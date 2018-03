“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Órale, que ya saben que sí mató Salinas a Colosio

Nadie duda de esa gran verdad que ahora oficializan

Extraña que los responsables no estén en la cárcel

Héctor García, una piedra muy grande en el zapato

Independientes, unas trácalas, no llegarán lejos

“Te acuso de ratero, no de pendejo…”

Luis Cabrera

Ah cómo le hacen al pen…sante. Millones de mexicanos saben que Carlos Salinas de Gortari mandó, o por lo menos dejó que su hermano Raul ordenara matar a Luis Donaldo Colosio, ya no nos hagamos pen…santes…..APROBADO.- Está circulando una nota informativa en la que la Interpol presenta pruebas de que Carlos ordenó la muerte del sonorense. Exactamente lo mismo que hemos sabido siempre. Nada ha cambiado…¡¡¡…..VERDADES.- La verdad histórica nos dice que Carlos Salinas de Gortari y/o su hermano Raúl, ordenó la muerte de Colosio. Todo se supo entonces, porque el Estado Mayor Presidencial “soltó la sopa”, todo se conoció, según la revista Proceso, que divulgó los cómos y lo tiempos de la ejecución del mejor que haya tenido hasta hora el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la presidencia de México. Obvio, la Procuraduría General de la República no hallará nunca, como no halla las culpas de los ex gobernadores Javier y Cesar Duarte, dos de los más grandes ladrones que hayan tenido los estados en México, según constancia de los gobiernos actuales. Javier está preso, y el otro está viviendo cínicamente en El Paso en una de 13 residencias que compró antes de fugarse…..LA-MEN-TABLE.- Mucho muy lamentable que la Organización de las Naciones Unidas precise que en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas haya existido la tortura y la desaparición forzada. Nuestro gobierno lleva años negándolo, y aunque nunca se le ha creido, ahí va navegando de muertito, como quien dice, nadie sabe, nadie supo. El más puro estilo del Tío Lolo…..APLAUSOS.- Es cierto, muchos periodistas andamos con una mano adelante y otra atrás. Somos una estirpe súper fregada en la que contribuyen muchos arribistas a quemar el mercado, pero no todos somos tan corrientes que nos dormimos ante cualquier baratija. Habemos quienes nos cotizamos, y luego muy alto, como para andar dando todo por tortillas duras. Y te lo digo a ti, mi Pedro, para que lo entiendas mi Juan. No se vale que por las pobrezas de uno nos califiquen a todos y nos traten con el mismo racero…..LUJOS.- El congreso del estado se aventó ayer el tiro de posponer para la siguiente legislatura la designación del Fiscal Anticorrupción. Está bien, está dentro de sus facultades, pero…por qué, nomás por llevarle la contra a José Aispuro? Ese asunto, por donde le busquen, está perdido. Y no se perdió por falta de argumentos jurídicos, sino por el tratamiento a tales argumentos. Bien fundados los conceptos hubiese prosperado, incluso pretextando las broncas que tuvo Héctor García Rodríguez en Coahuila, pero…me disculpan nuestros representantes sociales. Se envalorinaron (ah jijos, está bien dicho?) nuestros diputados en el montón, pero desdeñaron la cuestión jurídica. No escucharon al interfecto, como para decir que lo oyeron y lo vencieron, y ni siquiera dijeron por qué lo rechazaron. Mis representantes populares llevarán en el pecado la penitencia, ahora reponen el proceso y le dan la razón al grandulón o…no quiero ni pensar (así dijo Lupe Tijerina, el artífice principal de Los Cadetes de Linares) sobre la friega que les viene a los señores legisladores. Y todo por anteponer el montón a la legalidad, o por lo menos a no fijarse lo que dice el librito. Ajustense a él y no tendrían los problemas para que Raquel Leila Arreola Fallad estuviera apuntada ahora para la próxima Fiscal Anticorrupción. El arrebato legislativo de dejar todo para la siguiente legislatura en nada altera las cosas. No podrá quitarse a los que ya están formados, y según la lista, encabeza Héctor García Rodríguez…..CINISMO.- Oh bueno. Si el Instituto Nacional Electoral dice que los independientes se han valido de trácala y media para hacerse de las firmas que los acerquen a la candidatura, no podemos defenderlos. Todos están cortados por la misma tijera, por lo que han de atenerse a las consecuencias, y todos, incluyendo a la poderosa Margarita la del borrachales, se van por donde llegaron. Pedro Ferriz de Cón, de quien se creía que traía más “power”, está al final de la lista, pero asegura que todos los “independientes” se agandallaron las firmas. Se valieron de indecencias mil que el INE debe invalidar, y nadie le ha dicho lo contrario, o por lo menos nadie le ha demostrado lo contrario, entonces creemos que tiene razón. Amen de que, ninguno, así dicho sea de paso, ninguno tiene tablas para nada. Sus números no les alcanzan para acercarse ni siquiera al más cercano de la competencia, José Antonio Meade, que esta en tercer lugar. Todos se hallan a años luz de la pelea, por tanto, lo que hagan no les dará para meterse a las medallas, aunque el otro día leía a Margarita la del borrachales, y ayer a Jaime Rodríguez aquí en Durango, que bajarán los impuestos, que bajarán el precio de la gasolinas y que terminarán con la inseguridad. Triste y muy lamentable que esos sean sus propósitos, pero no porque sean malos, sino porque no tenen la menor posibilidad de meterse a la pelea. Total, ahí la dejamos y nos citamos para mañana en Siete Días de Grilla en donde aportamos nosotros y aporta el colectivo de la redacción de Contacto hoy, de modo que el panorama luce más plural para mañana que la mañana que acabamos de dejar. 