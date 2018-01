“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Javier Corral desata todos los pingos en México

Acusa persecución federal por atrapar a los ratones

Le pide la Federación cesar persecución de saqueadores

Retó a Peña Nieto a que extraditen a César Duarte

Peligran las aspiraciones de José Ramón Enríquez

“Chihuahua está haciendo lo que le corresponde y no nos van a doblegar, no vamos a negociar esta investigación, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua porque a la larga, todo México pierde. Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras de Chihuahua y quieren hacernos pagar las consecuencias, yo no voy a ceder ante las represalias ni ante los amagos, estoy listo para dar esta batalla hasta sus últimas consecuencias“.

Javier Corral Jurado

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, desató los demonios en México al asegurar que el Gobierno Federal castiga a la vecina entidad por no haber frenado la persecucion de saqueadores del pasado gobierno…..ACCIÓN.- Corral Jurado llamó a rueda de prensa en un hotel de la Ciudad de México en donde detalló cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está castigando a Chihuahua por haber detenido al exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, y 13 personas más y por haber aclarado el rateriaje del exgobernador César Duarte…..ALTO.- El gobernador de Chihuahua aseguró que la Federación se quedó con 700 millones de pesos que debió entregar en diciembre al vecino estado, pero tambien dice que ya fue advertido de que si no detiene el gran escándalo del saqueo a Chihuahua, no recibirá un peso más de la Federación…..RAZONES.- Explicó el mandatario chihuahuense que la Secretaría de Hacienda le advirtió que si no detiene las otras 30 órdenes de aprehensión que ya solicitó la fiscalía del vecino estado, entre las que va una o más posibles contra Manlio Fabio Beltrones, no volverá a recibir un peso por mucho tiempo…..PELEA.- Obviamente, es atípico lo que sucede en Chihuahua, pues aunque antes se procedía de la misma forma cuando un estado no se sumaba a las instrucciones presidenciales, nunca trascendió a los medios, como ahora sí lo ha ventilado Javier Corral Jurado, quien por si fuera poco advirtió de más consecuencias contra la vecina entidad, pero…vamos con todo a dar la pelea, dijo…..HISTORIA.- Antes de la rueda de prensa de este día, Corral Jurado retó públicamente al presidente Enrique Peña Nieto para que su gobierno solicitara la extradición del exgobernador César Duarte, el principal instrumento del saqueo bestial perpetrado contra Chuhuahua, pero la respuesta presidencial fue de más amenazas. Suponen los que saben que a Duarte no lo traerán, pues se prestó durante años a “lavar” dinero federal para el Partido Revolucionario Institucional en estados con elecciones (Durango también aportó su parte, pero aquí eso ya está olvidado…) además de que también dejó que pasara por su entidad la afamada “Estafa Maestra” por la que varios estados (Durango y la UJED también le pusieron a la charola) se prestaron para “lavar” miles y miles de millones de pesos para distintos proyectos federales, al parecer también de carácter político. Por eso, suponen muchos, a César Duarte no lo extraditarán nunca…..HIJECES.- Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos afirmaron la semana pasada que hackers rusos están interviniendo en el proceso electoral mexicano para inclinar la balanza a favor de uno de los candidatos…y nadie se ha dado por aludido…..SILENCIO.- La CIA y el FBI gringos aseguraron el pasado jueves que expertos en computación rusos estarían “cargando los dados” a favor de uno de los aspirante presidenciales en nuestro país. Que estarían trabajando para lograr que “gane” uno de los candidatos, sin precisar quién o cuál…..ÉPALE.- No se sabe si lo que pretenden los rusos es que “gane” José Antonio Meade o alguno de los representantes de izquierda, Andrés Manuel López Obrador por Morena o Ricardo Anaya por el PRD, pero…extraña que en México ni siquiera los candidatos se hayan dado por aludidos…..SOSPECHOSISMO.- Alguien preguntó: “Quién gana con los saqueos y la violencia que se desató la semana pasada en el Estado de México, primero en el violento boicot a la aspirante de Morena, Claudia Sheimbaum, y luego con el saqueo a tiendas departamentales y posteriormente el escándalo en Aguascalientes, donde se exigió a grito abierto el “fuera Peña”. No sabemos, ni tenemos la menor idea de quién pudiese ser el ganón, pero…ahí siguen las interrogantes. ¿Tendrán los últimos escándalos alguna relación con la actuación rusa…? Tampoco sabemos, pero que mejor nos lo informen los que saben, los detectives cibernéticos del Gobierno Federal…..PAREDÓN.- Gritos y manotazos sobraron este mediodía en los pasillos del Congreso del Estado cuando se supo de la conclusión que emitirá este miércoles la Legislatura del Estado respecto a la orden emitida por el Tribunal Federal Electoral de sancionar al alcalde José Ramón Enríquez por promoción personal con recursos públicos. La legislatura sancionará al edil capitalino como precisa el TRIFE, de lo contrario se expondrá a una sanción por desacato. Les confieso que aun cuando se supo que el Congreso impondrá un castigo al jefe de la comuna, no se supo más de tal sanción, por lo que se ignora si Joserra podrá continuar su búsqueda senatorial, o de plano se queda “a cumplirle a los duranguenses…”, lo que de ocurrir pudiese abrirle el camino para repetir en la comuna capitalina y en tres años empezar a buscar otras expectativas que quizá ya no pasen ni por el Senado de la República, dado que ya no habrá tiempo. Así las cosas, conviene estar atentos a lo que determine la Legislatura, porque de ahí dependerá mucho el futuro inmediato del controversial alcalde. Hombre, pero qué necesidad, como bien preguntó una vez el querido Alberto Aguilera Valadez. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durano de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

