“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Calan y hondo las últimas decisiones de Meade

Meade, la mejor opción: Enrique Ochoa Reza

Insisten en relevar a precandidato del PRI

Anaya llega tarde y desorientado a Durango

Coinciden los mismos reporteros en incendio

“Si gana el PRI seguiremos con más pobreza, muerte e impunidad. Si gana AMLO será un gobierno de ocurrencias…”

Ricardo Anaya

Aunque muchos no entiendan el fondo de los saqueos en comercios del Estado de México, no pocos lo interpretan como el más contundente rechazo al último “gasolinazo” decidido por el hoy precandidato del PRI José Antonio Meade…..RAZONES.- El aumento a los combustibles, que ya multiplicó el precio del gas, de la tortilla, del pan, de las frutas, de las verduras, etc., etc., fue la última decisión tomada por Meade como secretario de Hacienda, de ahí que Ricardo Anaya lo haya bautizado como “El Padre de los Gasolinazos”, y eso lo sabe la gente, por eso la indebida reacción en el EDOMEX, que generó ayer la detención de casi cincuenta personas infraganti…..ERROR.- Es por eso por lo que más de uno insiste en que Meade debe ser relevado de la candidatura priista. Sería el cuadro más cuestionado en estos momentos, como para que nos lo quieran vender como “el mexicano mejor preparado para llevar a México al desarrollo…”, como dice “Clavi”. Meade, sin temor a equivocarnos, es el cuadro menos aconsejable para ir a una empresa tan complicada como es la candidatura presidencial. En otra circunstancia, el candidato debía ser “monedita de oro”, que le caiga bien a todos, y como no lo es, lleva al PRI directo al matadero. Y tan lo lleva que no sube un mísero punto en las tendencias, cuando necesita remontar primero a Ricardo Anaya y luego a Andrés Manuel López Obrador, pero si no puede con el queretano, mucho menos habrá de alcanzar al tabasqueño. Sí, hay “jilgueros” como Joaquín López Doriga que piensan que todos los mexicanos somos sus pendejos. Puso en redes sociales antier una “encuesta personal” en la que Meade puntea con 75% de los votos, seguido de Ricardo Anaya con el 20 por ciento y en tercer lugar AMLO, ahí con unos cuantos apoyos. Poca madre de cabrones, por decirlo de la manera más respetuosa, claro, pero nos faltan al respeto cuando publican semejantes estupideces y se exponen a que les mentemos la madre, puesto que la realidad es otra que no alcanza a ver “El Teacher” por los casi 15 millones de pesos que recibe mensualmente de sus seguidores priistas…..TIEMPO.- Ricardo Anaya Cortez, precandidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano algo les sabe o habla al tanteo de sus adversarios: “Si gana el PRI tendremos más de lo mismo: Pobreza, muerte e impunidad. Necesitamos un cambio, pero no cualquier cambio, ni necesitamos sentarnos a negociar con los delincuentes. Lo único que logrará al perdonarlos, como propone Andrés Manuel López Obrador, es empoderarlos y la violencia no terminará. Es una ocurrencia…”…..ÓRALE.- Aparecieron ayer panfletos y promocionales atribuidos a intelectuales y escritores destacados a nivel nacional en donde echan pestes contra Andrés Manuel López Obrador. Pronto, los susodichos salieron a aclarar paradas: que nada tienen que ver con ese material, que son falsos, ideados por alguien para descontrolar a la sociedad y mantener pujante la campaña del TUCOPE (Todos Unidos Contra el Peje). O sea, ya alguien está nervioso ante la realidad electoral en México y está tirándose a matar, yendo a todas, quien quite y les pega…..TIEMPOS.- Obvio, tiempos traen tiempos, pero…alguien debió impedir que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fuese traído a México en estos días, cuando nos hallamos a unos meses de la más complicada elección de que se tenga memoria, dado que con la llegada de “Beto Borge” se confirma la solidez de “La Generación Podrida” conformada por los últimos 25 exgobernadores priistas, nosotros decimos que si lo dejamos en 50 nadie se va a sentir, de modo que…para otros es una falla electoral garrafal haber traído al raterazo en este tiempo, es otro prietito en el arroz tricolor…..ORDEN.- Nadie es dueño de la verdad, y mucho menos de la noticia, aunque…si estuviéramos en tiempos de la Revolución diríamos que “la noticia es del que la trabaja…”, y pues… sobre el incendio en el mercado “Gómez Palacio” sorprende que todo mundo informa, habla, opina, propone y sugiere, aunque no haya estado nunca en el lugar. La historia de las inundaciones del 29 de septiembre de 2016 se repitió la noche de Año Nuevo: Los mismos tres periodistas que cubrieron la tragedia del año antepasado, coincidieron en el incendio: Luis Lozano, Javier García y Jorge Blanco. Hubo un cuarto, Luis Pineda, que llegó cuando los bomberos habían controlado todo, pero los primeros fueron los mismos tres de las inundaciones, García y el que escribe llegamos al mercado a las 23:58. Lozano arribó dos minutos más tarde, pero fuimos los únicos que le entramos al jaloneo con los policías a la hora de la transmisión, y fuimos los de Contacto hoy los únicos que transmitimos en vivo el contratiempo en su momento más álgido. No obstante, hay quienes desde la Ciudad de México o, lo increíble, desde otros países, estuvieron “reportando” lo que pasaba en el vetusto centro comercial. Muchos periodistas, incluyendo a no menos divos, todavía ayer lo estaban informando a sus lectores y seguidores como si en realidad hubiesen estado en el lugar. Claro, cada quien se informa donde le da su regalada gana, pero en ambos aparatosos casos, los primeros reporteros fuimos los mismos. Y ahí está documentado en vivo y en tiempo real. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias