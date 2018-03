“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

La alianza PGR-PRI perdona de facto a Cesar Duarte

La coalición PGR-PRI le está poniendo el último clavo al ataúd del Partido Revolucionario Institucional al perdonar al ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, que en el supuesto se robó medio estado, compró un banco a su esposa, etc., etc……PERDON.- La Procuraduría General de la República informó ayer que no encontró elementos para perseguir a Duarte, no obstante las quince causas que le sigue la fiscalía del vecino estado, muchas de cuyas propiedades mal habidas ya le fueron incautadas al ex gobernador. Entre otras, un rancho en Camargo, con superficie mayor a la ciudad capital y otros, en diversas partes del país…..REVERSA.- El cinismo asumido por la PGR no cabe en ningún supuesto, especialmente si se considera que la extradición de Duarte fue la razón por que el gobernador Javier Corral Jurado dio por terminada su Marcha por la Dignidad de Chihuahua. Era un compromiso del gobierno federal…..IMPUNIDAD.- No extraña que, a pesar de lo adelantado de las investigaciones contra las raterías de Duarte, la PGR asume una actitud de cinismo que raya en una verdadera grosería, a cien días de la elección más complicada que habrá de enfrentar el Partido Revolucionario Institucional. Lamentable por donde se le observe, puesto que aunque la PGR quisiera “tapar” las linduras del ex gobernador, el vecino estado sigue encontrando irregularidades en el pasado gobierno, y cada vez de mayor magnitud…..TRISTEZA.- Es una tristeza que no se haya encontrado nada contra el ex gobernador, dijo el otro día la alcaldesa Leticia Herrera Ale, y lo decimos ahora nosotros, porque si alguien llegó a pensar que en Chihuahua el gobierno federal mostraría su verdadera intención de perseguir a los distinguidos miembros de La Generación Podrida, en el perdón decretado ayer se estrelló cualquier idea al respecto. Se confirma al tiempo que México es el mismo de hace 15 años, de hace 3 años. Es una copia fiel del México que teníamos hace 90 años. No ha cambiado nada, o si ha cambiado algo ha sido para empeorar, y no se diga en materia económica…..PRONOSTICOS.- El presidente Enrique Peña Nieto habló en sentido figurado sobre el ideal que le parece para la sucesión. Mencionó al hombre que pudiera ser el mejor para el relevo, casi casi sin querer meterse en el proceso electoreal, de modo que no entró mucho en detalles y al final, los tres principales prospectos AMLO, Anaya y Meade, se identifican y mucho con el cuadro que dibujó el jefe de la nación. El Peje, sin embargo, ya no recordó el tigre que lleva dentro, y no abundó en si lo suelta o no lo suelta tras la elección…..TIEMPOS.- No menos candidatos priistas se sienten en la orfandad política con el perdón a Duarte. Saben los más aspirantes tricolores que la terrible decisión de la PGR habrá de pegarle a todos los candidatos tricolores a la hora de las votaciones, de modo que…o se resignan a una zapatería, o tendrán que redoblar esfuerzos, gasto y sacrificios para poder componer el terrible panorama que la propia alianza PGR-PRI les está obsequiando….. HIJECES.- Tuvo que tomar la palabra la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar que, en sus resoluciones de antier sobre la autorización a la policía a penetrar a domicilios y bajar a los pasajeros de los automóviles, nada más será posible, en el caso de las casas, cuando haya una investigación puntual y existan fundadas sospechas de que el domicilio es parte de las investigaciones. Y en el caso de los automóviles, cuando haya un motivo previo, una violación al reglamento vial. En ninguno de los casos, dice el alto cuerpo colegiado, se faculta a las policías para llegar a un domicilio y penetrar por una simple sospecha. Si no hay una investigación previa y no hay razones para entrar a una casa, no podrá hacer nada la autoridad. La Suprema Corte pudo evitarse esos “asegunes” si deja las cosas como estababan, y no que abrió las puertas de par en par para que los policías sigan haciendo de las que acostumbran, o para que se despachen como se estila…..EPALE.- Supuestos estudiantes técnicos (es que varios ya parecen abuelitos, incluyendo al líder Termi) tomaron por asalto las instalaciones del Cerro del Mercado para exigir dineros que en el supuesto les corresponde del Fondo Minero. Tendrán razón o no, no sabemos, pero lo que si sabemos es que la empresa, filial de Minera del Norte, demandó ya a los muchachos por el daño causado a la producción, dado que hubo necesidad de detener las máquinas para evitar un accidente lamentable, pero en el ínter la empresa perdió varios millones de pesos que ahora exige le sean reintegrados. Esto es, que el afamado y nunca bien ponderado Termi, tendrá que cuidarse, porque chica le viene…..PAUSA.- Existen recursos legales para congelar otro tiempo la designación del Fiscal Anticorrupción, que da un viraje de 360 grados con el amparo favorable a Héctor García Rodríguez. El problema es que, aplazar la designación será solo táctica dilatoria. Acciones para llevar el caso hasta lo máximo, solo que…al final, con la misma conclusión a que pudieran llegar en este momento. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

