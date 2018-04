“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Acusan que AMLO usó foto falsa en Monterrey

Gonzalo es muy afecto a los trucos del Photoshop

La gente recuerda cuando “metió” multitud al Zarco

No creemos que perjudique al puntero López Obrador

El voto diferenciado señalará a los expriistas

“Me das a tu hermana…”

Leonardo Rodríguez Alcaine

Aunque fuese falsa la fotografía divulgada el lunes sobre la multitud que acudió en Monterrey al mitin de Andrés Manuel López Obrador, las tendencias del voto favorecen a Morena y no será sencillo tumbarlo del pedestal…..RUIDAJO.- Mucho escándalo están haciendo panistas y contrapanistas que “descubrieron” que la fotografía que trascendió el lunes sobre la muchedumbre regia es realmente de un acto diferente y que se publicó el 21 de junio de 2012 en La Jornada. Aun así, dirían los clásicos, no altera mucho el producto…..ÉPALE.- Y, claro, de ninguna manera nos extrañaría que estuviera metida la mano de Alejandro González Yáñez, pues Gonzalo es muy creyente de los trucos del Photoshop, y no sería la primera vez que lo agarraran movido. Ya en otra candidatura senatorial de Gonzalo se le descubrió que mandaba publicar fotografías trucadas en los diarios en las que, de una asistencia de mil personas, las imágenes se multiplicaban hasta hacer concurrencias no de miles, sino de millones de seguidores petistas. Existe una fotografía tomada desde algún punto alto del estadio “Francisco Zarco”, pero…lo raro, que a pesar de que el inmueble tiene capacidad para algunas siete mil personas, y eso muy bien acomodadas, en la gráfica mostraba unas cien mil gentes. Una exageración que pronto se descubrió y…vas para atrás. Nadie le creyó a los petistas y, obvio, perdieron sus candidatos…..ESTILOS.- El caso es que se asegura que en Monterrey sí tuvo eco Andrés Manuel. Sí motivó la asistencia de muchos miles de personas, pero no al nivel de la fotografía que circuló en los medios, y al día siguiente, el martes, también difundieron material gráfico de la concurrencia a la Velaria de la Feria de Gómez Palacio. Las fotos nos muestran algo muy parecido a lo de Monterrey, mucha, o muchísima gente que…habría que tomar la lupa para aclarar si no fueron “Photochopeadas…”…..URGENTE.- López Obrador lleva un optimismo poquito más arriba de lo tolerable, no obstante que las campañas apenas están arrancando, además de que está cayendo en un confort que…pudiese costarle caro a la hora de hacer cuentas, toda vez que aun siendo el puntero, nada tiene garantizado nada, y debe saber que cruza por la etapa más difícil de la candidatura en la que está convertido en el candidato a vencer por unos y otros, por chicos y grandes. La ventaja daría para algunos excesos, sí, pero no para suponer que lo demás es mero trámite, qué esperanzas… Andrés Manuel necesita seguir sumando para mantener la ventaja, si lo consigue, pudiese encontrar en algún momento de la campaña las unidades que le garanticen el triunfo, pero ni entonces le concederíamos derecho a confiarse, toda vez que las computadoras suelen hacer “magia”, aunque los mexicanos lo apoyen en las urnas, en la mesa quién sabe qué pueda pasar, además de que sus tres principales adversarios: Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita la del borrachales, están con todo tirados a pegarle por cualquier cosa, con razón o sin ella, y solo estarían esperando un error, por leve que sea, para tupirle y tratar de alcanzarlo en el menor tiempo posible. Hoy, sus adversarios ven en la fotografía de Monterrey inmejorable oportunidad de pegarle al tabasqueño, aun cuando los mexicanos ya están a la espera del golpeteo contra el Peje y el grueso de los ciudadanos no se engancha, no tan fácilmente se tragan el anzuelo que sí se engullen los otros candidatos. Saben sus opositores que, en la medida en que sigan atacando al de Morena, los votantes seguirán creyendo en él. Por eso , tanto las coaliciones del PRI como del PAN prefirieron olvidarse de López Obrador, dado que cuanta vez le pegaban Andrés Manuel terminaba subiendo en las tendencias. La gente lo quiere, lo acepta y estaría resuelta a apoyarlo en las urnas, al menos en este momento, quién sabe más adelante…..APLAUSOS.- Tiene razón Rubén Cárdenas, que asegura hoy en EL SIGLO que aunque el grueso de los electores creen en Andrés Manuel, no es lo mismo para los candidatos a diputados y a senadores, y menos si proceden del PRI. El rechazo a los tricolores es evidente, o fue evidente el martes en Gómez Palacio, que a Marina Vitela no la dejaron ni siquiera saludar a la concurrencia. La dejaron con el saludo en la boca, y hubo de venir Andrés Manuel a quitarle a la jauría de encima, porque hasta hubo quienes se atrevieron a mentarle a su madrecita. O sea, por muy candidatos de Morena que sean, los expriistas no tendrán nada regalado, por el contrario, deberán hacer de tripas corazón para explicarle a los electores por qué antes sí, y por qué ahora no. O peor aún, ¿cómo le harán para convencer a los electores para que los vuelvan a apoyar en las urnas? No está facil, aunque haya quedado en medio López Obrador. Habrá voto diferenciado y en él Morena quizá pierda la mayoría en las cámaras que ahora necesita el tabasqueño para hacer un buen gobierno, suponiendo que será el triunfador. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite

