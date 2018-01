“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

“Clavi” asegura que ganará Meade con el 40% de los votos

“José Antonio Meade ganará, porque encontró en los gasolinazos el punto de equilibrio entre la competitividad y el desarrollo de México…”

Enrique “Clavillazo” Ochoa

Enrique Ochoa Reza, el líder priista a nivel nacional, mejor conocido en los barrios bajos del mundo político como “Clavillazo”, asegura que José Antonio Meade ganará la Presidencia de México con el 40% de los votos…..MAGIA.- Quién sabe de dónde sacará el aspirante tricolor los sufragios para alzarse con la victoria, puesto que las tendencias marcan lo mismo que marcaban hace un año, que si hoy fueran las elecciones el PRI quedaría en tercero o cuarto lugar…..TONTUELOS.- Tanto “Clavillazo” como sus compinches siguen considerándonos sus pendejos, la realidad es otra. La triste realidad nos indica que los mexicanos no quieren saber nada del PRI, cómo entender que el exsecretario de Hacienda será el vencedor. O ¿cómo le harán para quitarle de encima el mote de “Padre de los Gasolinazos” que le han acuñado en las últimas horas? Si me dicen cómo, empezaré a pensar que sí ganará, pero si no me dicen, la única que le queda al PRI es hacer la de Jalisco, de agarrar y correr, que tampoco está descartado…..APROBADO.- No obstante el rechazo priista por de más evidente en este momento, y desde hace tiempo, el PRI puede escoger buenos candidatos. No le queda otra que traer buenos cuadros, extraídos de la podredumbre con la que viene cargando, sobre todo por aquello de “La Generación Podrida”, porque de lo contrario volverá a morder el polvo y sin meter las manos…..GARBANZO.- Anda por ahí buscando apoyos Ricardo López Pescador, un priista de hace rato que ha pasado por muchas oficinas políticas y administrativas y, hasta ahora, se ha podido sustraer de las una y mil raterías en que se desenvuelve nuestro país. Ricardo quería una senaduría, pero…como las parcelas están muy disputadas, quién sabe si lo consiga, aunque de no lograrlo quedan por ahí las diputaciones federales que, desde luego que no sería malo. De lo perdido lo que aparezca…..NOMBRES.- Hay muchos nombres de los que quieren y pueden llegar al Senado de la República, aunque será finalmente el equipo de Meade el que decida quiénes, y hasta ahora el aspirante priista no ha tenido punto de reposo para reencauzar su propia aspiración, qué va a andar arreglándole el mundo a otros. Aunque tendrá que palomear a quienes le tratarán de ayudar en los estados, como el caso de López Pescador, que no obstante las contras, sigue siendo un ave que cruza el pantano sin mancharse, o no lleva las correrías que traen otros en su carta de presentación y que al final les impedirán hacerse de la candidatura…..MENTIRA.- Insisten los jilgueros oficiosos en subrayar en sus comentarios que algo bueno que debe reconocérsele al candidato del PRI José Antonio Meade es que: “Encontró el punto medio de incrementar los precios de los cumbustibles, sin perder la competitividad del país ante el mercado internacional, y sobre todo, sin los movimientos bruscos de otras veces…”. Por eso va a ganar el primer domingo de julio…..SILENCIO.- Aunque las gasolinas pronto registraron su primer movimiento en el precio, justo en el primer día de enero, y que habrán de seguir subiendo durante el año hasta que alcance un incremento de aproximadamente siete pesos por litro, a lo que también debemos sumarle los más de tres pesos que también subió o está por subir la tortilla en todo México. Es decir, sí que le encontraron la forma de “mantener a México en la competitividad…” y, desde luego, “sin movimientos bruscos en los precios…”…..NÚMEROS.- Jorge G. Castañeda, canciller en los tiempos aciagos del neopriista Vicente Fox, emitió ayer en Foro TV los números de su última encuesta en la que Andrés Manuel López Obrador sigue punteando a razón de 30% de los votos, por 22% de Ricardo Anaya y un alejado 16% de José Antonio Meade. El priista, mantiene su cercanía con el cuarto lugar, antes que acercarse al segundo. Trascendió también ayer la encuesta en redes denominada ¿Quién te late para Presidente de México? Andrés Manuel obtuvo un 71.55% de los votos, Meade un 17.86%, ahí sí segundo lugar, y Ricardo Anaya un 7.6 %. Califica mejor el tricolor, en tanto que el portal Político México divulgó los gastos de los aspirantes presidenciales y ahí sí que puntea el priista Meade con tres millones de pesos, por 842 mil de Anaya y apenas 656 mil de Andrés Manuel, lo que nos indica con claridad que el que más ha gastado es el que menos ha levantado después de 20 días de precampaña. Y otros portales aseguran que a pesar de ser el que más ha invertido, Meade, es el que menos ha crecido, y si hoy fueran las votaciones, las ganaría el aspirante de Morena y por mucho…..ROLLOS.- La resolución del Tribunal Federal Electoral contra José Ramón Enríquez precisa a la Legislatura del Estado que “sancione”, no que perdone al alcalde por haber incurrido en irregularidades en su promoción. El Congreso del Estado no se ha manifestado en el particular, y por el contrario, quisiera demostrar su incompetencia para “dejar hacer o dejar pasar…”, aun cuando la decisión del TRIFE es de encargar al congreso para que aplique una sanción al jefe de la comuna, sanción que de aterrizarse marginaría a Joserra de la candidatura senatorial que, para muchos, tiene en la bolsa desde hace varias semanas, aunque para otros cada vez está más distante…..NIÑERÍAS.- Y todo, se lo advertimos hace tiempo, por andarse acostando con niños, pues el que con niños se acuesta, zurrado amanece. Y, para su infortunio, los tejidos finos de su administración se los ha encargado al primero que pasa por frente a la Presidencia Municipal. Las cuestiones legales las ha puesto en manos de gente inexperta e incapaz, las cosas de prensa las ha tirado a que las atienda el primer plomero que llegue. Es triste y lamentable lo que le ocurre al jefe de la comuna, pero por pagar facturas con no sabemos quién ha tenido que dejar las oficinas importantes en manos de “compadres” que más que ayudarle parecen empeñados en empinarlo o hacen las cosas para que todo salga mal. Trae Joserra un buen “bombero” en la persona del doctor Ernesto Aguilar García, pero…para algunos lo llamó tarde a rescatarle tan complicado asunto. Tiene más de año trabajando en el municipio y hasta la semana pasada lo sumó a la defensa, cuando sus otros abogados ya lo habían cochineado todo…..RIESGOS.- Algunos ven “graves riesgos económicos a nivel global…” si llega a ganar Andrés Manuel López Obrador. Ah, qué caray, ¿y la bola de calamidades que nos ocurren con “La Generación Podrida”, “La Estafa Maestra” y las Triangulaciones al PRI no son suficientes chingaderas contra los mexicanos…? Es pregunta, hecha la cual nos citamos para mañana si Dios no dice lo contrario o nos leemos en cualquier momento en la web más visitada de Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

