LEYES.- El lunes pasado el abogado del estado Galdino Torrecillas anunció que van por 16 exfuncionarios corruptos de la pasada administración. ¿Sabrá o no sabe el funcionario que de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio no se deben anunciar ese tipo de acciones? Es pregunta, y nos vemos en la siguiente si Dios lo permite aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

