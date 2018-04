“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Anulación del fuero trae mucha jiribilla y letra chiquita

Trae mucha jiribilla oculta la eliminación del fuero constitucional, toda vez que con la Ley Meade será sencillo taparle la boca a muchos diputados hocicones que con frecuencia le tupen al gobierno…..ALTO.- El fuero constitucional fue concebido para darle inmunidad o protección a los legisladores respecto de lo que hagan o digan en las cámaras. La reforma pretende sí preservar la protección a los legisladores, pero…trae mucha letra chiquita el documento original…..PELIGROS.- El fuero original pretendía darle irresponsabilidad o inviolabilidad parlamentaria a los diputados y senadores respecto de lo que hagan o digan en su labor legislativa. Ahora, ya sin fuero, cualquier diputado o senador de la oposición podrá ser detenido inmediatamente que lance algun señalamiento contra alguien, o contra el gobierno, para ser precisos…..REGLAS.- La inviolabilidad es una protección de orden sustantivo, que consiste en la no responsabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de la función parlamentaria, mientras que la inmunidad es una protección procesal. Sin embargo, el objeto de las dos figuras parlamentarias es garantizar la libertad del parlamentario (diputado y senador) en el ejercicio de la función parlamentaria, evitando que, so pretexto de acusación de un delito cometido por un parlamentario, se halle escondido un móvil político o partidista. La regla incluía una exepción, que precisa: “La inmunidad parlamentaria tiene su excepción. Que consiste en que se podrá detener a un parlamentario cuando este sea sorprendido cometiendo o realizando un acto sancionado por las leyes penales…”. La historia subraya que: “En México a este vocablo doctrinalmente se le conoce como inmunidad parlamentaria, pero no así en el texto constitucional de 1917 vigente hasta el momento, ya que su artículo 61 emplea el término fuero constitucional, así como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, mientras otros artículos constitucionales hacen referencia a la declaración de procedencia, considerada esta última como la forma o procdimiento para superar la inmunidad parlamentaria o procesal en materia penal (Art. 111 constitucional)…..SÍNTESIS.- La anulación del fuero desde luego que tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas otras peores, como esa de taparle la boca a los legisladores a la primera discusión en la tribuna. Sería necesario aclarar hasta dónde busca preservar la tarea legislativa. Los expertos sugieren que se preserve la protección a los legisladores única y exclusivamente en lo que concierne a las tareas legislativas, y por lo demás, que se acabe el libertinaje que hicieron del tal fuero, que en la mayoría de los casos fue utilizado por miles o millones de exlegisladores y exfuncionarios, precisamente para cometer tropelía y media. Si lo anulan bajo ese concepto, está bien, sería lo correcto, pero que no se generalice respecto de los legisladores, puesto que ellos merecen la protección sobre lo que hagan o digan en la tarea legislativa, exclusivamente…..NUMERITOS.- Hoy, la noticia fuerte de los medios nacionales es el intento de José Antonio Meade por salir del tercer lugar de las tendencias. Está invitando formalmente a Margarita la del borrachento a sumarse a su campaña, lo que los priistas creen que les daría por añadidura los millones y millones de seguidores que aseguran tiene en la bolsa la esposa del borrachales. El problema es que los seis o siete puntos de Márgara apenas le darían al PRI para acercarse a Anaya, pero no le garantizarían rebasarlo, que es lo que urge al candidato del PRI, puesto que Ricardo ya le saca más de 10 puntos a Meade. Y cuando eso suceda, que Margarita se sume al PRI, Meade tendría que empezar a remar contra la corriente para igualarlo, mientras Andrés Manuel López Obrador sigue sumando, sigue alejándose vertiginosamente en la competencia, dado que a estas alturas le saca más de 22 puntos a Meade. Todo gira en torno a la distracción entre priistas y panistas por anularse. Mientras se peleaban entre ellos, nosotros lo marcamos muchas veces, el de Morena seguía alejándose. Hoy, si este día fueran las votaciones, López Obrador les ganaría a los tres, los cuatro o los cinco y por mucho. Casi pudiese decirse que en este momento les ganaría a todos si llegaran a unirse. Esta mañana se aseguró que AMLO ha igualado en la aceptación popular a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que ya es mucho decir, y que, por lo mismo, se colocaría a una nada de amarrar la victoria, pase lo que pase de aquí al primero de julio…..ALTO.- Mal harían las huestes morenistas en confiarse, en creer que ya ganaron, que ya todo lo demás es mero trámite. Falta el tramo más largo de la competencia y todos, absolutamente todos, amarillos, verdes, rojos, naranjas y azules han acordado unir esfuerzos para pegarle al Peje, aun cuando los expertos han aconsejado más de una vez que ya se olviden de Andrés Manuel, que no lo recuerden siquiera, porque cada vez que lo atacan, milagrosamente le suman más puntos al tabasqueño…..AMOR.- López Obrador habló ayer sobre el particular y precisó que advierte que todos se le echarán encima el domingo en el primer debate, que quizá aguante hasta mentadas de madre, pero que no lo sacarán de sus casillas y que, por el contrario, llevará mensajes de amor y paz a sus adversarios, que en contrasentido, los elogiará a todos. La distancia que les saca a todos le obliga a respetarlos, y quizá hasta quererlos, pues entre todos lo han consolidado como el lider que requiere México. 