“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El patético montón que le echaron a AMLO en el debate

Nunca se enganchó el líder del certamen ante montoneros

Margarinflas y El Potrillo nada más hicieron bola

Cortarle las manos a los rateros, una vacilada tétrica

Meade ganará la presidencia y tres departamentos

“El que no se atreve a ser inteligente, se hace político…”

Enrique Jardiel Poncela

El patético montón que le echaron todos a Andrés Manuel López Obrador estaba saliendo a pedir de boca, pero Ricardo Anaya y José Antonio Meade se trensaron entre ellos y olvidaron el objetivo principal del debate, aplastar al Peje…..GANONES.- Terminado el primer encuentro entre los aspirantes presidenciales, todos se dijeron ganadores. Hasta Margarita cree que propuso el mejor plan de gobierno y que merece ganar. ¿Cómo andarán las cosas…?…..ASEGUNES.- No se hagan bolas, aun cuando Ricardo Anaya lució como el más preparado para el encuentro, que estudió y memorizó números de artículos y de páginas que le hicieron quedar bien, falló en la táctica y se olvidó del objetivo principal: Andrés Manuel, y ahí perdió lo que pudo ganar…..NÚMEROS.- Sería Anaya el “ganador” del debate, insistimos, porque fue el más ligero a la hora de proponer sus planes de gobierno. Fue ágil, fluido y dominante del tema, pero tiene que hacer mucho más para alcanzar a López Obrador. Que puede alcanzarlo, es posible, pero tras el encuentro de anoche hay que esperar a las sumas y restas como para saber qué le dejó, y si le dejó para reponer los cinco puntos que cayó en días pasados…..APROBADO.- Los peores en el debate, sin duda, fueron Margarita y Jaime Rodríguez, y eso que este sería “contundente” contra Andrés Manuel, según anunció un día antes del debate, dado que sus propuestas no pasaron de vaciladas, incluyendo la de cortarle la mano a los rateros. Lució testarudo, misógino y se puso a la altura de un auténtico payaso de rodeo, que le valía un cacahuate exponerse al ridículo o, peor aún, a la burla. Es una barbaridad su propuesta de cortarle las manos a los ladrones, es la intransigencia y la intolerancia a su máxima expresión. Sugiere un retroceso de miles de años a los avances en la sociedad del mundo en nuestros días…..LOCURAS.- La esposa del borrachento, Margarita, desperdició inmejorable oportunidad de comunicarse con los mexicanos. Tartamudeó, balbuceó y repitió mucho distintas palabras, como que se le acabó el diccionario para explicar lo mismo en otros términos. Se consagró como la nueva Margarinflas que propuso mucho y no precisó nada. Patético su paso por la pasarela más importante del momento político…..SÍNTESIS.- No en balde, y visto el desperdicio de tiempo y espacio, los expertos sugirieron que el segundo debate sea entre tres, cuando mucho, pero si queda en dos, tampoco pasaría nada. Ni José Antonio Meade, que echó la casa por la ventana para celebrar en el hotel Fiesta Americana de la avenida Reforma, lograría calificar a una segunda etapa, quizá lo más lamentable para el candidato del PRI que, en el supuesto, echa su suerte a la decisión de los miembros de la mafia del poder que, como decíamos el fin de semana, habrían visualizado la posibilidad de darle las gracias a “Pepe Toño” para dejar solito a Ricardo Anaya frente a López Obrador…..ESTRATEGIA.- Los jilgueros del oficialismo en México hoy están tirados a matar subrayando y poniendo en letras de oro que Andrés Manuel no respondió a ninguna de las afrentas que le lanzaron sus cuatro adversarios, pero…era el plan. No engancharse con ninguno de los pandilleros que tuvo a los lados, porque ese es el papel que asumieron los otros cuatro, y que se esperaba desde hacía mucho……SOBERBIA.- López Obrador es un soberbio que ya se cree el ganador, aun cuando le falta un largo tramo a la contienda, han dicho más de cuatro que hubieran querido ver a Andrés Manuel engancharse, perder la paciencia y exponerlo a algo peor que, desde luego, no ocurrió, y no ocurrió porque no se los permitió, y a todos los dejó con los ojos cuadrados cuando mostró la cartulina donde precisa la distancia que les saca a todos. “Hay, humildemente, les muestro las tendencias…”. La táctica de López Obrador funcionó y logró mantener la distancia con Anaya, su más cercano perseguidor, y sobre Meade consiguió sostener el 2×1, que es un verdadero lastre para el candidato del tri, y por lo que no pocos integrantes de la mafia del poder insisten en que deben relevarlo ya para empezar a posicionar y agigantar a Ricardo Anaya que, visto queda, sería el único que pudiese darle pelea a Andrés Manuel, la verdad…..FIASCO.- El montón que le echaron los cuatro a AMLO desde el arranque del debate estaba deslizandose como miel sobre hojuelas. Todo estaba saliendo a pedir de boca, esperando que el tabasqueño cayera y empezara a responder, hasta que Ricardo se olvidó del encargo superior, de topetear a Andrés Manuel, y enfiló las baterías hacia Meade. Lo hizo responsable, a Pepe Toño, de muchas de las rapacerías que se han registrado en el país, y lo llamó puntualmente a que explicara si como funcionario del actual gobierno nunca se enteró de las triangulaciones al PRI, del penoso caso de Odebrecht, de los gasolinazos, de la “estafa maestra”, de “la generación podrida”, del millonario fraude de Rosario Robles en SEDESOL, de los gobernadores Javier y César Duarte, de Beto Borge, de tantos y tantos “cuadros distinguidos del priismo nacional” como los Moreira, uno de los cuales va en una plurinominal para evitar la cárcel. Meade se quedó callado, nunca respondió lo más mínimo y eso, subrayó el estrepitoso fracaso tricolor en el debate, para decirlo claro…..GANÓN.- Meade sin embargo, para otros, es el gran ganador del debate al suponer que ganará la Presidencia de México por una parte y hacerse de los dos o tres departamentos en la Ciudad de México regalados por Andrés Manuel. Aseguró que el tabasqueño miente a sus seguidores y sobre todo en su 3 de 3 al decirles que no tiene nada, ni una tarjeta de crédito o débito, pero tiene tres lujosos departamentos en zonas exclusivas de la Ciudad de México. “No tengo ninguno, pero si Meade está seguro de eso, se los regalo…”, le respondió López Obrador en uno de los momentos más patéticos para el priismo nacional, pues José Antonio trató de salvar la metida de choclo asegurando que “quizá uno ya haya sido dado de baja, pero no los otros dos… aunque nunca demostró la existencia de tales propiedades”. O sea, cómo, son tres o son dos, y al final, dentro de un buen gesto pejista, se los regaló al tricolor. Ya en el festejo de Meade en el hotel Fiesta Americana, presumió que los rifará, aunque no dijo a quiénes. Total que esa es nuestra síntesis del primer debate en el que se temía que los tres moderadores se sumaran al montón contra Andrés Manuel, aunque al final de cuentas medio se comportaron y casi no metieron su cuchara, aunque sí le cortaron el micrófono hasta en tres ocasiones. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, como ayer al narrar el terrible choque registrado en el libramiento en el que murieron cuatro mujeres, y cuya nota informativa es tendencia mundial en la sección noticias de Google, y hoy todavía pueden encontrarla en ese espacio noticioso internacional.

