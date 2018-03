“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Joserra también le entra al “chapulineo” de moda

Se va dejando muchas lumbres prendidas en Durango

Más que otra cosa el “Te quiero feliz” parece burla

Incierto resultado del impensado choque con empresarios

Y deja agraviados a la mayoría de los medios locales

“¿Quereis conocer a un hombre? Investidle de poder…”

Pitaco de Mitilene

José Ramón Enríquez dejó finalmente la alcaldía capitalina, “chapulineó” pues, para ir en busca de la senaduría. No nada más incumplió su compromiso de campaña sino que dejó lumbres prendidas por todos lados…..METAS.- Enríquez llegó al Municipio con la firme intención de “chapulinear”. Un día después de asumir se fue a México, desde donde gobernaba por la vía telepática, dejó el Gobierno Municipal al garete, a grado tal que pronto lo calificaron como el Municipio Montesori, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Compró premios que luego, cuando se atrasó en los pagos, le cancelaron los de la CONAM que sin decir agua va lo desconocieron como líder nacional. Aunque ahora se sabe que esos títulos y trofeos se compran con un amigo precisamente de Francisco Bueno, de modo que no sirven de mucho. Por buscar otras posiciones nacionales permitió a su gente que hiciera lo que quisiera…..CHIVO.- Trajo a un verdadero patán de tesorero, Francisco Bueno, que pronto mostró el cobre. Borracho volcó y chocó un vehículo en Las Moreras, y aunque trataron de taparlo, todo mundo se enteró y no hubo otra que echarlo. Y días después amenazó el propio alcalde con reinstalarlo. El propio Bueno encontró un saqueo de la anterior administración que obligaba la recuperación de lo más posible. Hallaron que el último día del gobierno de Esteban Villegas se hicieron transferencias de última hora por poco más de 15 millones de pesos, y al final todo se olvidó……BURLESCO.- Son tantos los letreros del “Durango, te quiero feliz”, que los más creen que es la peor burla del exalcalde hacia los duranguenses, puesto que mientras más letreros se instalaban más broncas le echaba José Ramón al morral…..AGRAVIOS.- Fiel a su estilo, irreverente y sin límites, el alcalde capitalino se va en busca de otra posición política dejando más de un problema sobre el escritorio, que pudo evitar, pero que prefirió los choques con los sectores productivos dentro de algo absurdo en el extremo. O será que prefiere que hablen de él, por encima de lo que sea…..TRENAZO.- Todo empezó desde fines del año pasado cuando se comenzó a barajar el nombre de Jaime Mijares Salum como aspirante al quinto distrito local. Joserra, aunque no es panista, quería a la fuerza en la boleta a un colaborador suyo. Prefirió bronquearse con el PAN y concretamente con el secretario Rómulo Camuzano. Más de una vez mandó pedirle a Jaime que declinara, que se hiciera a un lado para poner a su amigo, que al final no llegó ni a la eliminatoria. Mijares se negó, y Enríquez pasó a la siguiente y más peligrosa etapa, la del terrorismo, inspectores clausuraron la Plaza Hampton. Mandó a sus funcionarios revisar cómo andaban en impuestos y en cuestiones de seguridad los negocios hoteleros y restauranteros de la familia, y pues…obviamente, hallaron “irregularidades mil” por las que el 12 de febrero repartieron como volantes oficios en los que se advertía a los hoteles Hampton, Victoria Express y Gobernador que o solucionaban sus problemas de inseguridad para los clientes o al día siguiente serían clausurados sin ningún miramiento. Obvio que en 24 horas no arreglarían las “irregularidades” que encontraron los bomberos y funcionarios que revisaron los negocios, aun así, tampoco se clausuraron como estaba previsto. Era no otra cosa que un acto intimidatorio para que Jaime declinara a la candidatura, y Jaime montado en su macho: “No renuncio, y háganle como quieran…”. Mientras se clausuraban o no los negocios, Mijares Salum convocó a las cúpulas del Centro Coordinador Empresarial y expuso causas, motivos y razones por las que se le estaba persiguiendo. La totalidad de los integrantes de la organización, todas las cámaras y organizaciones empresariales, como no había sucedido nunca, sin pensarla mucho respaldaron a su líder y se lanzaron contra el alcalde. Arrancaron con una ruidosa campaña de silencio en la que nadie declararía nada hasta que el jefe de la comuna reaccionara. El silencio empresarial lo puso nervioso y pronto pidió diálogo para poner fin a los