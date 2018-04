“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

AMLO estaría cerca de amarrar la victoria

Mucho ruido la encuesta de ayer de Reforma

La realidad: López Obrador sigue alejandose

Echar al PRI del gobierno, el deseo nacional

El constructor de la popó en casillas con Aispuro

“La política es el arte de comer popó sin hacer gestos…”

Anónimo

Mucho ruido le metió al proceso la encuesta que publicó ayer el Grupo Reforma en la que los universitarios respaldan más a Ricardo Anaya que a Andrés Manuel López Obrador, aunque hoy regresa la calma al afirmar que AMLO es el que más creció en las últimas horas…..NUMEROS.- Sostiene el estudio divulgado hoy por Reforma que en las primeras dos semanas de campaña Andrés Manuel subió de 39 a 47 puntos. Anaya bajó de 30 a 25, y Meade subió de 17 a 18 puntos. Exactamente lo que perciben los mexicanos de su próxima elección, o sea, Andrés Manuel amplió a 22 puntos su distancia sobre su más cercano perseguidor que es Ricardo Anaya, mientras el candidato del PRI, Meade, apenas logró un puntito que ni siquiera lo acerca a Anaya, toda vez que el panista, a pesar de la caída de 5 puntos, mantiene una distancia de siete unidades frente al ex secretario de hacienda…..TRAGEDIA.- Hoy también asegura Reforma que López Obrador es el más cercano a la gente, y Meade el más alejado. Y entre las preguntas que hacen los encuestadores está la de: “Qué es lo más importante que se juega el primero de julio…”, y poco más del 59% de los entrevistados asegura que lo más importante es sacar al PRI del gobierno. Una segunda opción sería impedir que AMLO llegue a la Presidencia, pero con apenas un 22%…..APROBADO.- Es de subrayar que el mismo estudio emitido hoy por Reforma precisa que Andrés Manuel tiene mano en la búsqueda de la Cámara de Diputados. Los candidatos de Morena tienen una tendencia de 37% de ganar la mayoría, por 21% del PAN y, para variar, el PRI tiene las mismas perspectivas presidenciales, es decir, está más cerca del cuarto que del segundo lugar…..EPALE.- Sostiene el Grupo Reforma que los mexicanos piensan que es “Más peligro para México” en este momento el PRI y su candidato José Antonio Meade, y temen que el PRI pueda desestabilizar al país. Un 28% le ve más riesgos al candidato del PRI que al de Morena, a pesar de que hace 12 años la estrategia del miedo, aquella de que AMLO era un peligro para México, operó y al final se pudo maniobrar el resultado a favor del borrachales Felipe Calderón. Hoy, según la encuesta, el peligro para México lo son por igual el PRI y Meade….. ORDEN.- La cuestión es que, tras la encuesta de ayer, aparentemente entre universitarios, la gente se fue con la finta creyendo que las clasificaciones habían dado un vuelco a la realidad, pero…aun en este momento hay dudas sobre el resultado del estudio. No en balde numerosos universitarios hicieron público su sentir del por qué no los encuestaron a ellos y…al final del día, el respaldo de muchos estudiantes al peje se hizo tendencia en redes sociales, pero sí hubo quienes se fueron con la finta y creyeron que estaba sucediendo lo imposible…..S.O.S..- El jurista Diego Valadez alertó a los mexicanos sobre el altísimo riesgo de que la voluntad de 86 millones de mexicanos sea maniobrada por siete personas, los magistrados del Tribunal Federal Electoral, por lo que propuso que los votos los cuenten y los cuiden tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, ambas, instituciones educativas de lo más respetado por los mexicanos que difícilmente se prestarían al fraude que asoma sus narices por toda partes…..ARRANCAN.- Este domingo será el primero de tres debates entre los aspirantes a la Presidencia de México y temen los expertos que los cuatro o los cinco que ya tienen acomodo en la boleta se lanzarán con todo para tratar de exhibir y de ser preciso ridiculizar a López Obrador. Le echarán montón, a ver si no salen raspados, puesto que por más bravuconadas con que quieran bajarlo de las tendencias, los mexicanos ya no se tragan esos cuentos. Tendrán que cuidar mucho las formas, los cómos, pero sobre todo no verse como montoneros, porque los ciudadanos preferirán al más “débil” y con una que les agarre Andrés Manuel (es quien tiene más experiencia en la materia) puede llegar a sumar las simpatías que le afiancen de forma definitiva en el triunfo…..EUREKA.- Aparece hoy en EL SOL un desplegado de los industriales de la maquinaria pesada en el que agradecen al gobernador José Aispuro su intención plasmada en el Programa de Infraestructura 2018, pero…entre los firmantes figura Pedro Valencia Nevárez, el mismo que encadenó las puertas, tiró popó, chapopote y ácidos en varias casillas para impedir el triunfo precisamente de Aispuro. En su caso, confirmamos que la política es el arte de comer popó sin hacer gestos, y tener la calma para pedir otro poquito, con tal de seguir succionando los impuestos de los duranguenses. La pregunta sería: El gobernador Aispuro también perdonó esas hijeces que le hicieron más de una vez en el pasado reciente, o de plano…qué nos pasa…?…..CUS CUS.- El otro día dijo Gonzalo que en el momento en que asuma la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, se cancelará la pensión a Luis Echeverría, Sacha Montenegro, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. No lo dijo, pero intuyen los duranguenes que a Carlos Salinas de Gortari le mantendrán la ayudita millonaria, y con eso el PT pagará los favores recibidos, dado que CSG fue el fundador-patrocinador del PT y pues, dejarlo en el desemparo sería una enorme ingratitud, a pesar de todo lo que dicen se robaron él y su nefasto hermano, Raúl. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias