“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

NYT da por ganador del debate a López Obrador

Consejero de Citibanamex adelanta que ganará AMLO

Moodys insiste en que quien gane no pasará nada

Verificado 2018 aclara las mentiras de Ricardo Anaya

Exitosa movilización policíaca atrapa a posible criminal

“Bueno compañero, ahora tengo dos opciones, terminar mi discurso o bajar y partirle su madre…”

Irma Serrano a Porfirio Muñoz Ledo

Analistas consultados por el diario The New York Times coinciden que el triunfador del primer debate entre aspirantes presidenciales es Andrés Manuel López Obrador, y Sergio Luna, analista de Citibanamex, remachó: “El resultado más probable el 1 de julio es el triunfo de AMLO…”…..TÁCTICA.- Los analistas entrevistados por NYT están de acuerdo que al no engancharse en ninguno de los señalamientos que le hicieron los otros aspirantes Andrés Manuel conservó y posiblemente amplió su ventaja sobre todos…..RESUMEN.- “Los participantes del mercado deberían asumir una victoria de AMLO como el resultado más probable en este momento. Nosotros estamos asumiendo tal escenario, replicó Sergio Luna, entrevistado por estudiosos de la agencia de riesgos Bloomberg. Especie coincidente total con la conclusión de la calificadora Moodys, cuyos expertos han atajado por muchas vías las advertencias de varios jugadores de que suponiendo un triunfo de AMLO cesarían las inversiones internacionales, muchas empresas cerrarían sus puertas y se irían de nuestro país causando estragos serios en materia económica, el petate del muerto pues…..NUMERITOS.- El mismo candidato de Morena aseguró ayer que de acuerdo a los últimos sondeos, subió al 50% en las tendencias del voto, por lo que agrandó más la brecha sobre sus perseguidores, incluyendo al queretano Ricardo Anaya. Verificado 2018, el ente concebido para aclararle a los mexicanos cuando se trate de una información falsa, asegura que muchas de las acusaciones de Anaya a Andrés Manuel son falsas, por tanto los arrebatos pandilleriles del “chico maravilla” quedan más bien como eso, como asalto callejero para atacar al más fuerte. Ya lo dijeron los que saben, el que mejor lució con habilidad de palabra y de ideas fue Anaya, solo que…se está comprobando que muchas fueron mentiras para sorprender a los televidentes, pero…aquel “gran triunfo” de Anaya se está cayendo a pedazos…..APROBADO.- Anaya sería un buen presidente de México. Es un muchacho listo, preparado, con precisa y puntual conexión entre el cerebro y la lengua. Además de dominar dos o tres idiomas que mucho le servirían en el mundo, pero…tiene un problema serio: Está a más de diez puntos de López Obrador y, no le alcanza. El primer debate, aunque lució como el más entrón y por momentos como el más inteligente, no le sirvió mucho, no pudo descontar ni un punto de los muchos que le lleva AMLO…..BARBARIE.- La estupidez de Jaime Rodríguez de proponer que le corten la mano a los rateros ya sirvió a alguien para mutilar a una persona en el sureste. Trascendió ayer que los responsables de la ejecución advirtieron las “bondades” de la propuesta del gobernador de Nuevo León con licencia, y tiraron el cadáver asegurando que es “el primero” tras la barbaridad propuesta por El Potro en el debate. Sobre la controversia que despertó el tramposo candidato presidencial, otros quisieran hasta la “pena de muerte” para contener la mortandad desatada desde tiempos del borrachales Felipe Calderón, aun cuando nuestra Carta Magna es precisa al prohibir la pena capital, la mutilación o el señalamiento por diversas formas de un delincuente. Una barbarie así sería posible hasta que se modifique la Constitución, pero no antes…..ÉPALE.- Saben los líderes de las distintas organizaciones ligadas a la construcción que no es con periodicazos como se consiguen obras en el Gobierno Federal, y que a los funcionarios federales les cae en la punta que grupos locales se pasen de lanza y exhiban a la Federación, aun con razón, puesto que para eso están las instancias locales. Sería en todo caso el gobernador José Aispuro quien debía estar encabezando esa molestia, y lo peor sería que se hayan brincado al mandatario estatal que anda por Alemania. Es cierto, los tres concursos que señalan hoy en su desplegado consideran algo así como 300 millones de pesos, que no es cualquier baba de perico, pero debieron seguirse las formas, correr las cortesías correspondientes, y parece que se lo están brincando todo. Lamentable, claro…..ORDEN.- Una de dos, Rómulo Campuzano y Fabian Gutiérrez nomás están tantetando al respetable o de plano son un par de zacatones que, por más que se calientan la oreja no terminan de aclarar paradas. No pasan de los dichos, y de plano ese tongo ya no divierte. Los que conocen a uno y otro están extrañados del rumbo que tomó la pelea entre el secretario general del PAN y el secretario particular del Municipio, van tres amenazas de ir a la siguiente etapa. Tanto Fabián como Rómulo se identificaron en sus años mozos como verdaderos “cerillos”. Eran entrones para los catorrazos, y ahora se la han llevado con puros dichos, no pasan a la siguiente etapa, que es donde quisiera verlos el respetable…..ACCIÓN.- La Policía Investigadora de los Delitos se anotó un triunfo más a su corto historial. Un tipo mató por la madrugada a una mujer en Guadalupe Victoria, Dgo., y estaba en plena huida cuando le cayeron verdaderas nubes de policías que, por lo intenso y extenso del operativo, fue atrapado cuando llevaba negras intenciones de irse lo más lejos posible. Una buena para nuestros policías, después de todas las que van de arena. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos: www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