desencuentros, pero los empresarios aprovecharon la barata y se crecieron al castigo. La voltearon, y se pusieron al ataque: Le rechazaron hasta en dos ocasiones el pedido, advertido incluso que habría diálogo cuando ellos lo dispusieran, el día y hora que ellos decidieran. El Municipio se quiso adelantar y preparó un documento en el que ofrecía coincidencias y acuerdos, solo que…incluyó dos capítulos con letra muy chiquita y se la rechazaron también, y le advirtieron que el diálogo lo marcarían ellos en sus condiciones y sus tiempos. El jefe de la comuna hizo como que se inconformaba y hasta intentó golpeteo por ciertos medios, que no prosperó. Los hombres del dinero habían dispuesto incluso irse distanciados hasta el día de las elecciones, a ver quién perdía más. No le convenía por ninguna vía al orgulloso alcalde, que pronto mandó quitar los sellos de clausura de la Plaza Hampton tratando de componer las cosas, de las amenazas de clausura de los hoteles ni quien se acuerde, y ahí están los avisos, luego proponía coincidencias con el empresariado, todos fueron perdonados de manera automática por el Municipio, pues tarde se enteró el alcalde que los necesitaría pronto para poder ganar el uno de julio, aun cuando por la posición en primer lugar de la fórmula asegura la senaduría aun perdiendo, pero…de ninguna manera le conviene llegar a la cámara alta con un revés en las urnas, pero eso no sería todo, puesto que al final Mijares ya no hizo más por la candidatura, declinó en los hechos, pero aseguró que entendió que a los empresarios se les puede seguir sirviendo sin una diputación. No lo dijo, pero los más intuyeron que a partir de aquella silenciosa renuncia a la candidatura las cosas cambiaban. Todavía no dice qué hará en lo sucesivo, pero por las últimas declaraciones vertidas a los medios, se convertirá en una verdadera piedra en el zapato no solo de José Ramón, sino de los demás candidatos que mañana empiezan a buscar el voto de los duranguenses…..TOPETEO.- Empero, no se resolvió el problema con el CCE, cuando surgieron más dificultades, pues la CANIRAC se queja de terrorismo municipal, de la persecución puntual de los inspectores municipales como parte del encontronazo con la organización cúpula…..TRAGUITOS.- Más desafortunado no pudo ser el ascenso del suplente de José Ramón, Alfredo Herrera Duenweg, que el martes pasado debutó en la alcaldía acudiendo al incendio de la Casa del Indígena. Dos o tres de sus acompañantes llevaban un aliento alcohólico tipo dragón, que “fumigaban” todo a sus alrededores, como que tuvieron que interrumpir una gran celebración. No podemos decir lo mismo del nuevo alcalde, pero sus compañeros iban como placa de tráiler, quién sabe él…..MALMODEO.- El alcalde de la capital se va dejando una larga cadena de agravios a la mayoría de los medios de comunicación. Los ha maltratado casi a todos, salvo a dos o tres, a los demás los ha malmodeado, los ha ninguneado, los ha humillado y los ha pisoteado un día sí y otro también desde que llegó a la comuna. Igual como unió en su contra a los empresarios, tiene en contra a los medios de comunicación, a los que tachó de mentirosos por inventar la balacera registrada en la colonia Lucio Cabañas y los altísimos niveles de inseguridad en que deja el municipio de la capital, sin hablar de los miles de ventanas clandestinas, los baches, etc., etc., y por los que en días pasados cesó a la directora municipal de Seguridad, que en el supuesto “le estaba mintiendo al informarle de los índices delincuenciales…”. Sí, también tiene sus “jilgueros”, que le festejan cualquier chistosada, y quisiera que todos le rindieran la misma pleitesía. Nunca entendió que aunque chicos, la mayoría de los medios de comunicación de Durango son profesionales, éticos y con moral como para reconocerle sin costo alguno cuando se hace algo bueno, pero también para decirle las cosas con claridad cuando están mal hechas…..RIESGOS.- El alcalde de Durango se va a la campaña dejando abiertas muchas heridas que pueden incidir en el resultado el primer domingo de julio. Ha agraviado a mucha gente, le ha mentido casi a toda y de eso, no se puede esperar cosa buena. O quién sabe si él sí lo espere, pero más le vale que no se confíe. Es todo esta tarde, con esto rompemos nuestras “vacaciones” por considerarlo de máximo interés, y esperamos saludarlos hasta pasada la Semana Santa, o antes en Siete Días de Grilla que la redacción de Contacto hoy le ofrecerá mañana sábado. Nos vemos en la siguiente si Dios no dice lo contrario.

