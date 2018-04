“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El INE insiste en ponerle mocos al atole

Sube a la boleta también al “Bronco” Jaime

Y temen que haga lo propio con El Jaguar

Está dilapidando lo que le queda de credibilidad

Más sospechas anticipadas sobre el árbitro

“Político que saca de su bolsa para la campaña o para ayudar al necesitado, político que se sala…”

Anónimo

¿Entonces en manos de quién estamos? El INE denunció que los tres aspirantes a la candidatura presidencial independiente incurrieron en transa y media y hasta en “lavado de dinero”, ¿cómo es que siempre sí los mete a la boleta…?…..HIJECES.- Anoche, el Tribunal Federal Electoral aprobó 4-3 a que siempre sí vaya Jaime “El Bronco” Rodríguez en la boleta, con lo que suman 5 prospectos y, todavía pudiese subir a 5 con Armando Ríos Piter…..RATERÍAS.- Es que el mismo Instituto Nacional Electoral ha declarado recio y quedito que tanto Margarita como El Bronco y El Jaguar cometieron fraude y medio para “juntar las firmas” de los ciudadanos que les permitan el registro, y no nada más eso, precisa que les halló a los tres credenciales falsas plasmadas en fotocopias, suplantación de votantes, triangulación de recursos, financiamiento ilegal y, en general, fraude que denunció en su momento el propio INE y así los añadió a la “pulverización” del voto opositor. El árbitro electoral halló incluso que El Bronco se trianguló diversas grandes cantidades de dinero del gobiero de Nuevo León para financiar “la junta de firmas”, y todo se les ha resbalado. Pues por eso el país está como está, rechinando de pudrición …..ESPERANZA.- Sorprendió anoche la conclusión del TRIFE en virtud de que más de una vez esa instancia, lo mismo que el INE, habían declarado las irregularidades que cometieron los tres independientes para hacerse de las firmas falsas, y las dos aseguraron que los tres, Maragarita, Jaime y Armando, usaron dinero sucio o de procedencia nada pulcra, copias, credenciales de muertos, etc., etc… Entonces cómo entender que siempre sí van en la boleta. Antes, los expertos sugirieron que los tres debían estar ya sujetos a un proceso de tipo penal sobradamente justificado, por lo que El Bronco cada vez veía más complicado regresar al gobierno de Nuevo León, pero…ahora salen con su batea de babas…..OBVIO.- Los que saben sugieren que Jaime entra finalmente a la boleta por un encargo especialísimo de Enrique Peña Nieto, pues él tiene la firme creencia de que será el único independiente que le reste votos a Andrés Manuel López Obrador. Margarita ya le está restando apoyos a Anaya, dicen, y Ríos aparecerá de un momento a otro a restarle votos a los dos. Sueños guajiros, claro, porque ni PRI, ni PGR, ni PAN le han encontrado la manija al asunto y por más intentos que hacen no consiguen, de menos, frenar a Andrés Manuel López Obrador. No solo no han podido acortar distancias, sino que lastimosamente están viendo que el único que sigue sumando y sigue alejándose es precisamente el tabasqueño. Serían los “independientes” la última intentona para tratar de contener a AMLO, aunque…precedidos del montón de trácalas con que llegan a la boleta los independientes, quién carajos va a confiar en ellos y preferirlos por sobre las perspectivas del puntero…..SOSPECHAS.- El Instituto Nacional Electoral llegará a la elección del 1 de julio demasiado disminuido, con la credibilidad de los mexicanos por los suelos, por decirlo de la mejor manera posible. Lorenzo Córdova, su presidente, asegura que la legalidad se impondrá el primer domingo de julio, y que persistirá la ley por encima de las intenciones de “varios que no están pensando otra cosa que el fraude para llegar a la victoria, pero que el INE está para evitarlo…” aun cuando hasta ahora no ha podido explicar cómo dejó pasar los grandísimos atracos electorales en el Estado de México y en Coahuila, donde milagrosamente hizo posible el “triunfo” de los perdedores en las urnas. Las sospechas que tienen los mexicanos es que el INE volverá a prestarse a que los indecentes vuelvan a hacer de las suyas, por más legalidad que pregone su presidente… Ojalá no suceda, sería una catástrofe para la deprimente y nada confiable democracia mexicana…..DESCEPCIÓN.- Y, pues…claro. Mientras el INE no pueda sacudirse a esas lacras de encima, el descrédito irá en aumento y, no quisiéramos verlo, llegaría a la contienda como un auténtico árbitro vendido, sin tarjetas y con negras intenciones de marcar penaltys aunque no haya jugadas en el área. Anoche vimos a Lorenzo Córdova insistir en la legalidad, en que el INE hará valer el derecho, que se hará respetar a la hora buena, aunque no pudo negar que entre los jugadores hay quienes están buscando la forma de salirse del reglamento y están buscando avanzar aunque sea con marrullerías, pero…todas y cada una de las irregularidades detectadas hasta el momento habrán de sancionarse, dice, aunque…si van a sancionarlas como las que detectaron en el Estado de México y en Coahuila, donde Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme se pasaron por el arco del triunfo el reglamento, y al final no le hicieron caso nunca, por más que les pidió que no jugaran cochino, que antepusieran siempre el “fair play”, pero por desgracia el árbitro no ha podido ver las entradas arteras de algunos de los jugadores, y si no las ha visto, mucho menos ha de marcarlas. Más bien, el árbitro ha demostrado una ceguera que hace temer por lo peor. Ojalá que estemos equivocados y que al final de la jornada el proceso electoral más complicado de los últimos tiempos termine ajustado al librito, que sería lo mejor que nos pudiese pasar ese día. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias