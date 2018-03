“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Oscar Galván a recuperar la paz y el orden en el municipio de Durango

La inseguridad se había desbordado desde hace semanas

Galván, sin duda, el único que le entendía a la chamba

Cecilia Soto va al jurídico, como lo anticipamos

Galván tendrá en Aispuro y Enríquez sus jefes máximos

“Me gustaba más antes, cuando los ladrones se ponían antifaz. Hoy van de traje, gobiernan estados y países…”

Juan Pueblo

La nominación de Oscar Galván Villarreal como nuevo director municipal de seguridad reanima a pensar en la recuperación pronto del orden, la paz y la tranquilidad trastocados por la delincuencia en los últimos meses…..CERTEZA.- La inseguridad se había desbordado desde hace varias semanas por la carencia de orden desde el mismo mando de la DMSP. Se había perdido el respeto no nada más al interior de la policía preventiva, sino que los delincuentes lo detectaron y se desataron. Los distintos sectores productivos de la capital habían alertado a la sociedad de lo que estaba ocurriendo, de la proliferación de los asaltos a mano armada, de los robos de autos con violencia, de los saqueos a casas habitación, etc., etc., pero la entonces titular de la seguridad de algo se agarraba para “maquillar” las cifras y emitía informes que de alguna forma disfrazaban la realidad…..ORDEN.- El alcalde José Ramón Enríquez llegó incluso a culpar a los medios de la “exageración” de los índices delincuenciales, pues la verdad que le informaban era otra muy distinta. No obstante, mandó que se hiciera una investigación profunda, se aclaró la realidad, que los números que le estaban pasando al alcalde eran falsos, y, pues. A propósito, aquí les anticipamos con varios días del paso de Cecilia Soto al jurídico del municipio, donde –dicen- tendrá su “año sabático”, pues tampoco tendrá responsabilidad alguna…..ACCION.- Aclarado que le estaban informando de forma maquillada, el alcalde tomó el toro por los cuernos. Hizo a un lado a la ex directora y trajo a Oscar Galván Villarreal a tratar de componer el quebradero que encontró en la oficina…..ESPERANZA.- Sin exagerar, el único que le entendía a esas cosas del mando policial era precisamente Galván Villarreal, hijo de otro profesional del derecho ligado casi por siempre a las cosas policiales, Mario Galván Tenorio. Óscar, por decirlo de alguna manera, nació cuando su padre era el jefe supremo de la corporación que hoy asume, y desde que llegó al cargo junto con la ex directora Cecilia Soto, era materialmente quien metía orden en el día a día de la dirección. La ex titular, o nunca pudo con la chamba o nunca le llamó la atención, porque no hizo lo mínimo para justificar su presencia…..ORQUESTA.- La designación de Galván Villarreal reactiva la esperanza de muchos duranguenses por que pronto vuelva nuestra capital al orden. Oscar le entiende bien a ese rollo, y por lógica, pronto deben cambiar las cosas, y ojalá que pronto podamos palparlo en los niveles de seguridad de nuestras calles, nuestros barrios, nuestras colonias. Aunque sean las más alejadas del centro, pero que se respire de nuevo el orden que se nos está escapando entre las manos…..ALTO.- Sin desconocer que al interior de los cuerpos policiales pulula cada ejemplar que, también tendrá que seguir con lupa. Está documentado que en los días recientes de forma por demás sospechosa han sido detenidas varias personas “sorprendidas” manejando vehículos más o menos lujosos. Obvio, que el ir en un vehículo de lujo no es ningún delito, cuando es bien habido, como la mayoría de los casos a que nos referimos. La cuestión es que a esos manejadores, los tuvieron encerrados, virtualmente secuestrados hasta que pagaron fuertes e inexplicables multas que en el supuesto no pasaron por las cajas registradoras de la tesorería municipal. Así, o más claro…???…..CONFIANZA.- No es rastrillazo para Oscar Galván, es un buen elemento, probado ya en trabajos de campo, con trayectoria y con el espíritu de servicio en la sangre, ya decía. Es oriundo de esta capital, por tanto la conoce como el que más y es de los elementos que se fletan a la chamba, no es de los que se amarran al escritorio a esperar los resultados de los demás. Antes, se había tardado el alcalde en designarlo, puesto que aquello amanezaba con desconchinflarse todo al interior de la corporación…..REGLAS.- La designación de Oscar, hay que subrayarlo, de acuerdo a la Constitución federal y local, debe pasar antes por la revisión y aprobación en su caso del gobernador José Aispuro Torres, quien por lo mismo pasa a ser su jefe máximo, y será al mandatario estatal al que informe primero antes que nadie de lo que sucede en Durango capital. Explicado de otra forma, Galván Villarreal tendrá dos jefes en la capital, el alcalde José Ramón Enríquez o quien le substituya en su caso por el resto de la administración y/o el gobernador José Aispuro. Vamos bien o nos regresamos….?…..PALEROS.- Está científicamente comprobado que Margarita la esposa del borrachento Felipe Calderón, aquel que le declaró la guerra al crimen organizado y desató la peor mortandad que se recuerde en México, usó más de 700 mil firmas falsas para hacerse de la candidatura presidencial independiente. Todo se visualizaba desde mucho antes, que ella sería utilizada por el sistema para golpear a Ricardo Anaya, y…pues ahí la llevan. Todos los días le sacan más delitos comprobados por la PGR, pero…a pesar de esas pruebas contundentes, no terminan por detenerlo. A pesar de lo encarnizado de la persecución al “Chico Maravilla”, él sigue firme en el segundo lugar de la competencia, se mantiene en los números, y cada vez más alejado del candidato del PRI, José Antonio Meade, quien tuvo ayer una excelente ocurrencia al proponer la eliminación total del fuero en México. Sugirió que en lo sucesivo nadie más lleve fuero, que desaparezca esa figura vergonzante del derecho en nuestro país para que todos, al final, seamos iguales ante la ley, y que no haya privilegiados de ninguna especie. O sea que, aquellos que buscaban la diputación o la senaduría para tapar sus correrías, preocupense, aunque…esperemos a que se haga realidad, porque desde luego que si dejaran sin fuero a tanta “vaca sagrada” de La Generación Podrida, todos estarían expuestos a la cárcel, y eso no es de compañeros de partido, verdad…Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos: www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias