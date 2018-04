“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Sospechosista que el TRIFE pase las transas del Bronco

El INE vuelve a detallar cómo Jaime “logró apoyos”

Sus listados van repetidos y lleva miles de muertos

Y eso que, en la elección de julio, no votarán los muertos

AMLO tiene más respaldo ahora que en 2016 que ganó

“A mí me hacían chistes, casi a diario me sacaban uno, pero por feo, no por pendejo…”

Gustavo Díaz Ordaz

El empeño sospechosista del Tribunal Electoral por meter a la boleta a Jaime Rodríguez “El Bronco” ha menoscabado de manera insospechada la credibilidad de los mexicanos en el TRIFE, le pega también al INE, aunque en menor medida, pero lo peor, presagia tormenta…..NÚMEROS.- Nada más a El Bronco le hallaron casi dos millones de boletas, plasmadas en copias fotostáticas, por tanto sin valor. Encontraron que utilizó dinero quizá robado al gobierno de Nuevo León, o “lavado” no se sabe a quién. Usó miles o millones de nombres de personas quizá muertas, y sospechan que muchas de sus “firmas” son las mismas que “apoyaron” a Margarita. Todo eso lo denunció el INE, cómo que el TRIFE no lo registró, aunque para los mexicanos queda científicamente comprobado, TRIFE no se halla a la altura, pues lo que dice, comprueba y denuncia el INE no tiene valor para el otro aunque trate de las grandísimas triquiñuelas usadas por los tres independientes. Es un mal presagio lo que está ocurriendo en TRIFE, sería el adelanto del gran fraude anunciado, toda vez que los tres candidatos independientes se valieron de las mismas transas, las mismas porquerías que el TRIFE ha desdeñado a pesar de que la grandísima ofensa que significa para los mexicanos. Los mismos consejeros del Instituto Nacional Electoral han reconocido y denunciado las artimañas de que se valieron los tres aspirantes independientes, que usaron dinero de procedencia sospechosa, de que entre los ciudadanos que “los apoyaron con su firma” van miles o millones de muertos, cómo es que el tribunal se ha pasado de largo y ha apoyado para que Margarita y El Bronco (faltaría Armando Ríos Piter, aunque se espera que en las próximas horas también le autoricen la candidatura) en vez de estar en la cárcel por el fraude cometido, han quedado perdonados y habilitados para aspirar a la Presidencia de México. Eso no tiene paralelo por la desfachatez y el cinismo de querer engatuzar no nada más a las autoridades, sino a todos los mexicanos…..PRUEBAS.- Hoy, el consejero del INE, Ciro Murayama, vuelve a subrayar en amarillo y rojo los cómos y las formas que utilizó El Bronco para que lo incluyeran en la boleta como candidadato presidencial independiente, y termina lamentando que a pesar del mundo de porquerías de que se sabe lo subieron a la boleta, lo mismo que a Margarita….. HIJECES.- Murayama asegura hoy que El Bronco envió un total de 2 millones 34 mil 403 apoyos entre octubre y febrero, de los que coinciden con la lista nominal 1’223,408 apoyos, es decir, 810,995 le fueron descartados por las siguientes razones: 266,357 duplicados, 11,748 nombres están en el padrón, pero no en la lista nominal, 15,938 bajas del listado que incluye a 7,044 personas fallecidas y a 7,078 personas que ya no tienen credencial vigente por tener más de 10 años de antigüedad; 6,630 nombres de ciudadanos no están en el listado nominal; 1,869 están fuera de régimen de excepción, que no viven o vivieron en municipios de alta marginación donde recibían apoyos, que claro, los recibían solo en el papel y, más de medio millón (508,453) de inconsistencias. Esto es: fotocopias, simulaciones o credenciales diferentes a las de elector detectadas desde el principio en la llamada mesa de control. De los dos millones 34 mil “firmas” presentadas por El Bronco, se le rechazaron 810,995. Quedó un universo de 1,223,408, pero papeles “manchados” con un mar de triquiñuelas que, bajo ninguna circunstancia, debieron pasar, y el Tribunal Federal Electoral lo ha validado, lamenta el consejero Murayama, pero lo que más le preocupa, lo mismo que a nosotros, que las decisiones de la Sala Superior del TRIFE son inatacables…..ESTRATEGIA.- Los que saben aseguran que la decisión de sumar a los independientes en la boleta es para pulverizar el voto y darle un poquito más de posibilidades al candidato del PRI José Antonio Meade, muy a pesar de que para los expertos Margarita le quitará unos cuantos votos a Ricardo Anaya. El Bronco le quitará unos pocos a AMLO, pero también le arrebatará sufragios a Anaya y Meade, y a la mismísima Margarita. No en balde la esposa del borrachales ayer puso el grito en el cielo por la inclusión de Jaime, a pesar de que ella cometió las mismas transas que El Bronco. Sabe que es a ella a la que le arrebatará apoyos, y eso no es nada bueno para su proyecto, de por sí en el fondo de la tabla…..SERENIDAD.- Anoche, Ciro Gómez Leyva, uno de los grandes jilgueros oficialistas del país, sin embargo, armó una mesa de análisis con los responsables de las distintas casas encuestadoras del país en la que predominó la idea de que López Obrador ha superado y por mucho las expectativas con que llegó a la elección de 2006 que le robaron los del PRIAN. Paco Abundis, de Parametría, sostuvo que el Peje estaría a unas horas de amarrar la victoria. Es cierto, y aquí lo hemos precisado: Nada está resuelto, hay tendencias, estudios y exageraciones, pero la encuesta más importante es la que habrá de aplicarse en serio el primer domingo de julio. Antes ni Andrés Manuel ni nadie puede decirse ganador o podrá considerarse seguro ganador. Todavía falta el último tramo, y es el definitivo. 