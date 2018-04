“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Preso un médico que falló en la atención a un enfermo

Los cientos o miles de políticos ladrones, perdonados

Es la vigencia plena de nuestro estado de derecho, claro

Total nuestro apoyo para que cese tirria contra el gremio

Hallan que Fox es el principal promotor de AMLO

“Me gustaba más cuando los ladrones se ponían antifaz. Hoy van de traje y gobiernan municipios, estados y países…”

Juan Camaney

Un médico de Oaxaca está preso por incurrir en una falla o negligencia al atender a un enfermo, mientras cientos o miles de políticos rateros van por la calle haciendose pasar por decentes. No hay comparación, desde luego que no…..SAQUEOS.- Está en duda nuestro tan cacareado estado de derecho, pues mientras a uno lo encarcelan por tener una falla en su trabajo, a otros se les perdona haber fallado al robarse todo lo que encontraron. ¿Verdad que no hay comparación…? HIJECES.- Son verdaderas hijeces las que se están cometiendo al amparo de nuestro malogrado y deprimente estado de derecho. La imperfección del ser humano, sí, de que uno falla al atender equivocadamente a un paciente, y va a la cárcel, pero a los otros, que han dejado temblando las arcas de los estados y del país, ni siquiera se les ha molestado con un llamado a hacer cuentas, ni siquiera eso…..NÚMEROS.- ¡Si hoy fueran las elecciones, ya saben quién ganará¡¡¡ La última encuesta divulgada hoy por el periódico El Universal precisa que Andrés Manuel Lopez obrador afianzó su ventaja en el 42% de las preferencias del voto, mientras su más cercano perseguidor, Ricardo Anaya, alcanzaría un 31.1%, y José Antonio Meade se sigue rezagando con un pobre 21.9%. AMLO le doblaría los números en las urnas al candidato del PRI, y sostiene una distancia por encima de los 11 puntos, en tanto que Margarita cayó al 5.0%, mucho muy distante del podium. La moraleja es simple: Los “war room” tanto del PRI como del PAN no terminan de darle color a la campaña. Luego como que se saparan Ricardo y Pepe, pero…parece que la distancia entre ellos se alarga también con grandísimo perjuicio para Meade, que no termina de hallarle la manija a la campaña, pues no consigue sumar ni siquiera un puntito, lo que seguramente ha de tener comiéndose las uñas a los tácticos tricolores, que no ven lo duro, sino lo tupido, y lo que parece todavía más desesperante, que por otro lado encuentran los encuestadores que cada vez que atacan Ricardo y Pepe a AMLO, el que termina sumando resulta el tabasqueño. La gente reacciona en sentido contrario al que pretende la guerra sucia y en vez de perjudicar al puntero, acaba sumándole…..CHACHALACA.- Alguien está descubriendo también que otro que se ha convertido en el mejor promotor (nosotros lo hemos marcado desde hace años) de Andrés Manuel es el corrupto Vicente Fox, que cada vez que abre la boca para pegarle al de Morena termina sumándole puntitos, que ahí la lleva. Una vez nosotros le aconsejamos que no se acordara de que existe Andrés Manuel, y parece que le dijimos lo contrario. Ahí está que el muy botudo salió con su peregrina estupidez de comprometerse a que López Obrador no gane. “Yo me encargaré que no gane Lopitoz. Yo tengo mis mañas, y las usaré para que ese desquiciado no llegue a la Presidencia de México…”, dijo más de una vez el deschavetado Fox, que volvió a equivocarse como ocurrió cuando quiso desaforarlo siendo jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues acabó impulsándolo hasta la punta de la competencia. Entonces, igual que ahora, cada que ataca a AMLO, Andrés Manuel termina sumando. El desmemoriado guanajuatense, dicho por los expertos, está convertido en el mejor promotor de Morena y sus candidatos. Priistas y panistas piensan que el adormecido expresidente habría de ayudarle a sus candidatos, pero…es el peor enemigo que pudieran tener, dado que en los hechos está convertido en el principal promotor de López Obrador, y por más que le piden que se calle, que ya no “ataque” a AMLO, ahí está el muy ignorante (alguien ya lo ha medido en su ortografía, pues es otro de los muchos hocicones que escriben exactamente a lo burro demostrando que no tienen la menor idea de para qué son los acentos, los puntos y las comas) por lo que muchos le exigen que se calle, que ya no abra la boca, porque en automático termina impulsando al que quiere “tumbar”. Ayer intentó aclararle a Andrés Manuel que miente, que no recibe 5 millones de pesos de pensión, que recibe un sueldo de subsecretario, y que además la pensioncita le sirve para no robar, porque si le quitan la pensión tendrá que dedicarse a robar, en vez de sugerir que si le quitan la pensión se va a dedicar a trabajar. Tendría que pensar en trabajar y no en robar, porque está científicamente comprobado que lleva años robando los dineros del pueblo, que es proclive a la pretensión de todo político y por desgracia, en su caso, no es solo el ladrón, sino que integró una pandilla con sus entenados y sus agregados que sigue haciendo negocios sucios en perjuicio de México. Además, dicho por los que saben, en la primera fuga de Joaquín Guzmán ganó camiones de dólares. Que no sea llorón, mejor que se calle, porque tendrá que aclararle a Proceso que no es cierto que recibió camiones de dólares para que le abrieran las puertas de Puerta Grande, Jalisco, para que se evadiera en un carrito para la ropa. Es lamentable que, después de las ladronadas que encabezó y que dejó que continuaran sus entenados, todavía ande de llorón suplicando que no le quiten su pensioncita, para seguir comiendo frijolitos con tortilla…..CONFIANZA.- Andrés Manuel López Obrador, que no hace mucho echaba pestes contra el INE, pues más de una vez sostuvo que no confía en el árbitro electoral, ayer dijo que, ha cambiado de parecer, que sí tiene confianza en el Instituto Nacional Electoral y que está seguro de que se respetará la voluntad de los mexicanos, pues el país no resistiría una jugarreta de esas más en la historia política de nuestros días. Así sea…Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx la que incluye la información del momento, en el momento.

