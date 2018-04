“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Sube la guerra de chismes entre Fabián y Rómulo

Embarran al gobernador Aispuro aun estando fuera

¿Es Fabián el del problema o lo manda su jefe…? Es pregunta…

Enríquez lo que necesita es orden para buscar el triunfo

AMLO pide votos para sus candidatos: ¿Y Gonzalo?

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo…”

Abraham Lincoln

La guerra de chismes que sostienen Fabián Gutiérrez y Rómulo Campuzano escaló ya niveles superiores: Embarró ayer al gobernador José Aispuro a pesar de que el mandatario ni siquiera está en el país…..ASEGUNES.- Fabián dice que Rómulo le aseguró que “me mandó el gobernador José Aispuro a decirte que…”, y Campuzano advierte que es perversa la afirmación del secretario municipal, que nunca le dijo tal, y advierte que Gutiérrez o alguien más está interesado en convidar del problema a Aispuro…..MALO.- Si sabe José Ramón Enríquez de lo que anda haciendo su amigo, malo, y si no sabe, mucho más malo. No le ayuda al candidato a senador, por el contrario, expone la seria posibilidad que tiene ahora de ir a la Cámara de Senadores, y eso es por sí solo lamentable…..ALTO.- Ojalá que el desaguisado sea uno más de los arrebatos a que nos tiene acostumbrados Fabián desde sus años mozos, pues desde estudiante tenía el gusto por el desmadre, y no salía de uno cuando ya estaba metido en otro. Sería preferible eso, que sea iniciativa del propio Gutiérrez, y no que sea cosa de Enríquez, porque eso estaría malo, pues de confirmarse esa posibilidad hablaría de la intención del candidato a senador de meter en sus problemas al gobernador Aispuro, cuando el mandatario es ajeno de forma total a ese desencuentro. Ni siquiera está en el país como para haber mandado a Campuzano a “llevarle mensajes a Fabián…”, además de que para el gobernador hay problemas en serio que deben atenderse en serio, y no distraerse entre vaciladas como las que nos ocupa…..CORDURA.- Enríquez, para ganar la senaduría, tiene que mandar mensajes positivos a la ciudadanía, pero lo primero, debe pacificar su entorno para poder tomar las medidas adecuadas, porque no es posible llevando a cuestas la belicosa actitud de sus cercanos, como el caso de Fabián Gutiérrez. Es que Fabián es así, me dirían, y es cierto. Lo recordamos hace algunos lustros cuando era el brazo derecho de Óscar Quiñones, que ante el menor guiño de ojos del entonces líder de la FEUD (Óscar) Fabián salía hecho la cochinilla y cumplía sus órdenes pegándole a todo lo que se movía, y luego venía la policía por Gutiérrez. Y la canción se repetía un día sí y otro también. Fabián es autónomo en muchos sentidos, pero…tiene que entender que sus actos repercutirán directamente en quien lo llevó al Municipio, que ahora anda en campaña. Por eso, repetimos: Si Joserra sabe, malo, y si no sabe, mucho más malo…..ACCIÓN.- Llegó esta mañana a Durango el más probable próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pronto se puso a chambear. Hizo un video rápido para pedir a sus seguidores actuar contra la multimillonaria campaña en su contra desatada en redes sociales. Pidió que interactúen para contrarrestar la desesperada campaña intensa y extensa por bajarlo del primer lugar de las tendencias del voto. Advirtió que se están juntando el agua y el aceite, el PRI y el PAN, para tumbarlo del primer lugar, que arrancó desde el domingo en el debate, cuando como viles pandilleros los otros cuatro aspirantes a la Presidencia de México le echaron montón y hasta se olvidaron de promover un plan serio de gobierno por exhibirlo y ridiculizarlo, aunque al final, como dicen, no le quitaron ninguna pluma al gallo de Morena, por lo que fue declarado como el gran triunfador. El que más lo golpeó es Ricardo Anaya, aun cuando poco a poco se va aclarando que lo atacó a base de mentiras, de modo que no resultó el propósito de echarle montón, puesto que AMLO nunca se enganchó, y fue el mejor librado, según el diario The New York Times. Anaya retó ayer a López Obrador a un debate “cara a cara” para discutir el plan de gobierno propuesto por los dos aspirantes, pero, Andrés Manuel no es tonto, sabiéndose el puntero, tiene que administrar la distancia que le saca a todos y no exponerse a una metida de choclo. El aspirante de Morena puntualiza: Aceptaría un debate “cara a cara” hasta que Anaya se acerque en posibilidades de triunfo, pero mientras no se aclare quién va en segundo lugar, no hay igualdad entre candidatos. No sería una lucha parejera, además de que, López Obrador, tendría más qué perder que lo que puede ganar. No hay pues debate “cara a cara”, lo que hay mucho son los nervios de Ricardo, que no halla cómo salir de la terrible medianía…..BISNES.- Ojalá pudiésemos hablar con el candidato, pero…a pesar de que va por el país pidiendo a la gente que vote por sus candidatos a senadores y diputados para tener mayoría en las cámaras, aquí Gonzalo ni se inmuta, y sus personeros lo que menos están pensando es acercarlo a los medios de provincia. Mientras José Ramón Enríquez, Patricia Flores Elizondo, Ricardo López y Rocío Rebollo van por el estado en busca real de votos, Gonzalo ni se da por aludido. Sigue departiendo belleza por las plazas de Durango que es un contento, como pagando las deudas que tiene con los priistas, entre otras la de las trácalas que hiciera Guillermo Adame para que el PT consiguiera el “triunfo” en Aguascalientes y con ello salvar el pellejo que, según el Instituto Nacional Electoral, había perdido el registro al conseguir unos cuantos votos en la República. O sea, no hace campaña para no atravesarse a los priistas que parecen más resueltos a conseguir la victoria. Morena o Andrés Manuel durmiendo con el enemigo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx cuya cobertura del terrible accidente en que murieron cuatro mujeres el pasado domingo está por llegar al medio millón de vistas nada más en la web, pero con una repercusión mucho mayor en redes sociales, a grado tal de convertirse en tendencia mundial informativa en Google durante tres días. ¡Así es…!!!

