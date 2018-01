“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Ninguna prisa tiene el Congreso para sancionar a Joserra

No hubo la conclusión de la cámara que darían hoy

Piensan algunos que el castigo será un par de coscorrones

Lozano se va al PRI, con lo que se juntan agua y aceite

AMLO “hace campaña…” en Venezuela: TUCOPE

“Nadie puede garantizar que pronto desaparezca la corrupción, nadie…”

Mariano Rajoy

El Congreso del Estado no tiene ninguna prisa por definir cómo sancionará a José Ramón Enríquez por haberse promocionado con recursos públicos. La orden del TRIFE no precisa tiempo, por tanto…¿quién sabe?…..TIEMPO.- Se ignora quién sacó que hoy la legislatura emitiría su fallo respecto a la orden del Tribunal Federal Electoral. El diputado Sergio Uribe asegura que no hay ningun apuro, que tiempo les sobra para emitir su conclusión…..SOSPECHAS.- Esta mañana trascendió que la legislatura tiene ya su veredicto: Un par de coscorrones, un pago de 128 pesos con 50 centavos y una amonestación en privado en la que le harán saber al alcalde que, si vuelve a cometer otra ilegalidad, lo volverán a regañar…..ASEGUNES.- Se dijo ayer que el Congreso emitiría una sanción ejemplar de la que Enríquez se acordaría por mucho tiempo y que no le iba a gustar nada, pero…parece que entre la mayoría legislativa hubo reversa y es muy posible que todo quede en un par de coscorrones. Eso dicen hoy, y al final, la mera verdad, ¿quién sabe…?…..CASCAJO.- Javier Lozano Barragán, el mismo que cerró Luz y Fuerza del Centro en tiempos de Vicente Fox, y luego aportó y mucho para la quiebra de Mexicana de Aviación, en el sexenio del espurio Felipe Calderón, demostró ayer que sí se pueden mezclar el agua y el aceite. Renunció a su mediocre trayectoria panista para asumir la oficina de prensa del precandidato priista José Antonio Meade, cuyo equipo, sin embargo, lo recibió con fanfarrias, confeti y no menos tamborazos. Aquello que tan perrunamente defendió Lozano, las ideas por las que luchó al lado de muchos panistas decentes, se olvidó. Se quitó una cachucha y delante de todos se puso la que por años combatió. Se concretó la advertencia que le hiciera el duranguense Rodolfo Elizondo Torres, quien destapó las verdaderas intenciones de Javier Lozano de sumarse a la campaña priista…..HORRIBLE.- Tragedia indecible la que empujó el horrible choque registrado ayer por la tarde sobre el bulevar De la Juventud cuando un vehículo o patrulla de la Fiscalía General en el Estado chocó a un Volkswagen Jetta en el que viajaba el abuelo y dos de sus nietos causando la muerte de los tres. Sí, la patrulla iba en exceso de velocidad, pero el compacto se le atravesó. El policía intentó frenar su unidad, pero por la velocidad que llevaba le fue imposible detenerse. Una familia, conocida por cierto de Joyas del Valle, ha quedado destrozada, como antes quedó destrozada otra, la familia de una mujer que hace tres semanas aproximadamente, también murió en ese punto, y quizá por las mismas circunstancias. Existen tupidos arbustos que impiden la visibilidad del manejador que va a dar vuelta en “U” para cerciorarse si viene algún vehículo en sentido contrario. Exactamente lo que ocurrió ayer en la triple tragedia. Es decir, ya son muchos los muertos por un error o por inacción de la subdirección de Vialidad. Obliga y pronto tumbar los arbustos, por muchos que sean, para permitir que el conductor que va a dar vuelta de menos vea si viene o no alguien en sentido contrario…..CREATIVIDAD.- Oiga usted, diría Paco Malgesto, qué creativos se vieron Gonzalo Yáñez y los líderes de Encuentro Social y Morena al registrar su alianza “Juntos Hacemos Historia”, ante la autoridad electoral, pues le impusieron el mismo mote, o de menos las dos primeras iniciales de las campañas que algún día empujaron Jorge Herrera Delgado y Jorge Herrera Caldera. ¡Vaya imaginación…!!!…..APROBADO.- Óscar García Barrón es senador suplente y se forma en la fila de 15 o 20 “cuadros distinguidos” priistas para buscar la candidatura senatorial del PRI. Es decir, ya son más los que quieren irse a senar en los próximos seis años: Héctor Arreola, Ricardo López, Adán Soria, Otniel García, Sergio Uribe, Alicia Gamboa y…párenle de contar. Está documentado que son de menos 15 los aspirantes a la candidatura senatorial, y serán más mientras los “fieles de la balanza” no resuelvan la planilla correspondiente…..NUMERITOS.- La inflación que registra la “cuesta de enero” alcanza los números más altos de los últimos 17 años, sin duda, consecuencia del “imperceptible y silencioso” primer “gasolinazo”, del año, aunque el titular de Hacienda, José Antonio González Anaya lo niegue y asegure que “no tiene ninguna relación una cosa con la otra…”…..APLAUSOS.- La agrupación denominada Todos Unidos Contra el Peje halló un filón de oro en sus desesperados intentos por bajarle el aire a Andrés Manuel López Obrador. Los jilgueros aseguran que “tanto se identifica AMLO con la Venezuela de Hugo Chávez, que la campaña del tabasqueño ha llegado a millones de bardas en todas las ciudades venezolanas”. El TUCOPE quiere hacernos creer que López Obrador está haciendo campaña también en Sudamérica, como si los venezolanos pudiesen votar y como si importara mucho su opinión sobre Andrés Manuel. Y a ese pesar, no prende el aspirante priista. Le falta, le falta, pero…el tiempo sigue avanzando. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

