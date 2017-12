“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Empieza la judicialización de leyes absurdas

Intentarán echarlas abajo aquí, pero también allá

Legisladores le clavaron bien la daga al pueblo

Diputados quieren notaría, ¿ya sabe usted quiénes?

El IEPC cree que nada más hay un diario en Durango

“Robar es un delito, pero arruinar un país en México solo es “mala gestión…”.

Anónimo

Lo que no esperaban ni el presidente Enrique Peña Nieto ni los legisladores federales está sucediendo ya con la Ley de Seguridad Interior, su judicialización. La CNDH va por su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación…..OPCIONES.- Y, aun cuando el alto cuerpo colegiado nacional decidiera tolerar la arbitraria ley, todavía hay organismos en el mundo, de los que México forma parte, a los que se puede acudir para quitarla…..CAPRICHOS.- La Ley de Seguridad Interior es hasta dañina para la milicia, por tanto no debe llegar a su aplicación. Tendría que perfeccionarse, pero como no tiene una sola justificante, lo mejor es que no se aplique, y es lo que primero la CNDH alegará ante la Corte y luego, si es necesario, ante los demás organismos penales internacionales, lo que menos sospecharon nuestros legisladores federales, exceptuando, claro, a los que votaron en contra…..TÓMALA.- Aparecen hoy en desplegados a media plana y a todo color de la Cámara de Diputados nuestros diputados Otniel García Navarro y Óscar García Barrón, y quizá después aparezcan los demás. “Los diputados federales priistas damos resultados…”. Dice el anuncio. Poca madre, dirían quienes leen tal anuncio, pues cómo que damos resultados. Le darán resultados al gobierno o a quien mandó las iniciativas aprobadas jueves y viernes pasados. La Ley de Seguridad Interior y la ya conocida como “Ley Mordaza”, en donde se advierte que de ahora en adelante quien haga alguna crítica que ofenda o lastime la sensibilidad de los demás utilizando causas ciertas o falsas será castigado. O será que Otniel y Óscar no se dieron cuenta lo que aprobaron, o cómo carajos permitir que aparezca su imagen en esos desplegados, cuando los mexicanos están que se los lleva la chingada, por decir lo menos y de manera respetuosa, ¿está claro? Si no se dieron cuenta lo que aprobaron, está bien, se les perdona, pero si se enteraron plenamente de lo que autorizaron, deben rendir cuentas, explicar por qué votaron a favor o a quién defendieron cuando levantaron la mano. Y junto con ellos todos los demás legisladores (excepto Yolanda de la Torre que votó en contra) quedan pendientes de explicarle a sus representados ¿qué pensaban de sus paisanos a la hora que aprobaron semejante puñalada…?…..NOTARÍAS.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero mucho se cuenta en el peinador que tres diputados locales pidieron ya notaría para poder aprobar las iniciativas que estaría por mandar al Congreso el gobernador José Aispuro. No se asusta nadie con lo que pasa entre los legisladores locales, es cosa de siempre, pero…por qué hacerlo de forma tan descarada y con tanta anticipación. Obvio, el Colegio de Notarios ya se enteró de los planes diputadiles y por lo pronto ya protestaron ante la Legislatura del estado y prometieron irse de rodillas hasta Chalma para impedir que se abra una notaría más en el distrito, o sea en la ciudad, pues creen que las que existen ya son muchas y que una más vendría a abaratar las mercancías. ¿Y saben ustedes qué diputados se han apuntado para tener notaría…?…..COCHINONES.- Oiga usted, hay que ser marranos, pero no tan trompudos. Publicamos ayer una serie de fotografías del muladar en que está convertido el ex Cuartel Juárez, no obstante que de ahí viven varias familias de comerciantes, pero…así quién carajos se anima a ir a comer unos tacos o a comer algo de tifoidea que se vende y mucho por esos rumbos. Y mire que ahí nada tiene que ver la autoridad, pues la autoridad por más que limpia no le gana a la porqueriza, y aquello es el cuento de nunca acabar, pues la basura brota por montones en todas partes, a pesar de que se trate de un puesto de ropa o de un puesto de comida, pero tan cochinos los unos como los otros…..BRÚJULA.- Tan atrasado vive el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Durango que piensa que nada más existe un diario en esta capital. O al menos nada más a un diario envió sus anuncios relacionados con el siguiente proceso electoral. Obviamente que trae información vieja el IEPC, toda vez que en la entidad existen muchos más medios de comunicación, entre ellos varios diarios y no se diga algunos portales de internet, como el más visitado de todos los tiempos, que es el de contactohoy.com.mx pero encima de eso el IEPC mantiene sus preferencias por la información puntual de un solo diario, respetable, aunque la triste realidad es que Durango ya cambió, y la información está en otros medios distintos a los que el IEPC sabe de su existencia. Ah, que sean menos los recursos de que disponga, pues que los reparta entre los más posibles para entonces empezar a creer que ahí funciona la democracia, porque de lo contrario, ni ahora ni nunca habrá democracia ni en el IEPC ni en el INE, para qué nos engañamos…..ADIÓS.- Martín Soto Duarte fue un compositor y cantante que la armó en serio en los ochentas y noventas con varias composiciones y temas que gustaron a la afición de buena parte de la República. Murió ayer y desde aquí presentamos nuestra más sentida condolencia a todos los que le sobreviven, en el entendido de que su obra quedará intacta para la posteridad. Descanse en paz…..AUSENCIA.- Estaremos unos días ausentes por cuestiones de fin de año, pero…sin quitar el dedo del renglón. Nos dedicaremos a hacer adobes, por tanto estaremos al pendiente de lo que suceda y poder informarlo de inmediato sin que se note nuestra ausencia, de lo contrario aquí nos volvemos a saludar hasta el año venidero. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos, a amigos y a los que no lo son, también. Nos vemos en la siguiente si Dios no dice lo contrario o nos mantenemos comunicados en la web más visitada de la internet de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias