“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Amparo de Héctor García, frentazo a diputados

Margarita quiere ganar como “ganó” el borrachento

Hoy aparece en los soles, y gratis? Pues no, verdad

Aun así, renunció a los dineros públicos para campaña

También piensa que su borrachento esposo “ganó”

“Un político pobre, es un pobre político…”

Carlos Hank González

El amparo favorable a Héctor García Rodríguez es no otra cosa que un frentazo a la sobervia de algunos diputados que, al amparo del montón, desecharon la propuesta del grandulón, pero lo hicieron con las extremidades inferiores…..REVERSA.- No soportaron las razones para el rechazo, y hasta se dieron el lujo de desdeñar la buena opción que representaba García Rodríguez. Ahora, por orden de la justicia federal se reinstala el proceso y, casi casi tendrán que aprobarlo si no quieren tener más problemas. Mientras tanto, Raquel Leila Arreola Fallad, que parecía otra buena opción, queda en lista de espera que, lo más probable es que quién sabe…..TRAGUITOS.- Felipe Calderón “ganó” la Presidencia de México en 2006 navegando de “muertito” durante toda la campaña. Siempre caminó bajo un paupérrimo perfil, o bajo un perfil natural, que no le daba para mucho. El borrachales nunca triunfó, se la robaron a AMLO y por eso llegó a la primera magistratura…..HISTORIA.- Calderón fue el beneficiario de la pobre campaña realizada por el priista Roberto Madrazo. El tabasqueño quedó tan lejos del podium que a “la mafia del poder” no le quedó otra que poner al borrachento, para desgracia de México…..COPIAS.- Calderón, lo recuerdo un día en campaña que entró al hotel Gobernador y nadie, absolutamente nadie de las personas que ahí estaban se incomodó en saludarle. Un chaparrón intrascendente que en las tendencias del voto iba como en séptimo lugar, y aun así…dicen: “Ganó por medio punto…”…..MENTIRAS.- No se por qué, pero un algo nos mueve a pensar que la esposa del borrachento, Margarita Zavala, se ha colgado del mismo perfil chafa de Calderón. Hoy aparece en todos los soles, pero en las tendencias del voto está allá por el quinto o sexto lugar, sin la más mínima posibilidad de meterse a la pelea. Los tres principales prospectos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade le sacan un mundo de diferencia, lo que advierte de una zapatería descomunal. Margarita va cargando con el lastre de la mortandad que dejó su libador esposo, quien incurrió en la más grande equivocación al declarar la guerra al crimen organizado. Esa declaratoria de guerra desangró a México, y lo sigue desangrando, puesto que todos los días siguen apareciendo muertos por todos lados; también lleva a cuestas la muerte de más de 50 niños en la Guardería ABC de Hermosillo. La dueña del negocio es una prima que se ha valido del poder de su familia para pitorrearse de tanta muerte. El “golpe” mediático fuerte de Margarita lo dio esta semana al “renunciar a los fondos públicos…” para la campaña. Es que, el paso por Presidencia de su esposo, pero sobre todo negocios tan jugosos como Odebrecht, Pemex y muchos otros que no se han aclarado, le dejaron lo suficiente para darse ese lujo de renunciar a algo que es válido y que no tendría por qué desdeñar. Repetimos: Trata Margarita de colocarse en posición de cachar lo que aparezca, quien quite y le vuelve a pasar lo que le pasó a su esposo y por lo que les cambió la vida, casi casi sin despeinarse, puesto que en la campaña nunca hizo nada fuera de lo comun, y haiga sido como haiga sido, acabó como Presidente de México. La popularidad de Margarita se parece mucho a la desangelada campaña de su marido, y es a lo único a que le apuesta, pero…México no está para más vaciladas y para tener que cargar con las transas de la familia, toda vez que…se recuerda como si fuera ahora. Diego Hildebrando, su experto hermano, armó un algoritmo que quién sabe cómo introdujeron al “inviolable” sistema computacional del entonces IFE (Instituto del Fraude Electoral) y por el que lograron que la votación favorable a López Obrador se le abonara sin problema a Felipillo, y que los pocos votos del “Hijo Desobediente”, se le cargaran a AMLO. Un fraude descomunal el de entonces, que aun a pesar de los pesares, los números finales apenas marcaron un mísero medio punto a favor de Calderón, pero…suficiente para decretar el triunfo del esposo de Margarita, para tragedia de todo México que todavía estamos pagando y que han pagado muchos miles de mexicanos con su vida…..BONANZA.- Sugiere el activista Pedro Durán Simental que la Secretaría de Salud está a punto de cerrar todo. Afirma que no hay medicamentos, que ni lo más mínimo del material de curación existe en las instalaciones de la SSA. Obvio, Pedro trata de respirar por la herida que dejó la muerte de su compañera del Movimiento de Activistas, pero no es el primer caso en que se denuncia la inamobilidad de esas instancias médicas. Y por cierto, la gente no le halla la liga al dicho del conocido líder social, quien abunda diciendo que la ausencia de medicamentos y materiales de curación pasa por la reciente compra de un lujoso departamento en la zona dorada de Mazatlán. Vayan ustedes a saber…¡¡¡ …..RIESGOS.- Está cerca la reapertura de la súper a Mazatlán. El día 23 de los corrientes, como se había proyectado, solo que…según los que saben, para reabrir el camino se correrá el riesgo de reactivar el tránsito sobre piso y estructuras todavía muy endebles. En casos apenas secos, aunque no fraguados. Ojalá y que los expertos opinen sobre la materia y aclaren si es cierto lo que dice el lugareño José Luis Coria, que asegura que le asaltan los temores que…un día aquí externamos: La frescura del concreto expondría una solidez suficiente a la superficie dañada, y que se arriesgaría una reparación confiable, o peor aun, expuesta a nuevos desmoronamientos. La súper a Mazatlan, el gran súper fraude del siglo, sigue dando tumbos a Durango y Sinaloa, mientras que los “ganones” van por el mundo haciendo negocios a lo grande, entre otros, los entenados de Vicente Fox y los amigos de Felipe Calderón. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

