“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Falso: No habrá aumentos bruscos a las gasolinas

Olvidan decir que subirán hasta 7 pesos por litro

El primer regalo de 2018 por cuenta de Pepe Meade

Meade mantiene su cercanía con Margarita la de FECAL

El “Gómez Palacio” estuvo a metros de gran explosión

“El INE ya debió actuar contra AMLO, es un corrupto que no debía estar compitiendo por la Presidencia…”

Enrique “Clavillazo” Ochoa

Tiempos van, tiempos vienen. Llegó 2018 y nos siguen viendo la cara de pendejos. Ya le hallaron la justificante al nuevo incremento al precio de los combustibles: “Falso, no habrá aumentos bruscos al precio de las gasolinas…”…..REGALOS.- El primer regalo que nos obsequia en el nuevo año José Antonio Meade, ya está a nuestra disposición en las gasolineras de todo México. Aumentaron las dos gasolinas y el diesel como lo programó el candidato del PRI…..TONTERÍAS.- Aunque -véanlo en los diarios nacionales- para diluir la posible molestia de los mexicanos tanto PEMEX como la bola de ladrones que la dirigen hasta llamaron a rueda de prensa para aclarar que: “Los precios de las gasolinas solo podrá anunciarlos Petróleos Mexicanos y es falso de toda falsedad que tendrán movimientos bruscos…”. “No existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que ha ocurrido…”, dicen funcionarios de PEMEX, y añaden: “La fórmula garantiza estabilidad, con ajustes diarios de acuerdo con las condiciones de un mercado abierto y competitivo, como ocurre en el resto del mundo…”, y remata: “No se observaron incrementos desordenados en los precios al consumidor ni a finales de noviembre de 2017, cuando se flexibilizaron los precios en todo el país, ni el primero ni el dos de enero de 2018…”. O sea que, antes que molestarnos debemos agradecerle a Petróleos Mexicanos que no se den los “incrementos bruscos o desordenados…”, aunque en el fondo ni lo dicen ni lo aceptan, los precios subirán casi siete pesos por litro al final de 2018, y nos los irán “regalando” a lo largo de los días, pero con “incrementos ordenados…”, no con “aumentos bruscos…”. Eso es cosa del pasado, y ojalá que los mexicanos no se dejen engañar, que no los engatusen haciéndoles creer cosas que nada más están en la imaginación calenturienta de los contreras que no están de acuerdo con nada y a todo le hallan el lado malo…..ALTO.- El incendio que afectó seriamente el histórico mercado “Gómez Palacio” echó a perder nuestra cena de “Año Nuevo” y las vacaciones del alcalde José Ramón Enríquez. No se acabó el céntrico conjunto comercial gracias a la intervención de los bomberos de Protección Civil del Municipio, pero…el fuego estuvo a unos metros de grandes depósitos de pólvora. Algunos cohetones alcanzaron a estallar, pero la lumbre no se generalizó en los puestos que guardaban los explosivos. Muchos comerciantes incluso todavía alcanzaron a rescatar importantes cantidades de esos productos, pero un poquito más que tarden los bomberos aquello habría acabado con el vetusto y peligroso mercado convertido de un tiempo a la fecha en verdadero callejón sin salida que más de una vez ha merecido distintas advertencias de los bomberos para que corrijan la situación y nunca les han escuchado, por el contrario, no cesaron en “colgar sus diablitos” de las líneas eléctricas generales precisamente para no pagar los consumos. El caso es que, y eso es lo que hay que agradecer, los bomberos pudieron contener luego de más de hora de trabajo las llamas y evitaron que la lumbre llegara a los depósitos de pólvora que, de ocurrir, hubiese acabado no con los 465 puestos, sino con el mercado todo, dado que en la quema de los 107 puestos la lumbre alcanzó a dañar seriamente la estructura metálica del inmueble, a grado tal que, según los peritos, buena parte de esas columnas quedó torcida o seriamente dañada por el fuego a grado tal que se hace necesaria su reposición, para lo que el municipio de la capital no tiene el dinero necesario, pues el alcalde José Ramón Enríquez y su secretaria Claudia Hernández aseguraron que el municipio habrá de ayudar a reponer sus negocios destruidos o seriamente afectados…..BONOS.- Mayúsculo escándalo organizaron ayer numerosos policías preventivos alrededor del desayuno ofrecido por el Municipio en ocasión del Día del Policía. Muchos uniformados se abstuvieron de desayunar, unos incluso se levantaron de la mesa y se fueron y otros ni siquiera entraron al Real del Campanario, como muestra de inconformidad por el “bono” a “policías destacados”, dado que de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los policías, todos, tenían derecho a un bono especial por su entrega al trabajo. Y el alcalde, José Ramón Enríquez, para acabarla de fregar, desde antes de entregarlo aseguró más de una vez que el reconocimiento sería del orden de los diez mil pesos por policía, por primera vez en la historia de la corporación. Así se los dijo, palabras más, palabras menos, y al final los “policías destacados”, que son unos cuantos, recibieron un “extra” de mil pesotes para que le hagan frente a la terrible “cuesta de enero…”…..RIESGOS.- Estamos ciertos de que nunca se acabará con la pólvora o con los fuegos pirotécnicos. Son parte de nuestras fiestas, el problema es el uso indiscriminado e irresponsable de niños y adultos (seguramente sabrán que el jugador Jurgen Damm, del Tigres de Nuevo León, sufrió serias quemaduras en su cara al estallarle un cohetón). No estamos contra el uso de la pólvora, estamos en contra de que los vendedores la entreguen a los niños sin procurar la más mínima seguridad. Todavía no terminan las fiestas de fin de año, al final quién sabe cómo salgamos, pero por lo pronto hay varios casos de niños y adultos que perdieron dedos y hasta manos al estallarles esos cohetones u otros productos de altísimo peligro. Y pudimos tomar gráficas de algunos padres en las últimas horas del año 2017 comprándole a sus pequeños cohetones, “garbanzos”, buscapiés y demás productos explosivos, sin reparar un poquito en el verdadero peligro que les estaban dejando en sus manos. Vimos también a vendedores callejeros repartiendo explosivos sin que nadie les dijera lo más mínimo. Total que, arranca 2018 con la urgente conformación del TUCOPE, Todos Unidos contra el Peje, en donde se han amarrado todos contra Andrés Manuel López Obrador y han arrancado la más despiadada campaña contra el tabasqueño, aunque…sigue punteando, y Meade se acerca al cuarto lugar disputándoselo palmo a palmo a Margarita la del borrachales. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

