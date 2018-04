“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El PRI acabó como el “palo del gallinero”

El doble error tricolor de difundir el video

El liderazgo de Benitez es inmoral: García B.

Premiados todos los que perdieron en el 2016

Que “trabaja” aquí banda de ladrones foránea

¡Diputado, lo estoy acusando de ladrón, no de pendejo…¡

Luis Cabrera

El PRI trató de sacarle la mejor raja política al desmechoneo que le pegó Guillermina Gálvez a Luis Enrique Benítez y…acabó exactamente como el palo del gallinero. Error gravísimo que mantendrá al tricolor en tercer lugar de las tendencias del voto, y más cerca del cuarto…..INMORAL.- Temprano había dicho ayer el diputado Oscar García Barrón que es inmoral el liderazgo de Benítez, pues se cuelga de un agandalle para seguir siendo diputado, y por la tarde, Luis Enrique hasta enseñó los documentos que según él, validan la legalidad de todos sus actos. O sea, como dijo don Luis Cabrera: “Diputado, te acuso de ratero, no de pendejo…”…..TRACALAS.- El diputado con licencia Francisco Ibarra Jáquez se ha prestado para hacer una trácala más por la que él puede ser diputado, pero lleva a Benítez de suplente, lo que quiere decir que si gana, renuncia para que Luis Enrique ascienda a la diputación, y aun perdiendo Paco llevará la diputación plurinominal del verde. Tisnaderas que nada más en el PRI suceden para desplazar a otros cuadros que llevan años pegando carteles y repartiendo tripticos. Es decir, los cargos nada más son para los de arriba, llueva, truene o relampaguée. Nada más los iluminados pueden prestarse y cederse posiciones, mientras a los más que se los trague el perro. Y sí, como dijo Don Luis, será legal todo lo que están haciendo para seguir mamando de nuestros impuestos, pero es absolutamente inmoral, dado que al más puro avasallamiento se mantienen arriba los mismos y a los de abajo que se los siga tragando el perro, muy a pesar de que, como dijo ayer Jorge Mojica: La mayoría, si no es que todos, son responsables de la dolorosa derrota de 2016. Esto es, que a los causantes de la tragedia priista los están premiando con nuevos cargos para que sigan succionando el presupuesto y sigan sirviéndole a los interéses de alguien muy alejado del pueblo…..ACABOSE.- Está científicamente comprobado que el video que circuló el domingo por el jaloneo que le puso Guille a Benítez fue editado, le quitaron la parte donde Luis Enrique le mienta la madre a Guillermina y hasta la amenaza, lo mismo que a otras mujeres que le acompañaban, y como es propio de las ediciones de este tipo de materiales, le dejaron la parte “buena” donde Benitez queda como víctima. Aun cuando cientos o miles de internautas que pudieron ver el video, al final terminan aclamando a Guille y criticando acremente a Benitez, y le advierten (ahí están los comentarios en redes) que se la cobrarán el primer domingo de julio, no obstante que el presidente del CDE del PRI replica en la grabación que están construyendo la victoria de José Antonio Meade y todos los candidatos propuestos por el PRI ante los duranguenses. Jaime Herrera Valenzuela a pedido de la dirigencia opina y quisiera salvar al PRI de la quema, pero…termina embrocándolo todo. Subraya que se ha hecho lo necesario “para ganar todas las posiciones que están en juego, empezando por la Presidencia de México…”. Quién sabe en qué mundo vive el canatleco o bajo qué argumento puede sostener que ganarán todas las posiciones, sobre todo si las encuestas confirman al PRI en tercer lugar y con un altísimo riesgo de pasar al cuarto. Ya no entiendo nada…¡¡¡…..ALTO.- Un doble y lamentabilísimo error el cometido por la dirigencia priista y/o por sus estrategas publicitarios. Sin buscarle mucho, el video debieron guardarlo o destruirlo. Lo subieron a redes y el efecto, para variar, fue catastrófico. Hay cientos o miles de comentarios de la gente que advierten de su respaldo a Guille (muchos ni siquiera la conocen), otros subrayan la clase de transas para hacerse de las diputaciones y ponen en relieve el hecho de que si se traicionan a sí mismo, qué no harán con la sociedad a la que no le deben la más mínima explicación. El PRI o Luis Enrique Benítez perdieron todo por el video de la afamada Guille, por eso creen muchos que debió guardarse o destruirse y no permitir su difusión, que a la larga empujaría una nueva jornada de linchamiento tricolor, pero todo facilitado por los mismos directivos priistas…..SILENCIO.- El domingo los amantes de lo ajeno vaciaron materialmente la residencia de conocido comerciante a plena luz del día. La policía cree que el hurto fue la acción de un grupo de maleantes especializados en joyas proveniente quién sabe de dónde, que en el supuesto suma ya varios atracos con botín multimillonario. O lo que es lo mismo, no terminan de servir los cientos o miles de patrullas que tiene el municipio de la capital, pero lo más lamentable, que los expertos aseguran que “se trata de una banda profesional que está “pegando” a destajo en los distintos rumbos de la capital”. O sea, segura segura nuestra ciudad…? Pues no, sino más bien todo lo contrario. O cómo entender que los diez o más atracos a clientes saliendo de los bancos han pasado a ser “jale limpio”, puesto que no hay un solo detenido. Los tres inocentes que atrapó la policía preventiva son un garbanzo de a libre, pero no tienen nada qué ver con los anteriores hurtos, lo más lamentable, de modo que los riesgos para ir al banco a retirar dinero se han multiplicado y la policía no ha hecho nada para impedirlo. Así, o más claro…? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

