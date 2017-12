“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Claro, Durango es más grande que sus problemas

Unamos nuestra decisión para superar el trago amargo

Unidos y en nuestras cabales encaremos lo que viene

Asoma un 2018 nebuloso e incierto, encarémoslo

La tragedia de Canatlán pudo y debió evitarse

“Enfrentemos los miedos, es la única forma de superarlos…”

José Ramón Enríquez

Durango es más grande que todos sus problemas juntos, y si los superamos, olvidamos el pasado y nos centramos en el futuro, habremos de cambiar la adversidad que todo mundo halla en lo que viene. ¡Sí se puede…!!!…..OLVIDO.- No ha sido bueno el 2017, ni cómo negarlo, pero…la culminación de este año non es igual a todos los años malos. O, como dicen los que saben, no hay años buenos ni malos, lo bueno o lo malo está en la actitud, en la disposición mental a encarar lo que venga…..TORMENTA.- Todo mundo ve tormentas al frente, ve calamidad y media con lo que nos prepara el gobierno, pero…¿será tan grande la adversidad como para sentarnos a llorar y esperar en la comodidad que llegue el peligro…? Vamos a levantarnos, a pelear, a luchar por lo que nos pertenece. Se puede, desde luego que se puede…..ACCIÓN.- Durango, y sobre todo los duranguenses, unidos, aliados, tomados de los brazos, somos más fuertes e invencibles que todos nuestros problemas. Y no será el primer año que enfrentemos con vientos de fronda. Aun cuando por muy espesa que sea la basura, con una buena escoba y muchas ganas, podemos retirar lo que estorba, tirarlo a la basura y seguir avanzando. No podemos, ni debemos, entretenernos en lo que no sirve, de lo contrario nos expondremos a llegar tarde al objetivo, al desarrollo, al avance y al progreso que por tanto tiempo se nos ha negado….TEMPLE.- Durango, como todo México, han demostrado a propios y a extraños su fuerza, su decisión, su temple, para enfrentar las amenazas. Nada nos ha sido regalado, ha costado y mucho a quienes nos antecedieron en esta lucha, y el año venidero, de ninguna manera, será la excepción. Tenemos que tomar fuerzas de flaqueza y levantarnos a pelear, a luchar hasta derrotar a ese invisible enemigo que nos acecha…..CALMA.- Es de subrayar que cientos o miles de duranguenses viven un fin de año de nerviosismo. Muchos conductores están recorriendo las calles y las carreteras empujados por esa inestabilidad emocional. No pocos van buscando no sabemos qué, quizá no al que se las está haciendo, sino al que se las pague. Se advierte ese desorden en la cara de muchos, como que la gente va dispuesta a lo que sea, a perder la vida incluso. Cualquier detalle menor es suficiente para empezar la discusión, y no pocos han acabado con su vida en estos días por causas menores, por sinrazones que no debieron existir. Antes de Navidad se conoció de una serie de accidentes automovilísticos en los que varios de los conductores se “ensartaron” en el poste o contra otro vehículo, con tal de no dejar pasar al otro, o “para que se le quite…”. Nosotros informamos de un brutal choque en la colonia Santa María en donde era cuestión de que uno, de menos, pisara el freno, y no pisó el freno, hundió el acelerador, muy a pesar de que sabían que iban directo a un encontronazo en el que pudieron terminar con su vida. El accidente dejó a los dos manejadores con diversas lesiones que ahora ha de tenerlos en cama, pero…en ellos confirmamos el estado “ausente” en que andan muchos. Serían las 10 de la noche de la Nochebuena, cuando los dos chóferes andaban en avanzado estado de ebriedad, como que desde temprano se entregaron al alcohol, quizá para olvidar o para desdeñar la realidad que tenemos en el frente, y tomando más creyeron hallar escapatoria a su triste realidad, y antes que conseguirlo por poco y “arreglan” sus cosas perdiendo la vida. Y no es con esa actitud como vamos a superar la adversidad que todo mundo observa en el frente. Por el contrario, la circunstancia obliga que estemos con nuestros cinco sentidos para poder tomar la mejor decisión, y no dejar volar la imaginación al calor de unos tragos y en un instante perderlo todo. Durango nos requiere enteros, y mientras más aliados seamos, mejor, para poder buscar y encontrar entre todos la mejor salida a las dificultades que, seguramente, tendremos el año venidero. Ojalá lo entendamos todos y coincidamos en formar un bloque lo más sólido posible para hacerle frente a lo que por ahora se advierte negro y tenebroso…..TRAGEDIA.- No cabe, bajo ninguna circunstancia cabe la desgracia ocurrida ayer en las afueras de Canatlán, cuando cuatro niños se hallaron, o llevaban de su casa una granada de fragmentación que estalló entre ellos. Murió uno, otro sufrió la amputación de un pie, un tercero la amputación de una mano y el cuarto sufrió lesiones y heridas terribles, y todo por un descuido de quien llevaba ese artefacto, que lo tiró o lo dejó a la mano en casa no obstante su poder letal. Una desgracia, una tragedia indecible, por de más lamentable que no debió ocurrir bajo ninguna circunstancia. Así despedimos este año aciago, que como muchos que hemos vivido, acaban para el olvido y con ganas de no recordarlo, o de rememorarlo lo menos posible.

