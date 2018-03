“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Alguien quiere montarse de nuevo en la encuestitis

GEA/ISA empezó ya a publicar sus vaciladas

Sube a Meade al segundo, baja a Anaya al tercero

Independientes, incluso Margarita, debían ir a la carcel

Mario Medina ayudaría mucho a componer el quebradero

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz…”

Benito Pablo Juárez García

No es bueno que el Instituto Nacional Electoral finja demencia ante el gran fraude que hicieron los tres principiales aspirantes a la candidatura presidencial independiente. Es un mal presagio de lo que puede venir en julio…..COPIAS.- Margarita Zavala, Jaime Rodriguez “El Bronco”, y Armando Ríos Piter presentaron simples copias fotostáticas de credenciales de elector que denotan un grandísimo fraude, dado que no es posible que hayan obtenido las tales firmas sobre copias fotostáticas…..FRAUDE.- En el supuesto, los aspirantes ya llevaban las copias y los ciudadanos incluidos en tales duplicados aparecieron de pronto y firmaron sobre la misma copia. Eso no es posible, bajo ningún supuesto es posible, por eso queda documentado que los tres mencionados arriba hicieron un gran fraude que debe penalizarse. Engañaron o tratan de engañar a una autoridad federal y eso pudiese acarrear serios problemas a los aspirantes, incluyendo a Margarita la del borrachales, que es la única que en el supueto “alcanzó” acomodo en la boleta…..ACCION.- No hay duda de que tanto Margarita como Jaime y Armando intentaron engañar a una autoridad y eso cabe perfectamente en un delito que, incluso ameritaría cárcel. Amen de que en el caso del gobernador con licencia de Nuevo León, “El Bronco”, pudiese perder hasta la posibilidad de regresar al gobierno de aquella entidad…..ORDEN.- El problema en los aspirantes es que los tres principales prospectos incurrieron en la misma falla, en las copias fotostáticas que quién sabe de dónde sacaron. Quizá de la venta en Tepito de copias del padrón electoral de México que se vende sin la menor restricción, pero en el caso de Margarita, también debían bajarla de la boleta, pues se asegura que ella presentó y le fueron aceptadas por lo menos copias que amparan la firma de unos 700 mil ciudadanos, pero que son apócrifas….FRESAS.- Está documentado que expertos en imagen están trabajando a marchas forzadas para quitarle “la voz de pito”, o de “fresa” que ya caracteriza al candidato del PRI, José Antonio Meade. Hay videos en internet en donde varios expertos en imagen están trabajando desde hace días para quitarle la “voz quebrada” o de “niño bien” de que es dueño Pepe, y que…obviamente, no le ayuda absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario. Es uno de los principales problemas con que están luchando los asesores de imagen del candidato del PRI, y que…no consiguen sacudirle…..VACILADAS.- Trascendió en las últimas horas una encuesta en la que virtualmente aparecen empatados José Antonio Meade y Ricardo Anaya, aunque con la delantera del aspirante priista, según los últimos estudios del grupo GEA/ISA. Esa encuestadora hace seis años aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto le llevaba una delantera a Andrés Manuel López Obrador de más de 20 puntos, y de casi 20 a Josefina Vazquez Mota, y al final, los resultados reflejan una votación absolutamente parejera entre EPN y AMLO. Los números finales de la última elección federal reflejan una realidad absolutamente distinta a la que nos pintó GEA/ISA, y ahora, trata de vendernos una posibilidad que no existe ni en sueños. El candidato tabasqueño le saca más de 20 puntos a su más cercano perseguidor, casi 25, Ricardo Anaya, y entre 25 o 30 a José Antonio Meade. Alguien dijera que Anaya está cayendo por los descubrimientos que le ha hecho la PGR de “lavado de dinero” y quién sabe cuántas transas más, aunque…más mal se ve la Procuraduría General de la República advirtiendo los casos que está documentando, dado que de ser cierto, no estamos ante un candidato presidencial con posibilidades de alcanzar al primer lugar, sino ante un verdadero delincuente que, mal hacen en no detenerlo. Captúrenlo y refúndanlo en los últimos calabozos de las Islas Marías, pero…pasan los días y por más que lo atacan en los medios, no consiguen alcanzarlo en las encuestas, y por el contrario, antes que afectarle el segundo lugar, parecería que lo consolida en esa posición, para desgracia de la coalición PGR-PRI…..APLAUSOS.- Prendió de alguna forma la sugerencia del candidato del PRI José Antonio Meade de desaparecer el fuero político en México. Los mexicanos se lo aprueban si lo lleva a la realidad, pero…es seguro que los principales ladrones que ha tenido este país, a niveles municipal, estatal y federal, que en conjunto hacen un grupo bastante poderoso, serían los principales en oponerse, pues, cómo que de pronto se quedarían en el desamparo y expuestos a que cualquier hijo de vecino llegara a detenerlos. Eso no se vale, preferible que Pepe Meade se olvide de esa impensada ilusión…..EPALE.- Tronó el gobernador José Aispuro contra los jueces federales que, parecieran ser los principales aliados de los que saquearon la pasada adminitración en Durango. Sostiene que a Cristina Díaz le han expedido 33 amparos y a los demás ex funcionarios sospechosos, incluyendo sus hermanos, cientos de amparos, dentro de algo que precisa por qué no se ha procedido contra los rateros porque la justicia federal no lo permite. Y estábamos en eso de los ladrones, cuando corrió como reguero de pólvora sobre la renuncia esta tarde del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczinski, que llevaba en el cargo poco más de un año. Prefirió dimitir, un día antes de que el congreso revisara su caso y le destituyera por fuertes sospechas de corrupción. Y leyeron bien, por “sospechas”, ni siquiera por casos consumados de los que en México tenemos por cantidades industriales. Kizcinski, fue señalado de recibir también dinero de la empresa braileña Odebrecht para conceder diversas obras durante su mandato. Exactamente lo mismo que se dijo de nuestros gobernantes en México, que empezando por Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual gobierno, también recibieron fuertes sumas de dinero para concederle contratos millonarios a la compañía brasileña, pero…acá es otra cosa. Mario Elias Medina es un buen muchacho, conocedor de la cuestión de medios que, seguramente haría un buen papel en prensa del municipio, por lo menos daría un mejor trato a los reporteros y mucho ayudaría a tender los puentes con los reporteros maltratados por la actual administración. Ojalá y lo contraten y lo aprovechen…

