“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

AMLO suma los 4 puntos que perdió Anaya

Meade se despega un punto del queretano

Hace 24 años ejecutaron a Colosio en Tijuana

El súper papel que jugó entonces Manlio Fabio

Don Beltrone suplica que regresen a los que se fueron

“Fue un crimen fraguado desde el poder, en la disputa por el poder o en los alrededores del poder. No tengo absolutamente ninguna duda…”

Alfonso Durazo, secretario particular de Luis Donaldo

Si hoy fueran las elecciones, ganaría Andrés Manuel López Obrador con 42 puntos. Le seguiría José Antonio Meade con 24 y Ricardo Anaya con 23. Esto es, que a ambos les dobla el tabasqueño las perspectivas de triunfo…..PORTAZO.- El portal de El Financiero divulgó ayer los resultados de la última encuesta realizada en la que precisa que AMLO tomó los cuatro puntos que en el supuesto ha perdido el “Chico Maravilla” gracias a la persecución de la coalición PGR-PRI, que se ancla con 23 tantos, mientras el priista sube un punto, o se despega un punto del panista. O sea, la pelea sigue estando entre el segundo y el tercer lugar, y cuando ellos resuelvan sus diferencias, entonces empezarán a pensar en el primer lugar, pero solo hasta entonces. La interacampaña pues, que está por llegar a su fin, habría dejado más posibilidades de triunfo a López Obrador, le habría restado perspectivas a Anaya y dejaría donde mismo, prácticamente, al aspirante priista…..LLANTOS.- Ha de ser desesesperante ver que te estás quedando sólo, después de la muchedumbre que pululaba en busca de algo para no vivir en el error, como para que venga Don Beltrone a pedir a los que se fueron que regresen, que todo está olvidado y perdonado…..HUMILLANTE.- El último en bajarse de la nave antes del hundimiento, es Amaury Alvarado, quien intentaba componer el rumbo tricolor en las cosas de prensa, pero por una parte no le dieron las herramientas para trabajar y por la otra nunca se halló con Luis Enrique Benítez, el caso es que ayer tiró la toalla antes de que llegara el famoso “cuarto pasajero”…..MAGNICIDIO.- Hoy, precisamente hoy, se cumplen 24 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio, ejecutado por órdenes de Raúl o Carlos Salinas de Gortari, en un mitin en Lomas Taurinas de Tijuana. Siempre se ha dicho que la orden de matarlo salió de Los Pinos, de Raúl o de su hermano, y de eso saben mucho Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Domiro García Reyes y otros personajes importantes en aquel tiempo. Manlio Fabio, fue el famoso “cuarto pasajero” en el avión fatídico que trasladó los restos mortales de Luis Donaldo a la ciudad de México. Nadie sabe, ni sabrá qué iba haciendo ese amparado hombre en aquel triste vuelo, lo que sí, que fue el único después de los pilotos que acompañó a Colosio en su último viaje a la capital. También se dice que Beltrones Rivera fue quién conducía el vehículo en que llegó el malogrado candidato a Lomas Taurinas. Esto es, que Don Beltrone “lo puso” en el punto exacto donde habrían de ejecutarlo. Y ayer, para colmo de las desgracias, muchos priistas locales se tomaron selfies con Manlio Fabio y las subieron a redes presumiendo su saludo al “una envidiable leyenda del priismo nacional…”. Tan envidiable que por donde quiera que va debe llevar y no olvidar el amparo de la justicia federal con el que se protege para que no lo detenga la policía de Chihuahua, que asegura, es uno de los principales artífices de las triangulaciones millonarias del gobierno federal al PRI en los distintos estados de la República. Es cierto que la política es el arte de comer popó sin hacer gestos, pues ese hombre, Don Beltrone, debía estar en la cárcel (y ayer era la estrella de las selfies) por haber dispuesto de muchos miles de millones de pesos de todos los mexicanos, que los “lavaron” en las tesorerías de los estados como Chihuahua, Durango y muchas otras entidades, pero anda disponiendo como dispuso ayer, que los que se fueron del PRI sean perdonados y se les reciba con fanfarrias y toda la cosa. Pobrecito PRI, a lo que ha llegado, a tener que rogar a los ex priistas que regresen, que todo está olvidado y perdonado. Incluyendo cuadros como Héctor Vela, Julián Salvador, Otniel García, Juan Avalos, Amaury Alvarado y los que se acumulen en el fin de semana…..ORDEN.- Ignacio Aguado también está montado en el fenómeno Andrés Manuel López Obrador y por eso ha dejado de pensar de forma sensata. Habla sobre la probable candidatura de no pocos vividorazos que llevan varios decenios viviendo, y viviendo mucho muy bien, de nuestros impuestos, que por lo mismo están ya apestados entre la gente de buen vivir, que ya no vuelve a confiar en ellos bajo ninguna circunstancia, pero dice Nacho que no le harán mella al Peje. Aunque los “lampreen” en huevo. Una cosa es Andrés Manuel y su incontenible avalancha y otra la bola de zánganos que se ha incrustado en la maquinaria morena, aprovechando la marea tabasqueña. Los duranguenses, por suerte, ya saben votar y saben cómo mandar mucho a la fregada a unos e impulsar a otros. Entienden a la perfección eso de votar de forma diferenciada, de modo que, por mucho que se monten en Andrés Manuel, cada quien tendrá en las urnas lo que en justicia le corresponde. Lo verán. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o en todo momento en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx No obstante, ya lo saben, descansaremos haciendo adobes, pues tendremos un ojo al gato y otro a la actualización informativa de nuestra señal digital. No obstante, diríamos que traemos cansancio prematuro, cosas de la edad, que esperamos superar en estos días de asueto. Mientras ustedes descansan de nosotros, nosotros descansaremos de las mentiras políticas y de los políticos.

