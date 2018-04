“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Benítez se le esconde a Guille, pero no a los reporteros

La afamada Guille vuelve a ponerle el cascabel al gato

Le bloquearon la salida a su vehículo y se fue por peteneras

Pedrito se adelanta a cementera de Cuencamé

La Cámara elimina el fuero, pero… será parejo el “desafuero”?

“Muchos ladrones no saben vivir sin fuero, cómo se les protegerá a ellos…”

Juan Pueblo

Interesante será saber dónde y a qué horas hace declaraciones a los medios Luis Enrique Benítez, si Guille y sus muchachas aseguran que “no tiene el valor civil” de darles la cara, y que apenas llegan a buscarlo sale por la puerta de servicio…..CUCHILLITO.- Antier, Luis Enrique aseguró a los reporteros que el gobierno tiene recursos para distintos programas, pero que la administración estatal se resiste a aplicarlos. No dijo que se los está robando, pero lo dejó entrever, ganas de joder pues. Luego habló para justificar lo injustificable de las listas tricolores y ayer tuvo tiempo para replicar que en Durango no nacerá nadie en pobreza extrema…..TOPETEO.- Resulta que la famosa Guille volvió a ponerle el cascabel al gato al atravesársele a Benítez e impedirle la salida de su camioneta del estacionamiento del CDE del PRI. No sabe nadie por dónde se fue el dirigente estatal, pero la cosa es que hasta dejó el vehículo ahí en el local para los autos de los directivos. Incluso con el motor encendido, mientras las estimadas damas clamaban por su presencia a grito abierto y ante “todos los duranguenses…”…..CUENTAS.- Alguien tiene que aconsejarle a Luis Enrique que resuelva sus diferencias con “Guille”, que más le vale hacerlo y pronto, porque de lo contrario esas mujeres de pelo en pecho no se tentarán el corazón para ponerlo de nuevo en ridículo. Es cosa de pesos y centavos, sin duda, de modo que tiene que sentarse a la mesa a discutir la cantidad, porque de no hacerlo, ya en bola, esas damas pueden armarle otra vez la rebambaramba, y quién sabe en cuántos votos le resulte el chistecito el primer domingo de julio, amen de que…se asegura que alguien de Morena ha platicado ya en un par de ocasiones con la irrespetuosa “Guille” para llevársela también a la tienda de moda…..SUEÑOS.- La cosa es que ayer Ben

ad de los priistas que hoy lo vuítez repitió la falacias de José Antonio Meade, de que en su gobierno no nacerá nadie en pobreza extrema. Ha de traer varita mágica el candidato del PRI, pero para lograr ese sueño hay que acabar con la pobreza extrema de 60 millones de mexicanos, con sus carencias extremas. El día que se logre, el día que se quite el hambre a esa enorme masa poblacional, ese día será posible soñar en otras cosas, como eso de que no nazca nadie en pobreza extrema, pero ahora ni pensarlo, mucho menos soñarlo…..PROMESAS.- Ah, qué Pedro Ávila, que en su campaña está prometiendo cementeras en Cuencamé y San Juan de Guadalupe. Es vivaracho el presidente del Frente Cívico, pues sabe que en Cuencamé existe un proyecto cementero que lleva un avance del 90 por ciento, o más, con financiamiento chino, que pronto pudiese empezar a producir el pegamento, pero en eso nada ha tenido que ver el muy ilustre priista, como para que luego no vaya a colgarse del proyecto asiático…..NÚMEROS.- Ah, qué la peinada, qué listo nos salió Carlos Slim, pues sugiere a los mexicanos que no nos preocupemos por lo barato o lo caro que pudiera resultar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, sino por el servicio y las comodidades que pudiera brindar a los mexicanos. Es que, el proyecto original tenía un costo de alrededor de 165 mil millones de pesos, luego lo subieron a 186 mil millones, pero con los últimos ajustes por los movimientos del dólar, el costo pasa de los 250 mil millones de pesos que, al final, o desde ya, estamos pagando todos los mexicanos. Son varios encumbrados contratistas los que están ganando furgones de billetes con esa obra, cómo carajos van a estar de acuerdo con Andrés Manuel, quien de paso ha pedido a Slim que si le ve muchas bondades al nuevo aeropuerto, lo financie con su dinero, y no que, dentro del más grande latrocinio que se recuerde en los últimos años, alguien dispuso que se tomara el dinero de las afores. Sí, el dinero que los trabajadores todos hemos aportado para nuestro retiro, pues sin decir agua va y sin avisarle a nadie, para qué carajos habían de hacerlo, tomaron enormes cantidades de dinero de los trabajadores y lo metieron al cuestionado proyecto. Y Slim es uno de los que ha recibido más dinero de las Afores, alrededor de 13 mil millones de pesos precisamente, por eso está obligado a verle el lado bueno al proyecto, puesto que si se cancela, el dineral que dejan de ganar. Además de que, López Obrador ha pedido nada más que transparenten las licitaciones, pues son cantidades de dinero que obligan la licitación, y muchos de los contratos han sido entregados a los cuates, tengan o no la capacidad para garantizar la calidad y utilidad de la obra (procedieron exactamente igual como hicieron aquí el megaportento de fraude de la súper Durango-Mazatlán) y en respuesta lo han tachado de “loquito” que dañaría mucho la imagen de México ante el mundo si se cancela, pero de los contratos, esos ya están otorgados y mucho del dinero, seguramente gastado. Andrés Manuel encontró un fraude desproporcionado en el nuevo aeropuerto, por eso asegura que si triunfa lo cancelará, pero lo cancelará por la bola de ratas que se apropiaron del proyecto, por todo el dinero que se están robando. Claro que, para todos ellos, que no son pocos, sería una gran afrenta que triunfara el candidato de Morena, ¿verdad…? …..APROBADO.- El chiste es tratar de levantar a José Antonio Meade, por lo que los diputados federales aprobaron este mediodía la eliminación del fuero que propuso hace poco el exsecretario de Hacienda. Es una mafufada que ha de tener temblando a más de uno, que incluso va contra el espíritu primordial del fuero plasmado en nuestra Carta Magna, de que ningún legislador pueda ser reconvenido y mucho menos perseguido por lo que haga o diga en sus tareas legislativas, que claro toda la vida se ha abusado en esa figura y no pocos lo han convertido en privilegios y exensiones sin nombre, pero sobre todo los excesos, por los que muchos, ya lo iremos viendo, necesitan del fuero para cometer tropelía y media, o para seguir cometiéndolas, de manera que…es buena la eliminación del fuero, pero…no tanto. Nosotros no tendríamos la seguridad de los priistas que hoy lo votaron. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias