“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Mañana por la tarde será reabierta la circulación en la súper carretera Durango-Mazatlán luego de varias semanas de cierre por el incendio de una pipa con doble cisterna cargada con disel sobre el puente “El Carrizo”…..TIEMPO.- La constructora que reparó, o que hace las reparaciones al daño resentido por el incendio, cumplirá en tiempo y forma con la reapertura. Es decir, se reabrirá exactamente este viernes 23 de marzo, como se anunció hace varias semanas. No ha sido reparado debidamente el daño, pero se reactiva el tránsito para darle fluidez a los viajeros en estos días vacacionales…..ORDEN.- Están hechas ya las pruebas de resistencia del puente referido y, las ha pasado todas, de forma que no hay impedimento ninguno para que el tránsito ligero al puerto y viceversa sea reactivado desde este viernes…..APROBADO.- El tránsito de personas hacia el puerto y de regreso, se reactiva en unas horas, con lo que la industria sin chimeneas, el turismo pues, verá reactiva otra vía de comunicación para ir o venir a Mazatlán, aunque por la vía terrestre. Es que otra opción que visualizaban las autoridades, la de la llegada de Calafia Airlines, empresa mexicana con base en Los Cabos, empezaría a operar antes de la Semana Santa, y de pronto, nadie ha tocado el tema, como que se “pospuso” para no sabemos cuándo…..SEGURIDAD.- Trasciende al tiempo el operativo dispuesto por los gobiernos de Durango y Sinaloa para todo el trayecto al puerto en el que están participando los tres niveles de gobierno con el Ejército y la policía federal. La cuestión prioritaria es brindar el máximo de seguridad a los viajeros las 24 horas del día, que vayan y vengan sin ningún reclamo, lo que debía hacerse siempre, pero que por cosas de no sabemos qué, nada más ha quedado en el papel…..TRAGUITOS.- La jefatura de inspectores del municipio hace bien en decomisar las bebidas adulteradas que estaban en el mercado, pero…sería complemento a la buena tarea, que nos dijera en qué negocios los incautó. Qué tipo de tugurios nos estaban dando “gato por liebre”, así, se reconocería qué negocios sí entregan los productos por los que paga uno religiosamente sus tarifas. Sería justo reconocerle a los negocios que están cumpliendo con la norma, y subrayar a los que se están o se estaban pasando de lanza. Simple y sencillamente para no volver a caer en sus garras, pero la oficina se pasa de largo dato tan importante, de modo que se queda corta en su buena intención de orientar a los consumidores, pues nadie sabe de bien a bien dónde sí se puede y dónde no comprar esos peligrosos productos. Las botellas de tequila, vodka, coñac y whisky “caseros” impactan mucho, pero no sirve de nada mientras no se nos diga dónde las incautaron, dado que nadie podrá negar que esos comerciantes abusones ya resurtieron sus existencias adulteradas para Semana Santa?…..EUFORIA.- La Universidad Juárez del Estado de Durango celebró ayer su 162 aniversario con un gran desfile por las principales calles de la ciudad, solo que…los organizadores no previeron formas de controlar la basura que iba generando la exhibición y las calles por donde pasó quedaron hechas un verdadero muladar por tanta basura. Es posible que a estas alturas el personal de limpia del municipio haya recogido los desperdicios, pero…desde luego que no se puede ser tan trompudo, dicho claro, con todo el respeto del mundo a la máxima casa de estudios, porque la institución nada tiene que ver en lo sucio de los organizadores…..HIJECES.- Si es cierto como se afirma, que Cambridge Analytica está metiendo su mano en las elecciones del mundo, que ya maniobró para cambiar los resultados a favor de sus clientes, como Donald Trump en los Estados Unidos y otros en muchos países del orbe, entonces empecemos a preocuparnos y deduzcamos que también en México meterá sus narices para impulsar a alguien hacia la victoria. Andrés Manuel López Obrador, el principal perjudicado con el accionar de aquella firma con orígenes gringos, asegura que en su momento, allá por octubre pasado, denunció el riesgo de que Cambridge Analytica incidiera en la elección en marcha, pero que el Instituto Nacional Electoral nunca hizo nada para impedirlo. Ayer, ante el creciente y fundado temor de que Cambridge influya en la elección, el INE o su presidente, Lorenzo Córdoba, admitió que tiene tratos con Cambridge Analytica, pero exclusivamente para evitar la desinformación en torno al proceso electoral en marcha. La explicación, insuficiente por donde se le observe, más hace crecer entre los mexicanos el temor de que “algo grueso” se prepara para el primero de julio…..SOSPECHAS.- O sea que, la obligación de los mexicanos no terminará al votar, tendremos que abrir bien los ojos y reaccionar de inmediato para que Cambridge Analytica no venga a decirnos por quién votamos y anunciar quién debe gobernarnos, como hizo en los Estados Unidos, precisamente en el país más poderoso del mundo, cuando definió que el ganador fue Donald Trump, aunque Hillary Clinton obtuvo más votos. Qué lamentable…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios no dice otra cosa o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

