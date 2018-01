“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Me amparé para estar al tanto del expediente: Beltrone

Otros lo creen el organizador de las triangulaciones

¿Será el final de una carrera política multimillonaria?

Le federación quiere estrangular a Chihuahua: Corral

No hay “gasolinazo” dice el titular de Hacienda

“Te acuso de ratero…no de pendejo…”

Luis Cabrera

Manlio Fabio Beltrones vive los últimos días de su multimillonaria carrera política. Los enredos destapados por el gobierno de Chihuahua lo señalan como el principal orquestador de las triangulaciones del gobierno federal al PRI…..MEMORIA.- Beltrones pudo salir bien librado de la muerte de Luis Donaldo Colosio, aun cuando nunca pudo borrar las sospechas, pero este es un caso distinto. La posibilidad de que vaya a la cárcel no depende de su partido, sino de otro y de un gobierno opositor…..DISIMULO.- Manlio Fabio trató de desdeñar la persecución en su contra en Chihuahua explicando que el amparo tramitado es “para conocer el expediente que se integra en aquella entidad…”, pero…si nada debe, qué teme? ¿O porqué acude a la protección de la justicia federal…? Está frito Don Beltrone, de esta no saldrá con la facilidad que salió de la muerte de Colosio, porque la investigación no la hacen sus compañeros de partido, sino otros en los que no puede influir…..VENGANZA.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró ayer que el gobierno federal pretende “estrangular” su estado reteniéndole los presupuestos debidamente autorizados para aquella entidad, aunque…ayer tras la rueda de prensa del mandatario del vecino estado la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que precisa que a Chihuahua como a todos los estados se les ha estado transfiriendo los recursos autorizados, y el presidente Enrique Peña Nieto sugirió que la acusación de Corral Jurado es mero acto de campaña para favorecer al PAN, aunque ni Hacienda ni la Presidencia de la República abundaron en los convenios con los estados y por qué razón se dejó de transferir casi 800 millones de pesos en diciembre pasado…..GASOLINAZO.- Ayer el secretario de hacienda José Antonio González Anaya “aclaró” que “no hay gasolinazo”, a pesar de que los precios de los combustibles se incrementaron a partir del primer minuto de este 2018, y con ellos los precios prácticamente de todo. El titular de Hacienda, a nuestro entender, quiere explicar que ahora no se aumentaron los precios como se estilaba en el pasado, de tres o cuatro pesos por litro de un jalón. Aunque, esa es la falacia de que se ha agarrado el gobierno federal para justificar los aumentos, diciendo que “no hay movimientos bruscos en los precios de las gasolinas…”, aunque, 30 o 40 centavos que hayan incrementado, es aumento, por donde le busquen. Y si tantito me apuran, los que saben aseguran que el pre candidato priista José Antonio Meade dejó todo planchado para que los precios de las gasolinas y el diesel suban en este año hasta 7 pesos por litro….ASEGUNES.-Rafael Moreno Valle se bajó de la competencia por la candidatura a la Presidencia de México por PAN-PRD-MC. La jugada estaba muy vista, y aquí se las platicamos desde octubre pasado. En la apariencia Moreno Valle convino con Ricardo Anaya no hacerle más sombra, pero que le asegurara la candidatura al gobierno de Puebla para su esposa Marta Erika Alonso y la candidatura senatorial de José Ramón Enríquez. Y hasta el cierre de la presente todo parecía resuelto en ese sentido, Marta Erika parece ir en solitario por el PAN y, mañana se emitirá la conclusión del Congreso del Estado a la orden del TRIFE de sancionar a Joserra. Ya dijimos que la decisión del poder legislativo pudiese frenar de un plumazo su carrera o, también es posible, la sanción puede quedar en un par de visajes, un jalón de orejas y unos dos mil pesos de multa, para que Enríquez se vaya a senar sin problema. Todo es posible en esta vida, excepto la muerte, porque de ahí en más las cosas políticas llegan a resolverse aun cuando se trata del agua y el aceite. Es que no se juntan esos elementos, dicen los que dicen, pero…en política se ven cosas mucho muy sorprendentes, sobre todo que antes no se veían…..ACCION.- Hay los que aseguran que la decisión final del Congreso del Estado la dictará desde la ciudad de México, o ya la dictó, un tal Ismael Hernández Deras, y que el fallo definitivo puede venir adverso precisamente por los agravios entre ambos personajes. El odio que se cargan es en serio, y es tan jarocho que ya como autoridades se han topado más de una vez en un mismo presidium y han hecho de tripas corazón para no solo no saludarse, sino para no mirarse ni de reojo. Cómo la ven…?…..RATERIAS.- Oscar Erasmo Navar confió ayer que la UJED no se verá contaminada por el proceso electoral en marcha. Intención por la que también nosotros hacemos votos, aunque…la Universidad está contaminada por el pisoteo a la autonomía, por una parte, y mucho por “La Estafa Maestra”, por la que alguien se hizo de muchos millones de pesos nada más por prestar el nombre de la UJED para “lavar” un montón de dinero federal. Así o más lamentable…?…..APLAUSOS.- Es cierto lo que dice Luis Enrique Benitez, que José Aispuro no irá en la boleta, aunque irá pura gente suya, por un lado, y por el otro, otra de las variantes en la próxima elección es que la policía no podrá operar a favor del PRI como funcionó siempre. También debe considerarlo, o no…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquiera hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

